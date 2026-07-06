Экстремалы — адреналин на зиплайне, романтики — релакс в медовых ароматах, любители животных — удовольствие от общения с лошадьми.
Описание экскурсии
Кольцо-гора. Это причудливое скальное образование, расположенное на северной окраине Кисловодска. С вершины горы открывается красивая панорама на город. Отличный повод достать фотоаппараты и пополнить фотоальбом живописными пейзажами.
Экстрим-парк «Медовый». Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами. Если не хватит адреналина — добро пожаловать на качели над пропастью. Всё, естественно, по желанию. Можно просто постоять рядом и морально поддержать своих отчаянных близких.
Турбаза «Медовые водопады». После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми. По желанию можно организовать конную прогулку и попробовать сочные хычины в кафе. После этого обязательно заглянем в Чайный домик на дегустацию чая.
Самое главное
Мы никогда и никого не торопим в поездках. Всегда подстраиваемся под темп и желания путешественников, чтобы они вдоволь насладились загородным мини-путешествием и величием гор Кавказа.
Организационные детали
- С вами буду я или другой водитель из моей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло.
- Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
- Выходные дни в «Страусином подворье» — понедельник, вторник
Дополнительные расходы
- экологический сбор в «Медовых водопадах» — 200 ₽/чел.
- зиплайн — от 2300 ₽
- обед в кафе — хычины от 150 до 300 ₽ (только наличные)
- прокат лошадей — от 600 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Александр,огромное спасибо за эту экскурсию,обязательно выберем этот маршрут ещё раз,когда приедем.