Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Экстремалы — адреналин на зиплайне, романтики — релакс в медовых ароматах, любители животных — удовольствие от общения со страусами и лошадьми.
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Описание
Что вас ожидает
Зоопарк «Cтраусиное подворье». Здесь есть страусы, еноты, павлины и даже четырёхрогий баран. Можно познакомиться поближе с интересными жильцами и купить страусиное яйцо.
Кольцо-гора. Это причудливое скальное образование, расположенное на северной окраине Кисловодска. С вершины горы открывается красивая панорама на город. Отличный повод достать фотоаппараты и пополнить фотоальбом живописными пейзажами.
Экстрим-парк «Медовый». Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами. Если не хватит адреналина — добро пожаловать на качели над пропастью. Всё, естественно, по желанию. Можно просто постоять рядом и морально поддержать своих отчаянных близких.
Турбаза «Медовые водопады». После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми. По желанию можно организовать конную прогулку и попробовать сочные хычины в кафе. После этого обязательно заглянем в Чайный домик на дегустацию чая.
Самое главное
Мы никогда и никого не торопим в поездках. Всегда подстраиваемся под темп и желания путешественников, чтобы они вдоволь насладились загородным мини-путешествием и величием гор Кавказа.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло.
- Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
- Выходные дни в «Страусином подворье» — понедельник, вторник
Дополнительные расходы
- экологический сбор в «Медовых водопадах» — 100 руб. /чел.
- билет в «Страусиное подворье» — детский 120 руб., взрослый 150 руб.
- зиплайн — от 2000 руб.
- обед в кафе — хычины от 150 до 300 руб. (только наличные)
- прокат лошадей — от 600 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.