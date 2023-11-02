Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Вы преодолеете вьющиеся дороги горного перевала, полюбуетесь хрустальными водопадами и посетите живописное бирюзовое озеро. Прикоснётесь к древней Кабардино-Балкарии, осматривая руины селения со старинными склепами. А любители экстрима полетают на параплане среди вершин одного из красивейших ущелий Кавказа.
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даты
Описание
Что вас ожидает
1⃣ Водопад Адай-Су
Вы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Красив в любое время года.
2⃣ Чегем
- Чегемская теснина. Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров.
- Чегемские водопады. По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал — а почему, вы узнаете при встрече. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок.
- Fly-Чегем. На парадроме самые отважные из вас полетают на параплане. Вы пройдёте краткий инструктаж и подниметесь в небо с профессиональным пилотом. Полёт среди кавказских вершин с парящими орлами подарит впечатления на всю жизнь!
3⃣ Эль-Тюбю
Ещё одна яркая часть программы — древнее и загадочное балкарское селение. Вы познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей. Совершите короткий треккинг до Города мёртвых. Посетите мемориальный комплекс писателя Кайсына Кулиева и узнаете, почему именно это село режиссеры многих фильмов выбрали для съёмок своих картин. А также услышите историю знаменитой башни князя Малкарукова.
4⃣ Актопрак
По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров, откуда открывается потрясающий обзор на альпийские луга и фантастические пейзажи. Вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. И сможете сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака.
5⃣ Гижгит
Дополнит день посещение одного из самых живописных горных озёр в регионе. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра.
Организационные детали
- Начало экскурсии возможно также из Ессентуков и Пятигорска. Стоимость поездки при этом не изменится.
- Поездка проходит на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser 80, до 5-ти посадочных мест.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной национальной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Отдельно оплачивается полёт на параплане (по желанию) на парадроме Fly-Чегем, стоимость полёта зависит от сезона 6000 — 10000 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске / Пятигорске / Ессентуках
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.