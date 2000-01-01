Вид с вершины БермамытаБольшой и Малый Бермамыт — две горы ⛰️ Скалистого хребта высотой более 2500 м. Малый выше, чем Большой, но его плоская вершина по площади меньше. В верхней точке Большого Бермамыта дорога заканчивается и отсюда открывается потрясающая панорама: на востоке — вершин Скалистого хребта, на западе — гористой части Карачаево-Черкесии. Горы Главного Кавказского хребта и двуглавый красавец Эльбрус открываются с плато Бермамыт с самой красивой стороны. Кавказский исполин находится так близко, что можно рассмотреть каждую трещину, каждый ледник на склонах. Лучше всего приезжать на Бермамыт на рассвете — цвет Эльбруса с восходом солнца приобретает через секунду новый оттенок. С высот Бермамыта красотой и величием панорамных пейзажей любовались М. Ю. Лермонтов, Н. А. Ярошенко, А. М. Горький. Скальные группы БермамытаЕщё одно чудо Бермамыта — скалы причудливой формы. Вы увидите удивительные скальные группы, каждая из которых имеет свое уникальное имя — «Жертвенный камень», «Колизей» и диковинные «Монахи» — напоминающие человеческие фигуры каменные столбы, которые образовались в результате расслоения скальных выступов. Пикник над скальной пропастьюИз привезённых с собой продуктов можно организовать пикник. Потом придётся отправляться в обратный путь по маршруту «Бермамыт — Кисловодск». При желании можно остановиться, чтобы набрать нарзана — живого «красного» и очень редкого «белого». Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, желательно на рассвете или закате. Бермамыт никогда и никого не оставит равнодушным. С плато Бермамыт в Кисловодск вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, — это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал на смотровой площадке над скальной пропастью.