Полное погружение в природу Кавказа! Наш путь пролегает вдали от цивилизации, по перевалу "Восьмёрка", который является отрогом Малого Бермамыта. Во время экскурсии мы сможем посетить древний аул Хасаут, продегустировать множество видов целебного нарзана, погладить диковинных для нашей страны альпака, а также насладиться видами и попробовать местную кухню. Перевал "Восьмёрка" Выезжая из Кисловодска и проезжая гору Баран мы оказываемся в ущелье Кичмалка, через которое пролегает часть нашего дальнейшего пути. Чуть позднее мы оказываемся на вершине перевала, на высоте около двух тысяч метров - отсюда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет во главе с величественным Эльбрусом. Аул Хасаут Следующей нашей остановкой будет древний аул Хасаут, который является важной вехой в истории местных народов. Здесь мы впервые сможем продегустировать настоящий горный нарзан и насладиться тишиной ущелья с мягким климатом и приятной природой. Ферма альпака По пути нашего следования мы сможем заехать на ферму альпака, где вы сможете потрогать этих пушистых животных родом из Южной Америки. Долина нарзанов Конечной точкой нашего путешествия будет очаровательная Долина нарзанов, в которой вы сможете прогуляться по эко-тропе, насладиться чистым горным воздухом, продегустировать множество видов нарзана, а также отведать местную кухню. Преимущества выбора нашей экскурсии • Выбирая индивидуальную экскурсию вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).

В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).

Мы сможем остановиться, к примеру, для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники УАЗ "Патриот" и "Митсубиси Паджеро".

• Мы заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске. Важная информация:

Форма одежды: по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.