Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
После чего мы отправимся к двум озёрам Шадхурей и в Тызыльское ущелье — живописное и нетуристическое место с водопадами, альпийскими лугами и нетронутой природой.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Плато Канжол. Мы окажемся на территории КБР на высоте 2860 м — это выше Малого Бермамыта на 200 м! С плато открывается сказочный вид на седовласый Эльбрус, расстояние до которого — всего 10 км, что в 3 раза меньше, чем от того же Бермамыта. Я расскажу вам, почему плато называют «Ханской» и «Кровавой дорогой». А вы полюбуетесь видами на Главный Кавказский хребет, Безенгийский ледник и другие вершины Кавказа.
Озёра Шадхурей. В Кабардино-Балкарской республике два озера Шадхурей: Шадхурей Первое (оно же Большое) и Шадхурей Второе (оно же Малое). Они расположены на высоте 1012 м. Вы насладитесь насыщенным цветом воды в окружении горных склонов и леса.
Тызыльское ущелье. Одно из самых красивых и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии. По сей день остаётся почти нетронутым человеком, т. к. на лыжах здесь не покатаешься, по скалам не полазаешь из-за особенностей ландшафта. Отвесные скалы, альпийские луга, водопады — всем этим вам предстоит насладиться.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
- Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Также поездка не подойдёт беременным женщинам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.