  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Плато Бермамыт – одно из самых впечатляющих мест на Северном Кавказе.

Отвесные склоны Эшкаконского ущелья дарят ощущение свободного полета над бездной.

С вершины плато высотой вам откроется незабываемый вид на Эльбрус, а еще вы увидите природные достопримечательности 🏛️ этих мест – скалы причудливой формы, напоминающие людей и фантастических существ.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Большой и Малый Бермамыт
  • Плато Бермамыт
  • обзор на Эльбрус
  • «Жертвенный камень», «Колизей» и диковинные «Монахи»
Вид с вершины БермамытаБольшой и Малый Бермамыт — две горы ⛰️ Скалистого хребта высотой более 2500 м. Малый выше, чем Большой, но его плоская вершина по площади меньше. В верхней точке Большого Бермамыта дорога заканчивается и отсюда открывается потрясающая панорама: на востоке — вершин Скалистого хребта, на западе — гористой части Карачаево-Черкесии. Горы Главного Кавказского хребта и двуглавый красавец Эльбрус открываются с плато Бермамыт с самой красивой стороны. Кавказский исполин находится так близко, что можно рассмотреть каждую трещину, каждый ледник на склонах. Лучше всего приезжать на Бермамыт на рассвете — цвет Эльбруса с восходом солнца приобретает через секунду новый оттенок. С высот Бермамыта красотой и величием панорамных пейзажей любовались М. Ю. Лермонтов, Н. А. Ярошенко, А. М. Горький. Скальные группы БермамытаЕщё одно чудо Бермамыта — скалы причудливой формы. Вы увидите удивительные скальные группы, каждая из которых имеет свое уникальное имя — «Жертвенный камень», «Колизей» и диковинные «Монахи» — напоминающие человеческие фигуры каменные столбы, которые образовались в результате расслоения скальных выступов. Пикник над скальной пропастьюИз привезённых с собой продуктов можно организовать пикник. Потом придётся отправляться в обратный путь по маршруту «Бермамыт — Кисловодск». При желании можно остановиться, чтобы набрать нарзана — живого «красного» и очень редкого «белого». Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, желательно на рассвете или закате. Бермамыт никогда и никого не оставит равнодушным. С плато Бермамыт в Кисловодск вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, — это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал на смотровой площадке над скальной пропастью.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 рублей – взрослый, 30 рублей – ребенок)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдельвейс
Эдельвейс
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Эдельвейс проводит ещё 6 экскурсий

Домбай — в край ледников, горных вершин и живописных озер
1 500
12 часов
Домбай — в край ледников, горных вершин и живописных озер
15 отзывов
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
1 500
14 часов
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
13 отзывов
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
2 500
15 часов
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
12 отзывов
В Пятигорск – по лермонтовским местам
900
5 часов
В Пятигорск – по лермонтовским местам
9 отзывов
Чегемские водопады — уникальная природа Кабардино-Балкарии
1 500
13 часов
Чегемские водопады — уникальная природа Кабардино-Балкарии
4 отзыва
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
2 000
10 часов
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
21 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса