3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
16 000₽ за человека
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
9 000₽ за человека
8 дней
Сокровищницы истории: 3 города Татарстана и столица республики Марий Эл
Изучить Казань, Свияжск и Болгар, посетить Раифский монастырь и съездить в Йошкар-Олу
Начало: Отель в Казани, 13:30
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
42 700₽ за человека
4 дня
Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск
Увидеть историческую и современную часть столицы и рассмотреть многовековые церковные фрески
Начало: Отель в Казани, 13:30
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
15 000₽ за человека
5 дней
Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Обойти кремль и мужской монастырь, съездить на остров-град и в столицу волжско-камских булгар
Начало: Отель в Казани, 13:30
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
27 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский университет»
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- Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
- Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
- Сокровищницы истории: 3 города Татарстана и столица республики Марий Эл
- Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск
- Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
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