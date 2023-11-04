Ханская дорога: плато Канжол

Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Плато Канжол не такое известное, как Бермамыт, но меж тем оно и выше, и ближе к Эльбрусу. С него открываются неземные виды на вершины Кавказского хребта. Вы полюбуетесь красотой без людей вокруг.

После чего мы отправимся к двум озёрам Шадхурей и в Тызыльское ущелье — живописное и нетуристическое место с водопадами, альпийскими лугами и нетронутой природой.
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ханская дорога: плато Канжол
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
11
ноя
12
ноя
18
ноя
19
ноя
25
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плато Канжол. Мы окажемся на территории КБР на высоте 2860 м — это выше Малого Бермамыта на 200 м! С плато открывается сказочный вид на седовласый Эльбрус, расстояние до которого — всего 10 км, что в 3 раза меньше, чем от того же Бермамыта. Я расскажу вам, почему плато называют «Ханской» и «Кровавой дорогой». А вы полюбуетесь видами на Главный Кавказский хребет, Безенгийский ледник и другие вершины Кавказа.

Озёра Шадхурей. В Кабардино-Балкарской республике два озера Шадхурей: Шадхурей Первое (оно же Большое) и Шадхурей Второе (оно же Малое). Они расположены на высоте 1012 м. Вы насладитесь насыщенным цветом воды в окружении горных склонов и леса.

Тызыльское ущелье. Одно из самых красивых и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии. По сей день остаётся почти нетронутым человеком, т. к. на лыжах здесь не покатаешься, по скалам не полазаешь из-за особенностей ландшафта. Отвесные скалы, альпийские луга, водопады — всем этим вам предстоит насладиться.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
  • Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Также поездка не подойдёт беременным женщинам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Летние
Выездные
На весь день
Водопады
Кавказ
Плато Канжол
Эльбрус
Популярные места

Похожие туры из Кисловодска

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
139 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
в районе ул. Кирова
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
35002 800 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
287 отзывов
Популярное предложение
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
по ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
2 800 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
в центре Кисловодска
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
1 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ