Вы прогуляетесь по парку и историческим уголкам города, узнаете его историю и отправитесь на знаменитую гору Кольцо и к Медовым водопадам.
А ещё вас ждёт настоящее гастрономическое приключение: карачаевские хычины, горный чай и целая палитра варенья — от привычного ягодного до необычных вариантов из перца чили или грибов.
Описание экскурсии
- Октябрьская площадь — сердце города и его исторический центр.
- Нарзанные ванны и колоннада — архитектурные символы курорта.
- Нарзанная галерея и Нижний парк — прогулка среди зелени и фонтанов.
- Водопад «Хрустальная струя» и мостик «Дамский каприз» — живописные точки для фото.
- Гора Кольцо и Медовые водопады — красивые природные локации.
- Чайный домик на пути к водопадам — дегустация варенья, мёда, урбечей и горного травяного чая из самовара.
- Обед. На выбор предложим два места. Кафе с национальной и европейской кухней — в меню будут шурпа, шашлык из баранины, хинкали и т. д. Либо хычинная — с горячими хычинами и пирогами с сыром, картофелем или мясом, айраном и карачаевским лимонадом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются экосбор — 150 ₽ за чел. и обед — от 500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2057 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением. Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.
