в субботу и воскресенье в 06:30

Северная Осетия покорит вас фантастической природой: горами, реками, ущельями и каньонами. И это далеко не всё! Вы увидите таинственные древние крепости и башни, «город мёртвых» Даргавс и скальную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь особенной природой и историческими постройками этого замечательного края.

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Цена за 1-8 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Самое-самое в Северной Осетии

Мы посетим древний «город мёртвых» Даргавс, поражающий аутентичностью и многовековой историей. Далее отправимся по Куртатинскому ущелью к скальной Дзивгисской крепости: вы полюбуетесь окружающими идиллическими ландшафтами. Кроме того, оцените могучий каньон Кадарваган и прекрасную горную реку Фиагдон.

Кармадонское ущелье и не только

Вы побываете в печально известном Кармадонском ущелье. Именно здесь при сходе с Казбека ледника Колка погиб Сергей Бодров-младший и вся съёмочная группа фильма «Связной» — я покажу посвящённый им памятник.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы:

Сувениры

Еда и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?