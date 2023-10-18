Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Плюшевая экоферма в ущелье реки Хасаут
Приготовьтесь к трогательной встрече с милыми и доверчивыми родственницами лам и верблюдов. Вы сможете зайти в загон к альпакам, погладить их, угостить нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и сделать чудесные снимки.
На экскурсии по экоферме вам расскажут, когда, как и почему эти звери появились на Кавказе. Вы узнаете, как живёт сама ферма и как на ней живётся альпакам. А также услышите о дальнейших планах хозяйства.
Долина нарзанов
Изрядно повысив уровень эндордфинов, поедем заряжаться дальше, в одно из самых красивых мест Скалистого хребта. Здесь, на территории экопарка находится около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам.
Эльбрус во всей красе
В завершение я отвезу вас на плато Шатджатмаз, где со смотровой площадки на высоте 2126 м вы полюбуетесь седовласым великаном в окружении гор Главного Кавказского хребта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни. С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Дополнительные расходы: обед, экологические сборы — 100 руб. /чел, билеты на экоферму — 300 руб. /чел.
- Я могу вас встретить в других городах КМВ: стоимость экскурсии из Ессентуков и Пятигорска — 14000 руб., из Железноводска и Минеральных вод — 15000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.