Однодневное путешествие из Кисловодска к сердцу Кавказа — величественному Эльбрусу.
Вас ждёт захватывающая поездка по живописному Баксанскому ущелью с его скалистыми стенами и бурной горной рекой.
Вы увидите высокогорное озеро Гижгит с его невероятным бирюзовым оттенком, продегустируете целебный нарзан на Поляне Нарзанов и подниметесь на канатной дороге на высоту более 3700 метров, откуда открываются умопомрачительные панорамы заснеженных вершин.
Вас ждёт захватывающая поездка по живописному Баксанскому ущелью с его скалистыми стенами и бурной горной рекой.
Вы увидите высокогорное озеро Гижгит с его невероятным бирюзовым оттенком, продегустируете целебный нарзан на Поляне Нарзанов и подниметесь на канатной дороге на высоту более 3700 метров, откуда открываются умопомрачительные панорамы заснеженных вершин.
Описание экскурсииГлавные ворота Приэльбрусья Наше приключение начинается с плавного выезда из предгорий в настоящий мир высоких гор. Мы въезжаем в Баксанское ущелье — главные ворота Приэльбрусья. Дорога петляет вдоль одноимённой реки, которая несёт свои бурные воды по каменистому руслу. Над нами нависают величественные скалы, а с каждым километром пейзаж становится всё суровее и прекраснее. Мы несколько раз пересекаем реку по мостам, открывая всё новые и новые ракурсы этого удивительного места. Кавказский Байкал и целебные источники Высокогорное озеро Гижгит часто называют «Кавказским Байкалом» за невероятный цвет воды — изумрудно-бирюзовый, малахитовый, лазурный — оттенки меняются в зависимости от освещения, создавая идеальный фон для фотографий. Озеро расположено на высоте более 1800 метров, и его гладь, обрамлённая скалами и зеленью, выглядит просто фантастически. Поляна Нарзанов. Здесь, среди альпийских лугов, из-под земли бьют десятки источников целебной минеральной воды. Вы сможете продегустировать несколько видов нарзана, различающихся по вкусу и составу, набрать воды с собой и ощутить тот самый «живительный глоток» Кавказа. Главная цель — Эльбрус Ключевая точка нашего маршрута — поляна Азау, расположенная непосредственно у подножия Эльбруса на высоте 2350 метров. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья, откуда начинается восхождение к вершинам. Отсюда мы совершим подъём на канатной дороге. Всего несколько минут — и вы окажетесь на высоте более 3700 метров. Важная информация:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь.
- Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Поляна Азау (Эльбрус)
- Поляна нарзанов
- Ущелье Адыр-Су
- Озеро Гижгит
- Гора Чегет (при желании)
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- 3’200 руб. /чел. - канатная дорога на Эльбрусе (вместе с экосбором)
- 900 руб. /чел. - канатная дорога на Чегете (прогулочный билет)
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
- Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 958 отзывов
К
Кононович
3 мар 2026
Спасибо большое водителю и гиду, который вовремя сориентировался и не повез нас на верхатуру, чтобы посмотреть озеро, поскольку было скользко.
Пейзажи просто невероятно красивые
Пейзажи просто невероятно красивые
В
Валентина
26 фев 2026
24 февраля 2026 года съездили мы в тур на Эльбрус от компании Travelclub26🤩нашим гидом-водителем был Сергей, который всю поездку рассказывал и показывал, что мы проезжаем по дороге. По дороге мы
Л
Людмила
25 фев 2026
Впечатления супер! Эльбрус прекрасен, озеро Гижгит захватывает дыхание, очень красивые живописные места. Водитель экскурсовод Владимир очень хороший рассказчик, интересно, весело, поездка прошла хорошо, всем рекомендую!
Н
Никита
21 фев 2026
О, это было невероятно! Мне посчастливилось побывать на Эльбрусе, и это просто не передать словами. Я видел озеро Гизгит – оно такое спокойное и величественное, что дух захватывает. А поляна
Е
Егор
1 фев 2026
Замечательная экскурсия, гид Виталий настоящий профи своего дела: превосходно знает эти места, говорил о местной культуре и истории непрерывно всю поездку. Сама экскурсия проходила по живописным местам северного Кавказа, удалось посмотреть как и природные достопримечательности, так и то, как человек осваивался в этих местах: и озеро Гижгит, и город призрак Тырныауз и альпинистским лагерем в ущелье Адыр-Су
С
Светлана
26 янв 2026
Отличное путешествие! Вся программа была выполнена. Погода не подвела. Хотя на верхней стоянке Эльбруса мало было что видно, но это не беда.
Сергей гид и водитель очень компетентный. Многое рассказал. Вообще, располагает к себе внимательным отношением. Спасибо большое за хорошо проведенное время!
Сергей гид и водитель очень компетентный. Многое рассказал. Вообще, располагает к себе внимательным отношением. Спасибо большое за хорошо проведенное время!
Е
Елена
26 янв 2026
Понравилось все!
С
Светлана
22 янв 2026
Благодарю Trevelclub26, нашего водителя-гида Алексея за интересное, комфортное путешествие. Посмотрели озеро Гижгит (я почему-то решила, что оно будет не замерзшее:), теперь придётся снова ехать), Адыр-су, Поляну Нарзанов и,конечно, Эльбрус. Алексей
А
Алена
19 янв 2026
Экскурсия получилась волшебная 🔥Гид Роман, интересно обо всем рассказал 👍 все показал, аккуратный водитель!!! Очень было интересно, красиво … ❤️Эльбрус прекрасен в любую погоду 💥
П
Полина
8 янв 2026
Все четко🤩
Веселый гид, залог успешной поездки 🫶🏼
Все грамотно и красиво рассказывает, особенно шутит 😁
Дискомфорта не было, приятная компания 🗻☀️
Давид, спасибо все от души было🫶🏼
Веселый гид, залог успешной поездки 🫶🏼
Все грамотно и красиво рассказывает, особенно шутит 😁
Дискомфорта не было, приятная компания 🗻☀️
Давид, спасибо все от души было🫶🏼
М
Мария
8 янв 2026
Побывали сегодня на экскурсии, немного подвела погода - на Эльбрусе была небольшая видимость. В остальном все было отлично! Нас сопровождал гид Давид, весь путь вперед он рассказывал нам о местах,
Л
Людмила
7 янв 2026
Мы в восторге от поездки к Эльбрусу, Полине нарзанов, Гижгиту и ущелью Адыр Су. Бесконечно благодарны нашему гиду Демьяну: его сопровождение выполнено на «отлично с плюсом». Водитель аккуратный, мы чувствовали
Б
Большакова
6 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Замечательный экскурсовод-водитель Тимур! Интересно, необременительно рассказывал! Эльбрус поразил своей красотой! Единственное, очень много народа. И лыжники, и сноубордисты, и туристы! Но это не испортило впечатление!
А
Антонина
5 янв 2026
Экскурсию заказала на семью из трех человек -мы с мужем и ребёнок 12 лет. Выехали сегодня 4 января в 6 утра. Ездили с гидом Давидом на Эльбрус. Гид знает свое дело, уверенно рассказывает историю своего края, рассказывает о местных традициях и обычаях. Вождение очень аккуратное, внимателен. Это важно и приятно. Впечатление только положительное у всей моей семьи.
Р
Роман
4 янв 2026
Ездили с гидом Давидом на Эльбрус. Человек знает своё дело, язык подвешен, вставляет шутки, уверенно рассказывает историю своего края, говорит о местной жизни, харизматичен и при этом простой без закидонов.
