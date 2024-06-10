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Эльбрус имеет много имён на разных языках мира: «повелитель духов», «гора, приносящая счастье», «гора блаженных», «грива снега».



Мы уверены: здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни! На экскурсии вы подниметесь на высоту 3847 м и оцените его мощь и величие.



А по пути увидите кладбище альпинистов, озеро Гижгит, Долину нарзанов и другие достопримечательности нашего края.