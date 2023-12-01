Описание

Захватывающие виды плато Шаджатмаз Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке, увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей. В гости к ласковым альпака В экодеревне вы познакомитесь с добродушными и любознательными альпака. Узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Зайдёте в загон к альпака, погладите их и даже обнимите — особенно хорошо животные ладят с детьми! Пушистиков можно угостить яблоками и морковкой и устроить с ними мини-фотосессию. Экопарк «Долина нарзанов» На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта. Среди высоких холмов здесь расположились целебные источники. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать её с собой в бутылочки. Затем остановимся на обед в местном кафе. В зимнее время, при желании, покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.