в субботу и воскресенье в 06:30

Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию

Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день

Мини-группа
Северная Осетия покорит вас фантастической природой: горами, реками, ущельями и каньонами.

И это далеко не всё! Вы также увидите таинственные древние крепости и башни, «город мертвых» Даргавс и скальную Дзивгисскую крепость.

Я не дам вам заскучать и расскажу о природе, истории и культуре этого замечательного края.
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Северной Осетии

Мы посетим древний «город мертвых» Даргавс, поражающий аутентичностью и многовековой историей. Далее отправимся по Куртатинскому ущелью к скальной Дзивгисской крепости: вы услышите о ее происхождении и полюбуетесь окружающими идиллическими ландшафтами. Кроме того, оцените могучий каньон Кадаргаван и прекрасную горную реку Фиагдон.

Кармадонское ущелье и не только

Вы побываете в печально известном Кармадонском ущелье. Именно здесь при сходе с Казбека ледника Колка погиб Сергей Бодров-младший и весь съемочный состав фильма «Связной». Я покажу посвященный им памятник и поделюсь деталями этой трагической истории. А также расскажу о других событиях, происходивших в Северной Осетии на протяжении столетий.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 06:30

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