Архыз - край заснеженных скал

Незабываемое путешествие в Архыз - самый молодой из горнолыжных курортов России и просто потрясающий...

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Незабываемое путешествие в Архыз – самый молодой из горнолыжных курортов России и просто потрясающий край заснеженных скал и огромных валунов, девственных заповедных лесов и бескрайних альпийских лугов, прозрачных горных рек и ледниковых озер.

Путь по маршруту Кисловодск – Архыз в Карачаево-Черкесской республике является одним из самых живописных на всем Северном Кавказе и достоин отдельного восхищения.

А сам Архыз вызывает такой восторг, который словами описать просто невозможно, эти заповедные места обязательно нужно увидеть своими глазами.

Добавьте сюда еще возможность погрузиться в прошлое, во времена существования на Кавказе древнего Аланского государства.
Архыз - край заснеженных скал
Архыз - край заснеженных скал

Что вы увидите 🤩

  • Архыз
  • ущелье реки Подкумок
  • перевал Гум-Баши
  • средневековый христианский Шоанинский храм
Маршрут Кисловодск – Архыз
По дороге вам откроются великолепные пейзажи, а экскурсовод поведает множество связанных с кавказскими горами красочных легенд и древних сказаний об этих дивных краях. Путь лежит по ущелью реки Подкумок к перевалу Гум-Баши, через кругозор, с которого открывается великолепная панорама межгорной котловины с расположенными в ней горными аулами Верхняя Мара и Нижняя Мара. Проехав Карачаевск, вы увидите возвышающийся над поселком им. Коста Хетагурова архитектурно-археологический и культурно-исторический памятник – средневековый христианский Шоанинский храм.
Архыз
Архыз – это местность и одноименный поселок в ущелье реки Большой Зеленчук, целый комплекс архитектурно-исторических и природных достопримечательностей. Природа этих мест покоряет своей первозданностью и нетронутой красотой, а археологические памятники Нижнеархызского городища увлекают тайнами старины. До нашего времени сохранились здесь погребения аланских царей и представителей высшей церковной иерархии.
В средние века на территории государства Алании, переживающего эпоху своего расцвета, были возведены храмы, которые теперь являются древнейшими памятниками христианства России. Ныне восстановленные и отреставрированные Северный, Средний и Южный храмы, выстроенные умелыми аланскими мастерами по канонам византийской архитектуры, встречают паломников, туристов и любителей истории. Один из них – самый старый действующий в стране христианский храм. Неподалеку находится лестница из 500 ступеней, ведущая к уникальному средневековому наскальному изображению лика Иисуса Христа, до сих пор овеянному загадками.
Всю обратную дорогу в Кисловодск вы будете слушать захватывающе интересные рассказы экскурсовода о быте и жизни алан, многовековых традициях и культуре жителей Кавказа.
Внимание. За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый
2 000 ₽
Детский
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы 500 руб
Место начала и завершения
Заберем от вашего отеля/гостиницы
Важная информация
  • Памятка для туристов, путешествующих с группами:
  • Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Воскресенье в 06:00

Эдельвейс
Эдельвейс
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