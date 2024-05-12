Плато Канжол не такое известное, как Бермамыт, но меж тем оно и выше, и ближе к Эльбрусу. С него открываются неземные виды на вершины Кавказского хребта. Вы полюбуетесь красотой без людей вокруг. После чего мы отправимся к двум озёрам Шадхурей и в Тызыльское ущелье — живописное и нетуристическое место с водопадами, альпийскими лугами и нетронутой природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плато Канжол. Мы окажемся на территории КБР на высоте от 2860 м — это выше Малого Бермамыта на 200 м! С плато открывается сказочный вид на седовласый Эльбрус, расстояние до которого — всего 10 км, что в 3 раза меньше, чем от того же Бермамыта. Я расскажу вам, почему плато называют «Ханской» и «Кровавой дорогой». А вы полюбуетесь видами на Главный Кавказский хребет, Безенгийский ледник и другие вершины Кавказа.

Озёра Шадхурей. В Кабардино-Балкарской республике два озера Шадхурей: Шадхурей Первое (оно же Большое) и Шадхурей Второе (оно же Малое). Они расположены на высоте 1012 м. Вы насладитесь насыщенным цветом воды в окружении горных склонов и леса.

Тызыльское ущелье. Одно из самых красивых и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии. По сей день остаётся почти нетронутым человеком, т. к. на лыжах здесь не покатаешься, по скалам не полазаешь из-за особенностей ландшафта. Отвесные скалы, альпийские луга, водопады — всем этим вам предстоит насладиться.

Организационные детали