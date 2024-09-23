Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур

Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Перед вами откроется тысячелетняя история Казани, где гармонично соседствуют религии и переплетаются культуры.

Вы увидите построенный без единого гвоздя деревянный храм в Свияжске, святыню в Раифском монастыре, знаменитую мечеть Кул-Шариф и
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современные здания города.

Прогуляетесь по Старо-Татарской слободе и главной улице Казани, рассмотрите карету Екатерины II и другие реликвии и узнаете о великих творцах, проживавших здесь. Приготовите блюдо национальной кухни и отведаете местных яств.

Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов важно проконсультироваться с организатором.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую туроператору 30% от стоимости тура.

Проживание. В 2-местных стандартных номерах в гостинице «Татарстан» или «Волга» в центре Казани.

Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице, мастер-класс с дегустацией национальных блюд в ресторане. Обеды оплачиваются дополнительно.

Дети. Рекомендуем от 7 лет.

Транспорт. На микроавтобусе туристического класса.

Уровень сложности. В программе есть пешие экскурсии длительностью 2-3 часа.

Программа тура по дням

1 день

Сердце Казани

Встречаемся в холле отеля.

После заселения в 13:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по главной достопримечательности Казани — территории Кремля. Зайдём в Казанский собор и мечеть Кул-Шариф и рассмотрим наклонившуюся башню Сююмбике. Экскурсия завершится в центре города.

Сердце КазаниСердце КазаниСердце КазаниСердце КазаниСердце КазаниСердце Казани
2 день

Свияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустацией

После завтрака разместимся в автобусе и отправимся на «Остров-град Свияжск». Увидим древнюю крепость времён Ивана Грозного и другие важнейшие исторические памятники, среди которых один из старейших деревянных храмов России. Интересный факт, что построен он без единого гвоздя. Рассмотрим фигурный купол, кокошники, роспись внутри Успенского собора и Никольскую колокольню. Посетим Раифский монастырь 17 века, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Сделаем остановку у Храма всех религий и осмотрим уникальный архитектурный комплекс снаружи. Одно здание сочетает в себе особенности сразу нескольких вероисповеданий.

На ужин нас ждут в ресторане национальной кухни, где мы не только отведаем местных блюд, но и своими руками приготовим кулинарное творение по-татарски. Завершение экскурсионного дня в центре города.

Свияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустациейСвияжск, Храм всех религий и кулинарный мастер-класс с дегустацией
3 день

Казань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение города

Сегодня посетим музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина и узнаем о жизни и творчестве двух великих персон, чьи судьбы связаны с Казанью.

Далее прогуляемся по историческому кварталу — Старо-Татарской слободе. Здесь проживало население с середины 16 века после присоединения Казани. Завершение экскурсии у отеля.

После ужина вас ждёт обзорная автобусная экскурсия по ночному городу. Вы увидите преображение Казани, когда её исторические здания наряжаются в огни. Рассмотрите ЗАГС «Казан», цирк в форме летающей тарелки, бронзовое дерево Дворца земледельцев, фасад стадиона и другие значимые достопримечательности.

Казань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение городаКазань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение городаКазань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение городаКазань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение городаКазань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение городаКазань в лицах, исторический квартал и вечернее преображение города
4 день

Главная улица Казани и Национальный музей Республики Татарстан

У каждого города есть свой Арбат — здесь это улица Баумана. Прогуливаясь по ней, выйдем к Национальному музею Республики Татарстан. Это один из старейших и крупнейших музеев в России. Экскурсия завершится в центре города. Далее у вас будет свободное время.

Главная улица Казани и Национальный музей Республики ТатарстанГлавная улица Казани и Национальный музей Республики ТатарстанГлавная улица Казани и Национальный музей Республики ТатарстанГлавная улица Казани и Национальный музей Республики ТатарстанГлавная улица Казани и Национальный музей Республики ТатарстанГлавная улица Казани и Национальный музей Республики Татарстан
5 день

Отъезд

Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Мастер-класс с дегустацией
  • Все переезды на микроавтобусе
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно (организован под рекомендованный рейс)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
Завершение: Г. Казань, выезд из отеля до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураМузеиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыРаифский монастырьПопулярные местаКазанский кремльКул-ШарифХрам Всех РелигийСвияжскВыездныеВсе туры5-дневные турыБашня СююмбикеЦентр семьи КазанДворец ЗемледельцевДворцы, замки и особнякиУлица БауманаДегустационные турыНациональный музей Республики ТатарстанНа микроавтобусе

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