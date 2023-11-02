Если описать путешествие тремя словами, это поразительное разнообразие пейзажей. Вы преодолеете вьющиеся дороги горного перевала, полюбуетесь хрустальными водопадами и посетите живописное бирюзовое озеро. Прикоснётесь к древней Кабардино-Балкарии, осматривая руины селения со старинными склепами. А любители экстрима полетают на параплане среди вершин одного из красивейших ущелий Кавказа.

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Описание

Что вас ожидает

1⃣ Водопад Адай-Су

Вы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Красив в любое время года.

2⃣ Чегем

Чегемская теснина . Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров.

. Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров. Чегемские водопады . По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал — а почему, вы узнаете при встрече. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок.

. По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал — а почему, вы узнаете при встрече. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок. Fly-Чегем. На парадроме самые отважные из вас полетают на параплане. Вы пройдёте краткий инструктаж и подниметесь в небо с профессиональным пилотом. Полёт среди кавказских вершин с парящими орлами подарит впечатления на всю жизнь!

3⃣ Эль-Тюбю

Ещё одна яркая часть программы — древнее и загадочное балкарское селение. Вы познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей. Совершите короткий треккинг до Города мёртвых. Посетите мемориальный комплекс писателя Кайсына Кулиева и узнаете, почему именно это село режиссеры многих фильмов выбрали для съёмок своих картин. А также услышите историю знаменитой башни князя Малкарукова.

4⃣ Актопрак

По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров, откуда открывается потрясающий обзор на альпийские луга и фантастические пейзажи. Вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. И сможете сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака.

5⃣ Гижгит

Дополнит день посещение одного из самых живописных горных озёр в регионе. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра.

Организационные детали