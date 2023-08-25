Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады

Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний

5
3 отзыва
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Для современного горожанина мир дикой природы почти всегда в диковинку. Предлагаем на 5 часов сбежать из города и насладиться живописными местами в пригороде. Мы составили программу так, чтобы каждый получил то, что ему по душе.

Экстремалы — адреналин на зиплайне, романтики — релакс в медовых ароматах, любители животных — удовольствие от общения со страусами и лошадьми.
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
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сен
4
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6
сен
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Зоопарк «Cтраусиное подворье». Здесь есть страусы, еноты, павлины и даже четырёхрогий баран. Можно познакомиться поближе с интересными жильцами и купить страусиное яйцо.

Кольцо-гора. Это причудливое скальное образование, расположенное на северной окраине Кисловодска. С вершины горы открывается красивая панорама на город. Отличный повод достать фотоаппараты и пополнить фотоальбом живописными пейзажами.

Экстрим-парк «Медовый». Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами. Если не хватит адреналина — добро пожаловать на качели над пропастью. Всё, естественно, по желанию. Можно просто постоять рядом и морально поддержать своих отчаянных близких.

Турбаза «Медовые водопады». После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми. По желанию можно организовать конную прогулку и попробовать сочные хычины в кафе. После этого обязательно заглянем в Чайный домик на дегустацию чая.

Самое главное

Мы никогда и никого не торопим в поездках. Всегда подстраиваемся под темп и желания путешественников, чтобы они вдоволь насладились загородным мини-путешествием и величием гор Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло.
  • Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
  • Выходные дни в «Страусином подворье» — понедельник, вторник

Дополнительные расходы

  • экологический сбор в «Медовых водопадах» — 100 руб. /чел.
  • билет в «Страусиное подворье» — детский 120 руб., взрослый 150 руб.
  • зиплайн — от 2000 руб.
  • обед в кафе — хычины от 150 до 300 руб. (только наличные)
  • прокат лошадей — от 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 авг 2023
Очень понравилось. Масса положительных впечатлений. Будем рекомендовать своим знакомым данный маршрут.
М
16 авг 2023
Очень хорошая поездка, мы с сыном кайфанули буквально от всего. Наш формат: гид подстраивается под наш темт, не торопит, без запроса не рассказывает о всяких достопримечательностях, а дает самим насладиться прекрасными местами
Очень хорошая поездка, мы с сыном кайфанули буквально от всего. Наш формат: гид подстраивается под наш
Роман
3 авг 2023
Отличный маршрут, прекрасный гид. Понравилось и детям, и взрослым. Для семьи с детьми вариант индивидуальной экскурсии очень удобный. Фото к отзыву не прикладываю - это нужно видеть своими глазами!

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