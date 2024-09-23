Вы увидите построенный без единого гвоздя деревянный храм в Свияжске, святыню в Раифском монастыре, знаменитую мечеть Кул-Шариф и
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов важно проконсультироваться с организатором.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую туроператору 30% от стоимости тура.
Проживание. В 2-местных стандартных номерах в гостинице «Татарстан» или «Волга» в центре Казани.
Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице, мастер-класс с дегустацией национальных блюд в ресторане. Обеды оплачиваются дополнительно.
Дети. Рекомендуем от 7 лет.
Транспорт. На микроавтобусе туристического класса.
Уровень сложности. В программе есть пешие экскурсии длительностью 2-3 часа.
Программа тура по дням
Сердце Казани
Встречаемся в холле отеля.
После заселения в 13:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по главной достопримечательности Казани — территории Кремля. Зайдём в Казанский собор и мечеть Кул-Шариф и рассмотрим наклонившуюся башню Сююмбике. Экскурсия завершится в центре города.
Свияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустацией
После завтрака разместимся в автобусе и отправимся на «Остров-град Свияжск». Увидим древнюю крепость времён Ивана Грозного и другие важнейшие исторические памятники, среди которых один из старейших деревянных храмов России. Интересный факт, что построен он без единого гвоздя. Рассмотрим фигурный купол, кокошники, роспись внутри Успенского собора и Никольскую колокольню. Посетим Раифский монастырь 17 века, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы.
Сделаем остановку у Храма всех религий и осмотрим уникальный архитектурный комплекс снаружи. Одно здание сочетает в себе особенности сразу нескольких вероисповеданий.
На ужин нас ждут в ресторане национальной кухни, где мы не только отведаем местных блюд, но и своими руками приготовим кулинарное творение по-татарски. Завершение экскурсионного дня в центре города.
Казань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение города
Сегодня посетим музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина и узнаем о жизни и творчестве двух великих персон, чьи судьбы связаны с Казанью.
Далее прогуляемся по историческому кварталу — Старо-Татарской слободе. Здесь проживало население с середины 16 века после присоединения Казани. Завершение экскурсии у отеля.
После ужина вас ждёт обзорная автобусная экскурсия по ночному городу. Вы увидите преображение Казани, когда её исторические здания наряжаются в огни. Рассмотрите ЗАГС «Казан», цирк в форме летающей тарелки, бронзовое дерево Дворца земледельцев, фасад стадиона и другие значимые достопримечательности.
Главная улица Казани и Национальный музей Республики Татарстан
У каждого города есть свой Арбат — здесь это улица Баумана. Прогуливаясь по ней, выйдем к Национальному музею Республики Татарстан. Это один из старейших и крупнейших музеев в России. Экскурсия завершится в центре города. Далее у вас будет свободное время.
Отъезд
Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Мастер-класс с дегустацией
- Все переезды на микроавтобусе
- Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно (организован под рекомендованный рейс)
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Обеды