Из Кисловодска - в гости к альпакам

Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом

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Ответы на вопросы
Приглашаю в удивительное место недалеко от города, где в просторных загонах содержатся альпаки, привезённые из-за океана. Они прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Вы сможете покормить животных и погулять с ними.

А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км.
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Ближайшие даты:
18
окт
19
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Описание

Что вас ожидает

Плюшевая экоферма в ущелье реки Хасаут

Приготовьтесь к трогательной встрече с милыми и доверчивыми родственницами лам и верблюдов. Вы сможете зайти в загон к альпакам, погладить их, угостить нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и сделать чудесные снимки.

На экскурсии по экоферме вам расскажут, когда, как и почему эти звери появились на Кавказе. Вы узнаете, как живёт сама ферма и как на ней живётся альпакам. А также услышите о дальнейших планах хозяйства.

Долина нарзанов

Изрядно повысив уровень эндордфинов, поедем заряжаться дальше, в одно из самых красивых мест Скалистого хребта. Здесь, на территории экопарка находится около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам.

Эльбрус во всей красе

В завершение я отвезу вас на плато Шатджатмаз, где со смотровой площадки на высоте 2126 м вы полюбуетесь седовласым великаном в окружении гор Главного Кавказского хребта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни. С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
  • Дополнительные расходы: обед, экологические сборы — 100 руб. /чел, билеты на экоферму — 300 руб. /чел.
  • Я могу вас встретить в других городах КМВ: стоимость экскурсии из Ессентуков и Пятигорска — 14000 руб., из Железноводска и Минеральных вод — 15000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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