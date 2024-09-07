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музыку и, главное (!!), безопасное вождение и предупреждения. Узнали много нового о народах Кабардино-Балкарии, насладились видами (всеми заявленными в программе + спустились к горной реке Баксан). Канатная дорога: их две и цены на них разные. Первая - поновее, гондольного типа, заграничного производства, закрытая, с малым количеством мест (2100 до станции Мир, подъем на 3500 м. Вторая - постарее, маятникового типа, тоже закрытая, подешевле (900 на ту же высоту, до 3800 идёт доплата 300 руб). Мы поднимались на второй, чувствовали себя комфортно. Весь подъем от Терскола занял мин 50, спустились минут за 30. Виды открывались завораживающие! Под тобой зеленеющая пропасть, а над ней вздымаются заснеженные скалистые горы, на вершины которых в пасмурную погоду сходят тучи. Думали, что на станции Мир есть пешеходные дорожки. Но оказалось, что это большая площадка со смотровыми местами, сувенирочными и небольшими кафе. И, конечно, о еде и напитках😁: останавливались на завтрак в селе Жанхотеко, в кафе у Ларисы""Инжи"" (домашняя вкусная и сытная пища, комната рассказывает о предках хозяйки). Обедали на Поляне Назранов. По пути домой остановились в Тырныаузе, Алексей повёл нас пить один из самых вкусных кофе в этом городе. И это правда. Рекомендуем поездку👍