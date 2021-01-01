Маршрут Кисловодск – Архыз

По дороге вам откроются великолепные пейзажи, а экскурсовод поведает множество связанных с кавказскими горами красочных легенд и древних сказаний об этих дивных краях. Путь лежит по ущелью реки Подкумок к перевалу Гум-Баши, через кругозор, с которого открывается великолепная панорама межгорной котловины с расположенными в ней горными аулами Верхняя Мара и Нижняя Мара. Проехав Карачаевск, вы увидите возвышающийся над поселком им. Коста Хетагурова архитектурно-археологический и культурно-исторический памятник – средневековый христианский Шоанинский храм.

Архыз

Архыз – это местность и одноименный поселок в ущелье реки Большой Зеленчук, целый комплекс архитектурно-исторических и природных достопримечательностей. Природа этих мест покоряет своей первозданностью и нетронутой красотой, а археологические памятники Нижнеархызского городища увлекают тайнами старины. До нашего времени сохранились здесь погребения аланских царей и представителей высшей церковной иерархии.

В средние века на территории государства Алании, переживающего эпоху своего расцвета, были возведены храмы, которые теперь являются древнейшими памятниками христианства России. Ныне восстановленные и отреставрированные Северный, Средний и Южный храмы, выстроенные умелыми аланскими мастерами по канонам византийской архитектуры, встречают паломников, туристов и любителей истории. Один из них – самый старый действующий в стране христианский храм. Неподалеку находится лестница из 500 ступеней, ведущая к уникальному средневековому наскальному изображению лика Иисуса Христа, до сих пор овеянному загадками.

Всю обратную дорогу в Кисловодск вы будете слушать захватывающе интересные рассказы экскурсовода о быте и жизни алан, многовековых традициях и культуре жителей Кавказа.

Внимание. За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333