в субботу и воскресенье в 06:30

Северная Осетия покорит вас фантастической природой: горами, реками, ущельями и каньонами.
И это далеко не всё! Вы увидите таинственные древние крепости и башни, «город мёртвых» Даргавс и скальную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь особенной природой и историческими постройками этого замечательного края.
И это далеко не всё! Вы увидите таинственные древние крепости и башни, «город мёртвых» Даргавс и скальную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь особенной природой и историческими постройками этого замечательного края.
Описание экскурсии
Самое-самое в Северной Осетии
Мы посетим древний «город мёртвых» Даргавс, поражающий аутентичностью и многовековой историей. Далее отправимся по Куртатинскому ущелью к скальной Дзивгисской крепости: вы полюбуетесь окружающими идиллическими ландшафтами. Кроме того, оцените могучий каньон Кадарваган и прекрасную горную реку Фиагдон.
Кармадонское ущелье и не только
Вы побываете в печально известном Кармадонском ущелье. Именно здесь при сходе с Казбека ледника Колка погиб Сергей Бодров-младший и вся съёмочная группа фильма «Связной» — я покажу посвящённый им памятник.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).
- По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы:
- Сувениры
- Еда и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было прекрасное,захватывающее и комфортное путешествие с гидом и водителем Алексеем!
Лучшие виды и локации сверх программы, масса интересной информации об истории и природе Кавказа, о традициях разных народов, об их
Лучшие виды и локации сверх программы, масса интересной информации об истории и природе Кавказа, о традициях разных народов, об их
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