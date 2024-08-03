Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой региона, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия приобретает особый шарм, однако доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за снега. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но погода может быть переменчивой.

Путешествие по Кабардино-Балкарии предлагает разнообразие пейзажей: от величественных водопадов Адай-Су и Чегемских до бирюзового озера Гижгит. Величественные горы и узкие каньоны Чегемской теснины оставят неизгладимое впечатление. Посещение древнего селения Эльтюбю с его загадочными склепами и мемориалом Кайсына Кулиева добавит культурный аспект. Завершает программу панорамный перевал Актопрак с его альпийскими лугами и видами на Кавказские хребты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

1⃣ Водопад Адай-Су

Вы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Красив в любое время года.

2⃣ Чегем

Чегемская теснина . Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров.

. Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров. Чегемские водопады . По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок.

. По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок. Fly-Чегем. На парадроме самые отважные из вас полетают на параплане. Вы пройдёте краткий инструктаж и подниметесь в небо с профессиональным пилотом. Полёт среди кавказских вершин с парящими орлами подарит впечатления на всю жизнь!

3⃣ Эльтюбю

Ещё одна яркая часть программы — древнее и загадочное балкарское селение. Совершите короткий треккинг до Города мёртвых. Посетите мемориальный комплекс писателя Кайсына Кулиева.

4⃣ Актопрак

По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров, откуда открывается потрясающий обзор на альпийские луга и фантастические пейзажи. Вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. И сможете сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака.

5⃣ Гижгит

Дополнит день посещение одного из самых живописных горных озёр в регионе. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра.

Организационные детали