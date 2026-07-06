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Активный день в окрестностях Кисловодска: зиплайн, Медовые водопады

Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Для современного горожанина мир дикой природы почти всегда в диковинку. Предлагаем на 5 часов сбежать из города и насладиться живописными местами в пригороде. Мы составили программу так, чтобы каждый получил то, что ему по душе.

Экстремалы — адреналин на зиплайне, романтики — релакс в медовых ароматах, любители животных — удовольствие от общения с лошадьми.
5
28 отзывов
Активный день в окрестностях Кисловодска: зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: зиплайн, Медовые водопады

Описание экскурсии

Кольцо-гора. Это причудливое скальное образование, расположенное на северной окраине Кисловодска. С вершины горы открывается красивая панорама на город. Отличный повод достать фотоаппараты и пополнить фотоальбом живописными пейзажами.

Экстрим-парк «Медовый». Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами. Если не хватит адреналина — добро пожаловать на качели над пропастью. Всё, естественно, по желанию. Можно просто постоять рядом и морально поддержать своих отчаянных близких.

Турбаза «Медовые водопады». После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми. По желанию можно организовать конную прогулку и попробовать сочные хычины в кафе. После этого обязательно заглянем в Чайный домик на дегустацию чая.

Самое главное

Мы никогда и никого не торопим в поездках. Всегда подстраиваемся под темп и желания путешественников, чтобы они вдоволь насладились загородным мини-путешествием и величием гор Кавказа.

Организационные детали

  • С вами буду я или другой водитель из моей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло.
  • Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
  • Выходные дни в «Страусином подворье» — понедельник, вторник

Дополнительные расходы

  • экологический сбор в «Медовых водопадах» — 200 ₽/чел.
  • зиплайн — от 2300 ₽
  • обед в кафе — хычины от 150 до 300 ₽ (только наличные)
  • прокат лошадей — от 600 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 434 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я представляю дружную команду проводников в Кисловодске. Мы любим свой край и горы Кавказа. С радостью покажем вам самые живописные места в городе и окрестностях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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Д
всё понравилось, всем довольны!!!
всё понравилось, всем довольны!!!
всё понравилось, всем довольны!!!
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Ш
Очень хороший гид,шикарная местность,вкусная еда.
Александр,огромное спасибо за эту экскурсию,обязательно выберем этот маршрут ещё раз,когда приедем.
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О
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень понравился своими вкусными дегустациями, дом Великана тоже рекомендую к посещению, очень красивая территория. Гид
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Александр — настоящий профессионал и приятный человек. Он интересно рассказывал о истории и особенностях региона, создавал дружелюбную атмосферу. Зиплайн тоже оставил крутые эмоции! Рекомендую всем данную поездку, кто хочет насладиться природой и получить массу положительных эмоций!

Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
Мы остались очень довольны этой экскурсионной программой! Медовые водопады — невероятно красивое место, чайный домик очень
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Алина
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил рассказами про окрестности, рассказал где съесть самый вкусный шашлык и хычин. Саша везде был
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с нами: на дегустации всевозможного варенья в чайном домике, помогал ловить кадры в красивейших природных местах, сопровождал на гору кольцо. Чудесным образом он уболтал моего мужа на конную прогулку и конечно же поехал кататься с нами) Отдельное спасибо за то, что Александр легко подстраивался под наши интересы и потребности, чувствовал на чем заострить внимание, прекрасно шутил всю дорогу. Если описать наш день кратко: вдохновляющие пейзажи, ворох эмоций, интересные истории и ощущение что ты в поездке со старым другом. Также брали у Александра вторую экскурсию, не менее впечатлило. Всем добра!)

Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
Приехали в Кисловодск в первый раз, выбор пал на необычную экскурсию. Александр справился на 200%! Впечатлил
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Жанна
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на горе -кольцо, на зиплайне не рискнули, но на качелях покачались, покатались на лошадях, посетили
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чайный домик, попили вкусного чаю, попробовали варенье (и прикупили😊) и посетили медовые водопады, спокойно там погуляли, красота нереальная! Там же есть маленький зоопарк, ягнята там прелестные. И ещё посетили этномузей с очень колоритным экскурсоводом, послушали интересные рассказы. С Александром приятно общаться, он нам рассказал много интересного о Кисловодске и окрестностях, видно, что он очень любит свой край. Передвигались на УАЗ Патриот, ехать было комфортно, всю красоту по дороге увидели. Время пролетело незаметно, мы в восторге, спасибо за экскурсию!

Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на+2
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
Отличная экскурсия! В индивидуальном формате можно спокойно, без спешки, без толкучки осмотреть все красоты. Были на
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О
Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались на лошадях и на зиплайне, потом расслабились после пережитых эмоций на неспешной прогулке по
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Медовым водопадам, а в завершение проехали обратно домой по небольшому бездорожью с необыкновенными видами! Спасибо Александру за этот чудесный день! Прекрасный гид, рассказчик, аккуратный водитель, да и просто очень хороший человек, от общения с которым тепло на душе!
Однозначно рекомендую данную экскурсию!!!

Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались
Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались
Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались
Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались
Просто замечательно провели день! Посетили гору Кольцо, напробовались и прикупили необычного варенья в Чайном домике, покатались
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