2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт

Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су

Прочь заботы, дела и дедлайны! Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий.

За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом.
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Ближайшие даты:
7
янв
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
11
фев
18
фев
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 6:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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