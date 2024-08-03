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Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии

Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кисловодска подарит вам незабываемые впечатления и яркие эмоции. Погрузитесь в атмосферу кавказской природы
Путешествие по Кабардино-Балкарии предлагает разнообразие пейзажей: от величественных водопадов Адай-Су и Чегемских до бирюзового озера Гижгит. Величественные горы и узкие каньоны Чегемской теснины оставят неизгладимое впечатление.

Посещение древнего селения Эльтюбю с его загадочными склепами и мемориалом Кайсына Кулиева добавит культурный аспект.

Завершает программу панорамный перевал Актопрак с его альпийскими лугами и видами на Кавказские хребты
4.4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водопады Адай-Су и Чегемские
  • ⛰ Чегемская теснина и каньоны
  • 🪂 Полёт на параплане в Fly-Чегем
  • 🏞 Бирюзовое озеро Гижгит
  • 🏛 Древнее селение Эльтюбю

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой региона, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия приобретает особый шарм, однако доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за снега. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии

Что можно увидеть

  • Водопад Адай-Су
  • Чегемская теснина
  • Чегемские водопады
  • Fly-Чегем
  • Эльтюбю
  • Актопрак
  • Гижгит

Описание экскурсии

1⃣ Водопад Адай-Су
Вы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Красив в любое время года.

2⃣ Чегем

  • Чегемская теснина. Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров.
  • Чегемские водопады. По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок.
  • Fly-Чегем. На парадроме самые отважные из вас полетают на параплане. Вы пройдёте краткий инструктаж и подниметесь в небо с профессиональным пилотом. Полёт среди кавказских вершин с парящими орлами подарит впечатления на всю жизнь!

3⃣ Эльтюбю
Ещё одна яркая часть программы — древнее и загадочное балкарское селение. Совершите короткий треккинг до Города мёртвых. Посетите мемориальный комплекс писателя Кайсына Кулиева.

4⃣ Актопрак
По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров, откуда открывается потрясающий обзор на альпийские луга и фантастические пейзажи. Вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. И сможете сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака.

5⃣ Гижгит
Дополнит день посещение одного из самых живописных горных озёр в регионе. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра.

Организационные детали

  • Начало возможно также из Ессентуков и Пятигорска. Стоимость поездки при этом не изменится.
  • Поездка проходит на комфортном внедорожнике Land Rover Range Rover, до 5 посадочных мест
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
  • Отдельно оплачивается полёт на параплане (по желанию) на парадроме Fly-Чегем, стоимость полёта зависит от сезона (6000–10 000 ₽ с чел.)
  • Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 282 туристов
Здравствуйте, путешественники и любители активного отдыха! Меня зовут Николай, я родился и вырос на Кавказе. С радостью покажу вам любимый край и приложу все усилия, чтобы наша встреча прошла максимально насыщенно и интересно.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
В
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
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Е
Ездили с Николаем. Несмотря на пасмурную погоду, посетили все заявленные локации, где открываются очень красивые виды. Маршрут несложный, не требует физической подготовки. Получили массу удовольствия и положительных эмоций. Комфортный внедорожник и аккуратное вождение. По пути очень вкусно накормили, меню небольшое, но все домашнее, отменные шурпа, шашлык и кофе в турке!
В общем однозначно рекомендую!
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К
Добрый день, ожидали большего от экскурсии, в итоге в 15-16:00 экскурсия была закончена. Наш экскурсовод Олег не заехал и не остановился на некоторых локациях которые были указаны в программе. Хочется
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пожелать ему соблюдать политкорректность, так как мы приехали из Крыма, и тебя военных действий и политики для нас очень болезненна. Наш экскурсовод вступил в спор с одной участницей экскурсии Повторюсь ожидали большего Из плюсов мы побывали на прекрасной вершине, и увидели шикарные места. Но как таковой экскурсии не было

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