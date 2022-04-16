в субботу и воскресенье в 06:30

Что вас ожидает

Самое-самое в Северной Осетии

Мы посетим древний «город мертвых» Даргавс, поражающий аутентичностью и многовековой историей. Далее отправимся по Куртатинскому ущелью к скальной Дзивгисской крепости: вы услышите о ее происхождении и полюбуетесь окружающими идиллическими ландшафтами. Кроме того, оцените могучий каньон Кадаргаван и прекрасную горную реку Фиагдон.

Кармадонское ущелье и не только

Вы побываете в печально известном Кармадонском ущелье. Именно здесь при сходе с Казбека ледника Колка погиб Сергей Бодров-младший и весь съемочный состав фильма «Связной». Я покажу посвященный им памятник и поделюсь деталями этой трагической истории. А также расскажу о других событиях, происходивших в Северной Осетии на протяжении столетий.

Организационные детали