Приглашаю в удивительное место недалеко от города, где в просторных загонах содержатся альпаки, привезённые из-за океана. Они прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Вы сможете покормить животных и погулять с ними. А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плюшевая экоферма в ущелье реки Хасаут

Приготовьтесь к трогательной встрече с милыми и доверчивыми родственницами лам и верблюдов. Вы сможете зайти в загон к альпакам, погладить их, угостить нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и сделать чудесные снимки.

На экскурсии по экоферме вам расскажут, когда, как и почему эти звери появились на Кавказе. Вы узнаете, как живёт сама ферма и как на ней живётся альпакам. А также услышите о дальнейших планах хозяйства.

Долина нарзанов

Изрядно повысив уровень эндордфинов, поедем заряжаться дальше, в одно из самых красивых мест Скалистого хребта. Здесь, на территории экопарка находится около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам.

Эльбрус во всей красе

В завершение я отвезу вас на плато Шатджатмаз, где со смотровой площадки на высоте 2126 м вы полюбуетесь седовласым великаном в окружении гор Главного Кавказского хребта.

Организационные детали