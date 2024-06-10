Эльбрус имеет много имён на разных языках мира: «повелитель духов», «гора, приносящая счастье», «гора блаженных», «грива снега».
Мы уверены: здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни! На экскурсии вы подниметесь на высоту 3847 м и оцените его мощь и величие.
А по пути увидите кладбище альпинистов, озеро Гижгит, Долину нарзанов и другие достопримечательности нашего края.
Мы уверены: здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни! На экскурсии вы подниметесь на высоту 3847 м и оцените его мощь и величие.
А по пути увидите кладбище альпинистов, озеро Гижгит, Долину нарзанов и другие достопримечательности нашего края.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Город-призрак Тырныауз. После закрытия единственного завода по производству вольфрамо-молибденовых руд люди постепенно покинули это место.
- Озеро Гижгит, которое называют кавказским Байкалом. Летом мы полюбуемся его изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами. А зимой озеро превращается в каток с голубым льдом — не менее завораживающее зрелище!
- Ущелье Адыр-Су. Чтобы добраться до него на машине, нужно преодолеть 60-метровый каменный уступ — Докторский перевал — с помощью уникального фуникулёра. В ущелье находится кладбище альпинистов. А также дерево желаний, женский и мужской камень, которые местные жители наделяют магической силой.
- Долина нарзанов. Из-под земли здесь бьют мощные струи минеральных источников. Ярко-рыжий осадок на дне говорит о насыщенности воды железом. Её качество приравнивается к источникам КМВ. Мы продегустируем воду и наберём в бутылки с собой.
- Поляна Азау. Отсюда покорители вершин начинают восхождение на Эльбрус. Современная канатная дорога доставит вас к вечным снегам, льдам и невообразимым панорамам Кавказского хребта. Подъём происходит в три этапа: станция «Кругозор» — 3000 м, «Мир» — 3500 м и «Гара-Баши» — 3847 м. Желание, загаданное на такой высоте, получит особую силу!
- Поляна Чегет (по желанию). Если вы захотите и у нас останется время, поднимемся на ещё одну вершину. От Азау до подъёмника на Чегет нужно пройти 5-6 км. Аутентичный кресельный подъемник 60-х годов поднимет вас на высоту 3100 м. Отсюда можно полюбоваться Эльбрусом, Баксанским ущельем и ледником «Семёрка».
Вы узнаете:
- Когда и как образовалась гора Эльбрус
- Сколько вершин на Кавказском хребте
- Как человек впервые покорил Эльбрус
- Какие обычаи и легенды есть у народов Северного Кавказа
- Где проходили основные магистрали Шёлкового пути
- Что здесь делали Чингисхан и Тамерлан
- И многое другое!
Организационные детали
- Поедем на Mercedes Viano, Hyundai Starex, УАЗ Patriot или другом комфортабельном автомобиле
- В стоимость входит: трансфер от места вашего проживания и обратно, услуги гида
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Возьмите с собой тёплые вещи, наличные деньги и оригинал паспорта (для детей — свидетельства о рождении), воду, перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Канатная дорога на Эльбрус — 2000 руб. для взрослых, 1150 рублей руб. для детей до 13 лет, бесплатно для детей до 5 лет
- Канатная дорога от поляны Чегет (по желанию) — 900 руб. для взрослых, 450 руб. для детей до 13 лет, бесплатно для детей до 5 лет
- Обед в кафе на поляне Азау (по желанию) — по меню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Кисловодске
Меня зовут Ирина. Родилась и живу в Кисловодске. Я представитель команды опытных гидов и занимаюсь организацией экскурсий по живописным местам Северного Кавказа. Наши путешествия проходят на комфортабельном транспорте. Будем рады подарить хорошее настроение и незабываемые впечатления! При поездке учитываем все индивидуальные пожелания. Надеемся на скорую встречу с вами!Задать вопрос
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