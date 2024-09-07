10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Город-призрак Тырныауз — место, где можно снимать постапокалиптические фильмы»
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: город-призрак Тырныауз, озеро Гижгит, Поляна нарзанов
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:30
4 окт в 06:30
3 700₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
7 окт в 08:30
14 окт в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕрофеев7 сентября 2024Иван - отличный эрудированный гид, знающий историю своего края и прекрасный собеседник. На Эльбрусе была отвратительная погода и Иван предложил
- ККлименко22 августа 2024Это было замечательное путешествие! Иван прекрасный рассказчик и отличный организатор. Однозначно рекомендую.
- ВВика19 июля 2024Иван провел индивидуальную экскурсию. С человеком, знающим историю, скучно быть не может. А Иван именно такой. Были на Эльбрусе, на озере записали с квадрокоптера клип. Посетили поляну Нарзанов, пили вкуснейший айран, город призрак. Спасибо! Вернемся.
- ООльга17 июля 2024Захватывающая поездка! Компания у нас собралась отменная - всего 6 человек и гид Алексей🤟, которому благодарны за приятный юмор, хорошую
- ВВадим13 июля 2024Путешествовали с гидом Павлом, мы в восторге от программы, природы и от чудесных, завораживающих историй гида! Поражены тем, что Павел
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Город-призрак»
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