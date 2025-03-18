Это путешествие позволит вам увидеть невероятно красивый Эльбрус: зимой — окутанный снежными хлопьями, осенью — в ярких красках, а летом — в дурманящих цветах.
Всю дорогу вас будут сопровождать восхитительные пейзажи, а также рассказы гида об истории самой загадочной горы нашего края, древних преданиях и желании великих личностей посетить Эльбрус.
Всю дорогу вас будут сопровождать восхитительные пейзажи, а также рассказы гида об истории самой загадочной горы нашего края, древних преданиях и желании великих личностей посетить Эльбрус.
Описание экскурсии
- Сначала едем в Баксанское ущелье. Это одно из самых популярных мест Северного Кавказа, расположено в Кабардино-Балкарии, является началом пути к величественным вершинам Эльбруса.
- По пути заедем на красивое озеро Гижгит, также известное как Былымское озеро. В его окрестностях можно встретить диких орлов, стада животных и различные виды растений. Учитывая сезон, в случае плохой погоды озеро может быть заменено на другое место, которое обязательно будут равноценно интересным, красивым и комфортным.
- Далее мы отправимся на поляну Азау на высоте 2300 метров над уровнем моря. Здесь расположены многочисленные гостиницы, кафе, рестораны и пункты проката горнолыжного оборудования. С поляны открывается потрясающий вид на Эльбрус и окружающие горы.
- Затем по канатной дороге поднимемся на гору Чегет. Это прекрасная возможность насладиться неповторимой панорамой Кавказских гор с высоты птичьего полета.
- Посетим Поляну нарзанов — уникальное место, расположенное в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Она известна своими источниками минеральных вод, окрашенных в характерный красно-оранжевый цвет
- В финале осмотрим ущелье Адыр-Су. Хозяйкой ущелья, несомненно, является одноимённая река. Если проследить её дальнейший путь, выяснится, что она несёт свои воды к Каспийскому морю.
Наши гиды — настоящие знатоки своих родных мест. Они с радостью ответят на все ваши вопросы и поделятся увлекательными историями и легендами. Во время остановок вы сможете попробовать настоящие кавказские блюда, такие как хычины — тонкие лепешки с начинкой — ароматный шашлык и освежающий айран.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном подготовленном внедорожнике
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — около 2300 ₽/чел., питание в кафе с кавказской кухней — около 500 ₽/чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страпил — ваша команда гидов в Кисловодске
Привет, искатель приключений! Меня зовут Страпил, и я рад пригласить тебя в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесии. Я родился и вырос в этих краях, поэтому знаю каждый уголок этой земли, еёЗадать вопрос
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