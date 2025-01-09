Откройте для себя удивительные уголки Кавказа, пройдя по перевалу "Восьмёрка" и насладившись видами величественного Эльбруса. Вы посетите древний аул Хасаут, где попробуете целебный нарзан, а также погладите альпака на ферме. Завершите день в живописной Долиной нарзанов.
Это индивидуальное путешествие вдали от цивилизации подарит вам незабываемые эмоции и полное погружение в природу Кавказа.
Это индивидуальное путешествие вдали от цивилизации подарит вам незабываемые эмоции и полное погружение в природу Кавказа.
Описание экскурсии
Полное погружение в природу Кавказа! Наш путь пролегает вдали от цивилизации, по перевалу "Восьмёрка", который является отрогом Малого Бермамыта. Во время экскурсии мы сможем посетить древний аул Хасаут, продегустировать множество видов целебного нарзана, погладить диковинных для нашей страны альпака, а также насладиться видами и попробовать местную кухню. Перевал "Восьмёрка" Выезжая из Кисловодска и проезжая гору Баран мы оказываемся в ущелье Кичмалка, через которое пролегает часть нашего дальнейшего пути. Чуть позднее мы оказываемся на вершине перевала, на высоте около двух тысяч метров - отсюда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет во главе с величественным Эльбрусом. Аул Хасаут Следующей нашей остановкой будет древний аул Хасаут, который является важной вехой в истории местных народов. Здесь мы впервые сможем продегустировать настоящий горный нарзан и насладиться тишиной ущелья с мягким климатом и приятной природой. Ферма альпака По пути нашего следования мы сможем заехать на ферму альпака, где вы сможете потрогать этих пушистых животных родом из Южной Америки. Долина нарзанов Конечной точкой нашего путешествия будет очаровательная Долина нарзанов, в которой вы сможете прогуляться по эко-тропе, насладиться чистым горным воздухом, продегустировать множество видов нарзана, а также отведать местную кухню. Преимущества выбора нашей экскурсии • Выбирая индивидуальную экскурсию вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).
- В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).
- Мы сможем остановиться, к примеру, для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники УАЗ "Патриот" и "Митсубиси Паджеро".
• Мы заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске. Важная информация:
Форма одежды: по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Баран
- Ущелье Кичмалка
- Перевал «Восьмёрка»
- Аул Хасаут
- Ущелье Хасаут
- Ферма альпака
- Долина нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- 500 руб. - вход на ферму альпака (по желанию)
- 200 руб. /чел. - вход в парк «Долина нарзанов» (по желанию)
- Питание и напитки в кафе
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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