Экскурсии в город-призрак из Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Джиппинг
На машине
36 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Город-призрак Тырныауз — место, где можно снимать постапокалиптические фильмы»
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
15 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:30
4 окт в 06:30
3 700 за человека
На Эльбрус - к месту силы
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
7 окт в 08:30
14 окт в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ерофеев
    7 сентября 2024
    Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
    Иван - отличный эрудированный гид, знающий историю своего края и прекрасный собеседник. На Эльбрусе была отвратительная погода и Иван предложил
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    альтернативный маршрут в КЧР. Согласившись ничуть не пожалели. Виды просто просто сказка, природа гор это нечто. Шоанинский храм, Гум Баши и т. д. После посещения Шоанинского храма, очень рекомендую заехать пообедать в кафе Оксаны(Иван знает). Это местная бюджетная самобытная кухня.

    Иван - отличный эрудированный гид, знающий историю своего края и прекрасный собеседник. На Эльбрусе была отвратительнаяИван - отличный эрудированный гид, знающий историю своего края и прекрасный собеседник. На Эльбрусе была отвратительная
  • К
    Клименко
    22 августа 2024
    Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
    Это было замечательное путешествие! Иван прекрасный рассказчик и отличный организатор. Однозначно рекомендую.
  • В
    Вика
    19 июля 2024
    Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
    Иван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такой. Были на Эльбрусе, на озере записали с квадрокоптера клип. Посетили поляну Нарзанов, пили вкуснейший айран, город призрак. Спасибо! Вернемся.
    Иван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такойИван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такой
  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
    Захватывающая поездка! Компания у нас собралась отменная - всего 6 человек и гид Алексей🤟, которому благодарны за приятный юмор, хорошую
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    музыку и, главное (!!), безопасное вождение и предупреждения. Узнали много нового о народах Кабардино-Балкарии, насладились видами (всеми заявленными в программе + спустились к горной реке Баксан). Канатная дорога: их две и цены на них разные. Первая - поновее, гондольного типа, заграничного производства, закрытая, с малым количеством мест (2100 до станции Мир, подъем на 3500 м. Вторая - постарее, маятникового типа, тоже закрытая, подешевле (900 на ту же высоту, до 3800 идёт доплата 300 руб). Мы поднимались на второй, чувствовали себя комфортно. Весь подъем от Терскола занял мин 50, спустились минут за 30. Виды открывались завораживающие! Под тобой зеленеющая пропасть, а над ней вздымаются заснеженные скалистые горы, на вершины которых в пасмурную погоду сходят тучи. Думали, что на станции Мир есть пешеходные дорожки. Но оказалось, что это большая площадка со смотровыми местами, сувенирочными и небольшими кафе. И, конечно, о еде и напитках😁: останавливались на завтрак в селе Жанхотеко, в кафе у Ларисы""Инжи"" (домашняя вкусная и сытная пища, комната рассказывает о предках хозяйки). Обедали на Поляне Назранов. По пути домой остановились в Тырныаузе, Алексей повёл нас пить один из самых вкусных кофе в этом городе. И это правда. Рекомендуем поездку👍

  • В
    Вадим
    13 июля 2024
    Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
    Путешествовали с гидом Павлом, мы в восторге от программы, природы и от чудесных, завораживающих историй гида! Поражены тем, что Павел
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    отвечал абсолютно на любой интересующий нас вопрос и поддерживал дружескую беседу, атмосфера в мини-группе была супер комфортная! Мы много всего узнали, посмотрели на потрясающую природу, необычайный Эльбрус. Также приятно порадовали места в которые Павел привозил нас на завтрак и обед. Было очень вкусно, гостеприимно и недорого😊 Советуем всем! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Город-призрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
  2. Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
  3. На Эльбрус - к месту силы
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в октябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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