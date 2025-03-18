Страпил — ваша команда гидов в Кисловодске

читать дальше тайны и красоты. Работаю с командой ответственных гидов. Мы позаботимся о том, чтобы твоё путешествие было безопасным и комфортным. Мы будем передвигаться на надёжных внедорожниках и наслаждаться каждым моментом нашего приключения.

Привет, искатель приключений! Меня зовут Страпил, и я рад пригласить тебя в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесии. Я родился и вырос в этих краях, поэтому знаю каждый уголок этой земли, её