Для современного горожанина мир дикой природы почти всегда в диковинку. Предлагаем на 5 часов сбежать из города и насладиться живописными местами в пригороде. Мы составили программу так, чтобы каждый получил то, что ему по душе. Экстремалы — адреналин на зиплайне, романтики — релакс в медовых ароматах, любители животных — удовольствие от общения с лошадьми.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кольцо-гора. Это причудливое скальное образование, расположенное на северной окраине Кисловодска. С вершины горы открывается красивая панорама на город. Отличный повод достать фотоаппараты и пополнить фотоальбом живописными пейзажами.

Экстрим-парк «Медовый». Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами. Если не хватит адреналина — добро пожаловать на качели над пропастью. Всё, естественно, по желанию. Можно просто постоять рядом и морально поддержать своих отчаянных близких.

Турбаза «Медовые водопады». После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми. По желанию можно организовать конную прогулку и попробовать сочные хычины в кафе. После этого обязательно заглянем в Чайный домик на дегустацию чая.

Самое главное

Мы никогда и никого не торопим в поездках. Всегда подстраиваемся под темп и желания путешественников, чтобы они вдоволь насладились загородным мини-путешествием и величием гор Кавказа.

Организационные детали

С вами буду я или другой водитель из моей команды

Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло.

Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность

Выходные дни в «Страусином подворье» — понедельник, вторник

Дополнительные расходы