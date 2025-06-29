Мои заказы

Из Кисловодска - к вершинам и водопадам Кавказа

Один день среди гор и водопадов Кавказа. В небольшой группе с гидом, который расскажет о родных краях. Погрузитесь в природу и сделайте яркие фото
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность провести день на природе, среди величественных гор и водопадов Кавказа.

В уютной группе с гидом, который делится историями о родных местах, вы посетите водопады Адай-Су и
Абай-Су, прогуляетесь по Чегемскому ущелью и увидите село Эльтюбю, родину поэта Кайсына Кулиева. Завершите день у озера Гижгит, наслаждаясь закатом. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит сделать потрясающие фотографии

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Природа Кавказа: горы и водопады
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽 Национальная кухня в кафе на горе
Что можно увидеть

  • Водопад Адай-Су
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Село Эльтюбю
  • Водопад Абай-Су
  • Джайлык-Су
  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит

Описание водной прогулки

Водопад Адай-Су (Малый Чегемский водопад). А ещё он известен как «Девичья коса». Расположенный в Чегемском ущелье, этот мощный поток воды падает с высоты 30 метров.

Чегемское ущелье и Чегемские водопады. Проедем дальше, к веренице Чегемских водопадов, которые низвергаются с высоты до 50 метров, образуя впечатляющие каскады. Высота же самого ущелья достигает 300 метров — вы почувствуете всю мощь этого места.

Село Эльтюбю. Следующей точкой станет родина выдающегося балкарского поэта Кайсына Кулиева. Вы увидите его старый дом, почувствуете атмосферу традиционного кавказского быта и узнаете больше о жизни и творчестве поэта.

Водопад Абай-Су. Это самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. Он поразит вас своим величием: вода падает с высоты 78 метров, распадаясь на множество струй.

Джайлык-Су. На очереди — живописная долина, известная своими минеральными источниками и альпийскими лугами. Здесь вы насладитесь горным воздухом, полюбуетесь флорой и, возможно, фауной, а также попробуете целебную минеральную воду.

Перевал Актопрак. Дорога через Актопрак известна своими крутыми поворотами и впечатляющими панорамами с высоты 2000 метров.

Озеро Гижгит на закате. Завершающей точкой станет озеро Гижгит, или Балыкель. Бирюзовая вода и изрезанные берега создают невероятный пейзаж. Особенно красиво озеро на закате, когда всё окрашивается в тёплые тона.

Особенность путешествия

В дороге мы разговариваем, знакомимся, слушаем музыку. Я учитываю ваши пожелания: например, мы можем заехать за яблоками местных фермеров или остановиться в понравившейся вам точке. А на обед я отвезу вас в кафе на горе с блюдами национальной кухни — мы едим там, куда любят ходить местные, а не в локациях только для туристов.

Организационные детали

  • Тур подходит для всех возрастов. Однако будьте готовы к лёгким пешим прогулкам. У меня бывали люди и 80 лет! Но ориентируйтесь на ваше самочувствие
  • Мы поедем на комфортабельном чистом джипе. Для маленьких путешественников предусмотрены детские кресла (по запросу)
  • Питание оплачивается отдельно по желанию. С собой можно взять небольшой перекус и воду

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Исмаил, и я родился и вырос на Кавказе. За годы я изучил каждую тропу, ущелье и место, которые хочу показать вам. Здесь я не просто живу — это
мой дом, душа и вдохновение. Мои преимущества: лучшие фотографии — я знаю самые эффектные ракурсы и помогу вам сделать фото. Тёплая атмосфера — путешественники всегда говорят, что поездки превращаются в дружеские приключения. Опыт и безопасность — каждый маршрут продуман до мелочей, а мой чистый и надёжный джип обеспечит комфорт. Местная кухня — я знаю проверенные места с настоящей кавказской едой, где ем сам и с удовольствием угощаю гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
29 июн 2025
Выражаем благодарность Исмаилу за волшебную неторопливую прогулку к вершинам и водопадам Кавказа. Наш выбор остановился на этом маршруте из- за необычности программы. Восхитительный тур, который был обеспечен Исмаилом. Его харизма,
темперамент, знания достойны уважения! Он был с нами на протяжении всего тура, не оставляя нас ни на минуту без своего внимания, показывал лучшие ракурсы для фото и сам нас фотографировал. Ели вкусную национальную еду в местах, которые советовал Исмаил. С первых минут путешествия сплотил группу так, что не хотелось расставаться. Виды и красоты тура превзошли наши ожидания. Уставшие, но довольные мы вернулись домой. Побольше бы таких гидов. Маршрут рекомендуем. С удовольствием поедем в новые путешествия с Исмаилом!

Входит в следующие категории Кисловодска

