Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах ⛰️. Экскурсия ⛳ на Эльбрус позволит насладиться необъятными красотами кавказских гор, увидеть заснеженные вершины и горные перевалы, укрытые множеством уникальных цветов.

Баксанское ущелье и Поляна Нарзанов

Экскурсия по Баксанскому ущелью должна входить в программу минимум каждого отдыхающего. Эта первая точка нашего путешествия с асфальтной дорогой на огромной высоте. С ее помощью можно разглядеть великолепные пейзажи, живописные склоны, укрытые настоящими коврами из цветов. Самые неповторимые из них – рододендроны.

Поляна Нарзанов не менее впечатляющая для отдыхающих. Нарзанные источники выходят на поверхность, и вы можете разглядеть воду, которая настолько богата углекислым газом и железом, что дно реки окрашивается в цвет, похожий на ржавчину. Вода бурлит выходящим газом и может показаться, что она кипит.

Поляны Чегет и Азау

Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска продолжится посещением миловидных полян Чегет и Азау. В первой точке группа делает остановку для того, чтобы вы могли подняться на склоны Чегета. Здесь можно увидеть знаменитую и прекрасную панораму Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Здесь же виден знаменитый огромный ледник «Семерка».

Поляна Азау порадует вас обедом в кафе и приобретением сувениров. Именно здесь начинается подъем на Эльбрус, который можно осуществить по канатной или гондольной дороге. Они доставят вас на высоту 3500 м до станции «Мир».

Долгожданная встреча с Эльбрусом

Экскурсии Эльбрус, цена на которые невысока, порадуют вас своим многообразием развлечений, видов, мест для фотографирования и съемки видео. Но самое интересное вы не сможете заснять на пленку. Вас ждут небывалые ощущения, которые сравнимы с чувством полета над облаками. Под вами будут видны глубокие пропасти, ледники и бурлящие неумолимые реки. Водопады будут казаться маленькими ручьями с высоты прекрасного Эльбруса.

Отсюда вы увидите даже вершины грузинских гор. Царь Эльбрус способен очаровать любого своим величественным видом. Эмоции от поездки запомнятся навсегда, поэтому вернувшись домой вы долгое время будете вспоминать красоту гор и ощущение свободы, которуе они вам подарили.

Организационные моменты: