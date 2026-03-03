К Кононович Спасибо большое водителю и гиду, который вовремя сориентировался и не повез нас на верхатуру, чтобы посмотреть озеро, поскольку было скользко.

Пейзажи просто невероятно красивые

В Валентина читать дальше заехали на первую локацию из нашего тура: Озеро Гижгит, где мы остановились, чтобы сделать красивые фотографии. Следующей нашей остановкой была гора Эльбрус, куда мы поднимались на канатке. По стандартнай программе тура дается туристам 3 часа, чтобы подняться налюбоваться и сфотографироваться на память, в нам наш гид дал целых 4 часа, чтобы мы смогли налюбоваться видами на горы, ини более погода была теплая и солнечная. Дальше по дороге домой заехали в последнии локации: поляну нарзанов и ущелье Адыр-Су.

С нами был в группе мужчина с большим жизненным опытом путешествий, о которых он рассказывал почти всю дорогу, перебивая гида, чем немножко помешал нам узнать побольше историй о Кавказе.

Спасибо компании и нашему гиду за путешествие, в следующий приезд на Кавказ буду заказывать туры у вас. 24 февраля 2026 года съездили мы в тур на Эльбрус от компании Travelclub26🤩нашим гидом-водителем был Сергей, который всю поездку рассказывал и показывал, что мы проезжаем по дороге. По дороге мы

Л Людмила Впечатления супер! Эльбрус прекрасен, озеро Гижгит захватывает дыхание, очень красивые живописные места. Водитель экскурсовод Владимир очень хороший рассказчик, интересно, весело, поездка прошла хорошо, всем рекомендую!

Н Никита читать дальше Нарзанов… это что-то особенное, там чувствуешь себя частью чего-то древнего и могучего. Наш гид, Владимир, был просто находкой! Он так увлекательно рассказывал и показывал, что каждый камень оживал, а каждая история переносила в прошлое. Я уже знаю, что летом обязательно вернусь туда снова, чтобы пережить эти эмоции заново! О, это было невероятно! Мне посчастливилось побывать на Эльбрусе, и это просто не передать словами. Я видел озеро Гизгит – оно такое спокойное и величественное, что дух захватывает. А поляна

Е Егор Замечательная экскурсия, гид Виталий настоящий профи своего дела: превосходно знает эти места, говорил о местной культуре и истории непрерывно всю поездку. Сама экскурсия проходила по живописным местам северного Кавказа, удалось посмотреть как и природные достопримечательности, так и то, как человек осваивался в этих местах: и озеро Гижгит, и город призрак Тырныауз и альпинистским лагерем в ущелье Адыр-Су

С Светлана Отличное путешествие! Вся программа была выполнена. Погода не подвела. Хотя на верхней стоянке Эльбруса мало было что видно, но это не беда.

Сергей гид и водитель очень компетентный. Многое рассказал. Вообще, располагает к себе внимательным отношением. Спасибо большое за хорошо проведенное время!

Е Елена Понравилось все!

С Светлана читать дальше рассказал много интересного, заботился о группе, мы все успели, времени на осмотр было достаточно. Попробовали нарзан из 5 источников, поднялись на канатке до Гора-Баши, желающих из нашей группы из 8 человек совершить путешествие на снегоходах или ратраках не нашлось. Сделали много фото и видео. Я на Эльбрусе второй раз, каждый раз это новые приятные впечатления и эмоции! Рекомендую обращаться к организаторам! Ребята не подведут Благодарю Trevelclub26, нашего водителя-гида Алексея за интересное, комфортное путешествие. Посмотрели озеро Гижгит (я почему-то решила, что оно будет не замерзшее:), теперь придётся снова ехать), Адыр-су, Поляну Нарзанов и,конечно, Эльбрус. Алексей

А Алена Экскурсия получилась волшебная 🔥Гид Роман, интересно обо всем рассказал 👍 все показал, аккуратный водитель!!! Очень было интересно, красиво … ❤️Эльбрус прекрасен в любую погоду 💥

П Полина Все четко🤩

Веселый гид, залог успешной поездки 🫶🏼

Все грамотно и красиво рассказывает, особенно шутит 😁

Дискомфорта не было, приятная компания 🗻☀️

Давид, спасибо все от души было🫶🏼

М Мария читать дальше которые проезжали в дороге и других городах края, рассказ интересный и познавательный, у Давида отличное чувство юмора. Экскурсию в мини группе удобна, Давид прислушивался к пожеланиям группы, очень аккуратен на дороге. У нас остались приятные впечатления. Желаем организаторам и гиду много путешественников, развития и процветания. Побывали сегодня на экскурсии, немного подвела погода - на Эльбрусе была небольшая видимость. В остальном все было отлично! Нас сопровождал гид Давид, весь путь вперед он рассказывал нам о местах,

Л Людмила читать дальше себя абсолютно спокойно, автобус комфортный, места питания отличались вкуснейшей кухней, таких хычинов и мяса мы не ели в Кисловодске! Но главное достоинство экскурсии - это рассказы Демьяна о всех местах, которые мы проезжали, о природе, традициях, знаменитостях, истории края и народов! Демьян отвечал на все вопросы, давал советы, рекомендовал, что еще посмотреть, попробовать из местной кухни, какие приобрести сувениры. Таких гидов побольше бы! Поездка навсегда останется в нашей памяти исключительно позитивной!!! Спасибо огромное Демьяну и компании «Спутник»! Мы в восторге от поездки к Эльбрусу, Полине нарзанов, Гижгиту и ущелью Адыр Су. Бесконечно благодарны нашему гиду Демьяну: его сопровождение выполнено на «отлично с плюсом». Водитель аккуратный, мы чувствовали

Б Большакова Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод-водитель Тимур! Интересно, необременительно рассказывал! Эльбрус поразил своей красотой! Единственное, очень много народа. И лыжники, и сноубордисты, и туристы! Но это не испортило впечатление!

А Антонина Экскурсию заказала на семью из трех человек -мы с мужем и ребёнок 12 лет. Выехали сегодня 4 января в 6 утра. Ездили с гидом Давидом на Эльбрус. Гид знает свое дело, уверенно рассказывает историю своего края, рассказывает о местных традициях и обычаях. Вождение очень аккуратное, внимателен. Это важно и приятно. Впечатление только положительное у всей моей семьи.