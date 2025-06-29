В уютной группе с гидом, который делится историями о родных местах, вы посетите водопады Адай-Су и
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Природа Кавказа: горы и водопады
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Национальная кухня в кафе на горе
Что можно увидеть
- Водопад Адай-Су
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Село Эльтюбю
- Водопад Абай-Су
- Джайлык-Су
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Описание водной прогулки
Водопад Адай-Су (Малый Чегемский водопад). А ещё он известен как «Девичья коса». Расположенный в Чегемском ущелье, этот мощный поток воды падает с высоты 30 метров.
Чегемское ущелье и Чегемские водопады. Проедем дальше, к веренице Чегемских водопадов, которые низвергаются с высоты до 50 метров, образуя впечатляющие каскады. Высота же самого ущелья достигает 300 метров — вы почувствуете всю мощь этого места.
Село Эльтюбю. Следующей точкой станет родина выдающегося балкарского поэта Кайсына Кулиева. Вы увидите его старый дом, почувствуете атмосферу традиционного кавказского быта и узнаете больше о жизни и творчестве поэта.
Водопад Абай-Су. Это самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. Он поразит вас своим величием: вода падает с высоты 78 метров, распадаясь на множество струй.
Джайлык-Су. На очереди — живописная долина, известная своими минеральными источниками и альпийскими лугами. Здесь вы насладитесь горным воздухом, полюбуетесь флорой и, возможно, фауной, а также попробуете целебную минеральную воду.
Перевал Актопрак. Дорога через Актопрак известна своими крутыми поворотами и впечатляющими панорамами с высоты 2000 метров.
Озеро Гижгит на закате. Завершающей точкой станет озеро Гижгит, или Балыкель. Бирюзовая вода и изрезанные берега создают невероятный пейзаж. Особенно красиво озеро на закате, когда всё окрашивается в тёплые тона.
Особенность путешествия
В дороге мы разговариваем, знакомимся, слушаем музыку. Я учитываю ваши пожелания: например, мы можем заехать за яблоками местных фермеров или остановиться в понравившейся вам точке. А на обед я отвезу вас в кафе на горе с блюдами национальной кухни — мы едим там, куда любят ходить местные, а не в локациях только для туристов.
Организационные детали
- Тур подходит для всех возрастов. Однако будьте готовы к лёгким пешим прогулкам. У меня бывали люди и 80 лет! Но ориентируйтесь на ваше самочувствие
- Мы поедем на комфортабельном чистом джипе. Для маленьких путешественников предусмотрены детские кресла (по запросу)
- Питание оплачивается отдельно по желанию. С собой можно взять небольшой перекус и воду
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽