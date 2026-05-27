Вы отправитесь в путешествие по самым выразительным локациям Кабардино-Балкарии — от необычного замка до глубоких озёр и горных теснин. Здесь природа раскрывается во всей своей силе: масштабной, суровой и одновременно удивительно красивой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Кисловодске

Замок Шато Эркен

Неожиданное начало маршрута — современный замок, построенный в 2010 году. Он словно появился здесь из другой эпохи и задаёт тон всей поездке.

Водопад Тыжынты

Редкое по форме место: вода выходит прямо из трещин скалы и мягко стекает вниз, образуя каскады. Местные жители используют её как родниковую — чистую и холодную.

Язык тролля в Безенгийском ущелье

Одна из самых эффектных точек маршрута. Узкий выступ над пропастью, где захватывает дух. Это место не требует описаний — его нужно увидеть.

Голубые озёра

Четыре карстовых озера с водой, меняющей цвет от лазурного до глубокого изумрудного. Здесь хочется задержаться и просто смотреть.

Черекская теснина

Дорога проходит по узкому ущелью с отвесными скалами. Масштаб ощущается особенно остро — вы словно внутри огромного природного коридора.

Верхняя Балкария

Старинное село с атмосферой прошлого. Вы увидите руины древнего поселения и башню Абаевых — тихое место с сильной историей.

Аушигерские термальные источники

Финальная точка маршрута. Тёплая минеральная вода помогает расслабиться после насыщенного дня в горах.

Тайминг поездки

7:00 — выезд

8:30 — замок Шато Эркен

10:00 — водопад Тыжынты

11:30 — Язык тролля (Безенги)

13:30 — обед

14:30 — Голубые озёра

15:30 — Черекская теснина (с остановками)

16:30 — Верхняя Балкария

18:00 — Аушигерские термальные источники

19:30 — выезд обратно

21:00 — возвращение в Ессентуки

