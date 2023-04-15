Урочище Джилы-Су и плато Бермамыт — две самые популярные локации, по-своему связанные с Эльбрусом.
Урочище Джилы-Су находится прямо у подножия величественного вулкана, а с плато Бермамыт открывается самый знаменитый вид на Эльбрус.
Во время поездки мы посетим урочище Джилы-Су, Долину нарзанов и встретим закат на плато Бермамыт всего за один день!
Урочище Джилы-Су находится прямо у подножия величественного вулкана, а с плато Бермамыт открывается самый знаменитый вид на Эльбрус.
Во время поездки мы посетим урочище Джилы-Су, Долину нарзанов и встретим закат на плато Бермамыт всего за один день!
Ближайшие даты:
15
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даты
Что вас ожидает:
- Гора Баран
- Перевал Шатджатмаз
- Долина нарзанов
- «Скалы-аватары»
- Ущелье реки Малка
- Урочище Джилы-Су
- Три грандиозных водопада
- Плато Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гора Баран. В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, которая является одновременно самой высокой и самой южной точкой Ставропольского края. Отсюда вы увидите величественный Эльбрус.
- Перевал Шатджатмаз. Далее по пути мы проедем местный аул Кичи-Балык и попадем на перевал Шатджатмаз, с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада и до востока.
- Долина нарзанов. Спустившись с перевала Шатджатмаз, мы окажемся в долине реки Хасаут, которая известна как Долина нарзанов. Ущелье отличается очень мягким климатом, поэтому зимой здесь нет морозов, а летом много тени и прохлада. Это место славится минеральной водой, которая выходит практически отовсюду — таких источников здесь более 20.
- «Скалы-аватары». Поднявшись из ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал, мы окажемся в ущелье Харбаз. Здесь находятся невероятные скалы, которые напоминают пейзажи фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».
- Урочище Джилы-Су. Самая важная точка нашего путешествия — урочище Джилы-Су (в переводе «тёплая вода»), куда приезжают исцелиться как телом, так и душой. Здесь существует множество выходов минеральной воды, а в самом урочище есть купель со слаботермальной минеральной водой. В Джилы-Су вы сможете отведать блюда национальной кухни, а также осмотреть его окрестности, сфотографироваться на фоне водопадов Султан и Эмир, и, конечно же, сфотографировать местную достопримечательность — диких сусликов.
- Водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа). Этот водопад является визитной карточкой Джилы-Су. Он привлекает путешественников своим величием в любое время года, даже несмотря на то, что зимой Кара-Кая-Су замерзает и представляет собой огромную глыбу льда, застывшую в падении с высоты 35-40 метров.
- Плато Бермамыт. На обратном пути мы сворачиваем в сторону знаменитого плато Бермамыт, которое часто называют «Русским Гранд-Каньоном». Бермамыт издавна притягивал к себе людей, которые хотели полюбоваться на Кавказский хребет и рассмотреть его в мельчайших деталях. Здесь можно наблюдать как вершины Архыза и Домбая с западной стороны, так и некоторые вершины Центрального Кавказа. Поездка на плато является чуть ли не эталоном для различных фотосессий. Особенно в летнее время на фоне потрясающих цветочных полян, или же на фоне самого хребта на специальном мостике, который «парит» над обрывом. Фотографии обычно получаются великолепными!
- Закат на плато Бермамыт. Закат на плато — это отдельный шедевр природы, который каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Поверьте, в вашей памяти это останется надолго!
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт (по желанию).
- купальные принадлежности (в урочище есть слаботермальный источник с температурой воды +19-21°C).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Вход в урочище Джилы-Су — 100 руб. с человека
- Вход в экопарк «Долина нарзанов» — 100 руб. с человека (по желанию)
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт (по желанию)
- Купальные принадлежности (в урочище есть слаботермальный источник с температурой воды +19-21°C)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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