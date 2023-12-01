Наш путь лежит через живописные горы Кавказа — обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок. Вы насладитесь видами гор и сделаете фото на знаменитой скамейке. Побываете в гостях у милейших альпака, которых можно гладить и обнимать. В «Долине нарзанов» выпьете лечебной воды и, по желанию, покатаетесь на тюбингах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Шатджатмаз
- Экодеревня Альпака
- Экопарк «Долина Нарзанов»
Описание
Захватывающие виды плато Шаджатмаз Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке, увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей. В гости к ласковым альпака В экодеревне вы познакомитесь с добродушными и любознательными альпака. Узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Зайдёте в загон к альпака, погладите их и даже обнимите — особенно хорошо животные ладят с детьми! Пушистиков можно угостить яблоками и морковкой и устроить с ними мини-фотосессию. Экопарк «Долина нарзанов» На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта. Среди высоких холмов здесь расположились целебные источники. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать её с собой в бутылочки. Затем остановимся на обед в местном кафе. В зимнее время, при желании, покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход к экодеревню к альпака — 300–500 руб. /чел.
- Вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 руб. /чел.
- Разовый спуск на тюбинге — 300 руб. /чел. (допускаются взрослые и дети от 7 лет)
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
- По запросу заберём вас из Кисловодска или Ессентуков
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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