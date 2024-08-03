Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кисловодска подарит вам незабываемые впечатления и яркие эмоции. Погрузитесь в атмосферу кавказской природы
Путешествие по Кабардино-Балкарии предлагает разнообразие пейзажей: от величественных водопадов Адай-Су и Чегемских до бирюзового озера Гижгит. Величественные горы и узкие каньоны Чегемской теснины оставят неизгладимое впечатление.
Посещение древнего селения Эльтюбю с его загадочными склепами и мемориалом Кайсына Кулиева добавит культурный аспект.
Завершает программу панорамный перевал Актопрак с его альпийскими лугами и видами на Кавказские хребты
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой региона, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия приобретает особый шарм, однако доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за снега. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Адай-Су
Чегемская теснина
Чегемские водопады
Fly-Чегем
Эльтюбю
Актопрак
Гижгит
Описание экскурсии
1⃣ Водопад Адай-Су Вы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Красив в любое время года.
2⃣ Чегем
Чегемская теснина. Мы проедем по длинному и узкому 3-километровому каньону, который прозвали «каменным мешком». Стены разлома здесь сужаются так, что кажется, будто горы закрывают небо. В самом узком месте ширина теснины — 25 метров.
Чегемские водопады. По пути прямо у дороги вы увидите «стену водопадов». Потоки воды падают с высоты 50 метров и струятся по отвесным стенам. Легенда породила в народном воображении образ плачущих скал. В одном из местных заведений можно будет пообедать, а также заглянуть на сувенирный рынок.
Fly-Чегем. На парадроме самые отважные из вас полетают на параплане. Вы пройдёте краткий инструктаж и подниметесь в небо с профессиональным пилотом. Полёт среди кавказских вершин с парящими орлами подарит впечатления на всю жизнь!
3⃣ Эльтюбю Ещё одна яркая часть программы — древнее и загадочное балкарское селение. Совершите короткий треккинг до Города мёртвых. Посетите мемориальный комплекс писателя Кайсына Кулиева.
4⃣ Актопрак По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров, откуда открывается потрясающий обзор на альпийские луга и фантастические пейзажи. Вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. И сможете сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака.
5⃣ Гижгит Дополнит день посещение одного из самых живописных горных озёр в регионе. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра.
Организационные детали
Начало возможно также из Ессентуков и Пятигорска. Стоимость поездки при этом не изменится.
Поездка проходит на комфортном внедорожнике Land Rover Range Rover, до 5 посадочных мест
В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
Отдельно оплачивается полёт на параплане (по желанию) на парадроме Fly-Чегем, стоимость полёта зависит от сезона (6000–10 000 ₽ с чел.)
Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 282 туристов
Здравствуйте, путешественники и любители активного отдыха! Меня зовут Николай, я родился и вырос на Кавказе. С радостью покажу вам любимый край и приложу все усилия, чтобы наша встреча прошла максимально насыщенно и интересно.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Нам все понравилось. Всем советую. Спасибо большое.
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Е
Елизавета
Ездили с Николаем. Несмотря на пасмурную погоду, посетили все заявленные локации, где открываются очень красивые виды. Маршрут несложный, не требует физической подготовки. Получили массу удовольствия и положительных эмоций. Комфортный внедорожник и аккуратное вождение. По пути очень вкусно накормили, меню небольшое, но все домашнее, отменные шурпа, шашлык и кофе в турке! В общем однозначно рекомендую!
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К
Ксения
Добрый день, ожидали большего от экскурсии, в итоге в 15-16:00 экскурсия была закончена. Наш экскурсовод Олег не заехал и не остановился на некоторых локациях которые были указаны в программе. Хочется читать дальшеуменьшить
пожелать ему соблюдать политкорректность, так как мы приехали из Крыма, и тебя военных действий и политики для нас очень болезненна. Наш экскурсовод вступил в спор с одной участницей экскурсии Повторюсь ожидали большего Из плюсов мы побывали на прекрасной вершине, и увидели шикарные места. Но как таковой экскурсии не было
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