Плато Канжол. Мы окажемся на территории КБР на высоте от 2860 м — это выше Малого Бермамыта на 200 м! С плато открывается сказочный вид на седовласый Эльбрус, расстояние до которого — всего 10 км, что в 3 раза меньше, чем от того же Бермамыта. Я расскажу вам, почему плато называют «Ханской» и «Кровавой дорогой». А вы полюбуетесь видами на Главный Кавказский хребет, Безенгийский ледник и другие вершины Кавказа.
Озёра Шадхурей. В Кабардино-Балкарской республике два озера Шадхурей: Шадхурей Первое (оно же Большое) и Шадхурей Второе (оно же Малое). Они расположены на высоте 1012 м. Вы насладитесь насыщенным цветом воды в окружении горных склонов и леса.
Тызыльское ущелье. Одно из самых красивых и малопосещаемых ущелий в Кабардино-Балкарии. По сей день остаётся почти нетронутым человеком, т. к. на лыжах здесь не покатаешься, по скалам не полазаешь из-за особенностей ландшафта. Отвесные скалы, альпийские луга, водопады — всем этим вам предстоит насладиться.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Также поездка не подойдёт беременным женщинам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я.
Провожу походы читать дальшеуменьшить
по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы.
Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Ольга
Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того. Виды незабываемые, природа творит чудеса. Прекрасные лошадки, любопытные коровки и овечки. Уже не терпится вернуться в Кисловодск, и других гидов даже рассматривать не планирую. Дмитрий, спасибо 👍
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А
Анна
Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на карстовые озера с голубой водой, взгляд отдыхает, наполняешься умиротворением и спокойствием, комфортный автомобиль для такого рода поездки, подготовленный водителем для идеальной проходимости всех сложных дорожных участков. Вежливый, легкий в общении и заботливый Дмитрий сделает путешествие вдвойне приятным. Рекомендую!
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