После завтрака разместимся в автобусе и отправимся на «Остров-град Свияжск». Увидим древнюю крепость времён Ивана Грозного и другие важнейшие исторические памятники, среди которых один из старейших деревянных храмов России. Интересный факт, что построен он без единого гвоздя. Рассмотрим фигурный купол, кокошники, роспись внутри Успенского собора и Никольскую колокольню. Посетим Раифский монастырь 17 века, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Сделаем остановку у Храма всех религий и осмотрим уникальный архитектурный комплекс снаружи. Одно здание сочетает в себе особенности сразу нескольких вероисповеданий.

На ужин нас ждут в ресторане национальной кухни, где мы не только отведаем местных блюд, но и своими руками приготовим кулинарное творение по-татарски. Завершение экскурсионного дня в центре города.