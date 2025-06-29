Эта экскурсия предлагает уникальную возможность провести день на природе, среди величественных гор и водопадов Кавказа.В уютной группе с гидом, который делится историями о родных местах, вы посетите водопады Адай-Су и

Абай-Су, прогуляетесь по Чегемскому ущелью и увидите село Эльтюбю, родину поэта Кайсына Кулиева. Завершите день у озера Гижгит, наслаждаясь закатом. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит сделать потрясающие фотографии

Описание водной прогулки

Водопад Адай-Су (Малый Чегемский водопад). А ещё он известен как «Девичья коса». Расположенный в Чегемском ущелье, этот мощный поток воды падает с высоты 30 метров.

Чегемское ущелье и Чегемские водопады. Проедем дальше, к веренице Чегемских водопадов, которые низвергаются с высоты до 50 метров, образуя впечатляющие каскады. Высота же самого ущелья достигает 300 метров — вы почувствуете всю мощь этого места.

Село Эльтюбю. Следующей точкой станет родина выдающегося балкарского поэта Кайсына Кулиева. Вы увидите его старый дом, почувствуете атмосферу традиционного кавказского быта и узнаете больше о жизни и творчестве поэта.

Водопад Абай-Су. Это самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. Он поразит вас своим величием: вода падает с высоты 78 метров, распадаясь на множество струй.

Джайлык-Су. На очереди — живописная долина, известная своими минеральными источниками и альпийскими лугами. Здесь вы насладитесь горным воздухом, полюбуетесь флорой и, возможно, фауной, а также попробуете целебную минеральную воду.

Перевал Актопрак. Дорога через Актопрак известна своими крутыми поворотами и впечатляющими панорамами с высоты 2000 метров.

Озеро Гижгит на закате. Завершающей точкой станет озеро Гижгит, или Балыкель. Бирюзовая вода и изрезанные берега создают невероятный пейзаж. Особенно красиво озеро на закате, когда всё окрашивается в тёплые тона.

Особенность путешествия

В дороге мы разговариваем, знакомимся, слушаем музыку. Я учитываю ваши пожелания: например, мы можем заехать за яблоками местных фермеров или остановиться в понравившейся вам точке. А на обед я отвезу вас в кафе на горе с блюдами национальной кухни — мы едим там, куда любят ходить местные, а не в локациях только для туристов.

Организационные детали