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Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух

4.8
13 отзывов
Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Что может быть лучше гор? Только горы! Мы отправляемся на покорение Эльбруса — самой высокой горы ⛰️ в России и Европе.

Вам не нужно быть профессиональным альпинистом — это неспешная прогулка 👣 среди горных пейзажей.

Мы доберемся до Поляны Нарзанов, сделаем привал на Поляне Чегет и насладимся «классическими» видами на Эльбрус.

Вы будете очарованы природой Кавказа...
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Чегет
  • Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах ⛰️. Экскурсия ⛳ на Эльбрус позволит насладиться необъятными красотами кавказских гор, увидеть заснеженные вершины и горные перевалы, укрытые множеством уникальных цветов.
Баксанское ущелье и Поляна Нарзанов
Экскурсия по Баксанскому ущелью должна входить в программу минимум каждого отдыхающего. Эта первая точка нашего путешествия с асфальтной дорогой на огромной высоте. С ее помощью можно разглядеть великолепные пейзажи, живописные склоны, укрытые настоящими коврами из цветов. Самые неповторимые из них – рододендроны.
Поляна Нарзанов не менее впечатляющая для отдыхающих. Нарзанные источники выходят на поверхность, и вы можете разглядеть воду, которая настолько богата углекислым газом и железом, что дно реки окрашивается в цвет, похожий на ржавчину. Вода бурлит выходящим газом и может показаться, что она кипит.
Поляны Чегет и Азау
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска продолжится посещением миловидных полян Чегет и Азау. В первой точке группа делает остановку для того, чтобы вы могли подняться на склоны Чегета. Здесь можно увидеть знаменитую и прекрасную панораму Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Здесь же виден знаменитый огромный ледник «Семерка».
Поляна Азау порадует вас обедом в кафе и приобретением сувениров. Именно здесь начинается подъем на Эльбрус, который можно осуществить по канатной или гондольной дороге. Они доставят вас на высоту 3500 м до станции «Мир».
Долгожданная встреча с Эльбрусом
Экскурсии Эльбрус, цена на которые невысока, порадуют вас своим многообразием развлечений, видов, мест для фотографирования и съемки видео. Но самое интересное вы не сможете заснять на пленку. Вас ждут небывалые ощущения, которые сравнимы с чувством полета над облаками. Под вами будут видны глубокие пропасти, ледники и бурлящие неумолимые реки. Водопады будут казаться маленькими ручьями с высоты прекрасного Эльбруса.
Отсюда вы увидите даже вершины грузинских гор. Царь Эльбрус способен очаровать любого своим величественным видом. Эмоции от поездки запомнятся навсегда, поэтому вернувшись домой вы долгое время будете вспоминать красоту гор и ощущение свободы, которуе они вам подарили.

Организационные моменты:

  • Комфортабельный автобус будет ждать вас в заранее оговоренном месте или по пути в черте Кисловодска. Отправление – ранним утром, чтобы успеть насладиться всеми радостями экскурсии 🧭
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • канатная дорога (2050 руб)
  • вход в ущелье (150 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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13 отзывов оставили туристы

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