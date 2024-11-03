Экскурсии к вулкану из Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Кисловодске, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Джиппинг
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Ущелье Гара-ауз — мы побываем возле ледника Шаурту, расположенного на вулкане Тихтенген-тау»
Завтра в 07:00
6 дек в 06:00
19 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, вулкан с глубочайшей историей
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, вулкан с глубочайшей историей
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
23 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2024
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
    Брали индивидуальную экскурсию из Кисловодска на Эльбрус и озеро Гижгит. Очень понравилась!!! Комфортное авто. Отдельное спасибо гиду Артемию! Всё рассказал и показал. Экскурсия огонь🔥
  • Д
    Дарья
    6 сентября 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут выглядит примерно так: чегемский
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    водопад - ледник- город мертвых. Еще нас отвезли к небольшому водопаду. В других местах не останавливались вообще, даже для фото. Будьте готовы, что дорога сложная и долгая. Мы были с детьми. Заранее спрашивала можно ли, нам организаторы ответили, что можно, но до ледника мы не дойдём-сложно. Я решила, что до куда сможем до туда и дойдём, если дети устанут- развернемся обратно. Про то, что до места надо 6 часов ехать в одну сторону нас даже не предупредили, только про сложный пеший маршрут. А теперь представьте. Мы наконец-то приезжаем в Чегем. Идем к леднику, и минут через 20 мы доходим до моста, где наш гид заявляет нам, что организатор сказал довести нас только до моста. Серьезно? Почти за 20 тысяч и почти 6 часов дороги проехать, чтоб погулять 1 час по лесу у подножья гор? К счастью гид пошел нам на встречу и пошел с нами дальше. До ледника конечно мы идти не пробовали и не уговаривали (спасибо, что хотя бы не до моста). Но виды нетронутой природы конечно стоят того. Гид нам так и сказал, что в этой экскурсии главное ледник. Так что особо не рассчитывайте, на насыщенную программу. Но захватывающие дух виды вы точно здесь найдете.

    Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут
  • К
    Клименко
    20 августа 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    В отличии от многих предлагаемых экскурсий это настоящее путешествие в горы. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике, но для осмотра заявленных
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    красот необходимо к ним добраться самостоятельно. С маленькими детьми это будет проблематично, что стоит учитывать. Однако сам маршрут необычайно красив. Сопровождающий нас Дмитрий учитывал наши пожелания и на протяжении всей поездки рассказал много интересного. На наш взгляд это одно из самых интересных впечатлений!

  • E
    Evg___8
    7 августа 2024
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
    Самый лучший гид Демьян. Мы с женой запомним эту поездку на всю жизнь. Спасибо вам, здоровья и процветание в вышем деле.
  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о местах, истории и природе.
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    Впечатлило ущелье. Сами водопады конечно уже попсовое место и ради только них ехать не стоит. Но у нас в программе был еще чудесный ледник, вид на который открывался невероятный. Приехав к стоянке мы пошли в сторону ледника, но не рассчитали свои силы и вернулись с половины пути. Детям было сложновато, да и вообще тропа для подготовленных туристов, это лучше иметь ввиду. На источник уже не пошли, так как сильно вымотались на обратном пути от ледника. Дальше мы отправились к Эл тюбю в город мёртвых. Красивое место со своей интересной энергетикой. Затем посетили парадром, очень красивое и атмосферное место. Там де покушали и отправились домой. В целом всё понравилось, немного сумбурно вышло у нас с маршрутом, наверное нужно сначала было пойти в сторону нарзана и только потом к леднику. Но как есть. Получили впечатления, красивые фото, спасибо!

    Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о
  • В
    Василий
    11 июня 2023
    Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
    Брали частный тур. Замечательно продуман маршрут, незабываемая поездка, озеро Гижгит, чудные виды Кабардино-Балкарии, живописные красоты Приэльбрусья и конечно величественный Эльбрус
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    впечатлили и влюбили в себя навсегда! Поездка прошла на комфортном авто Ваз Патриот. Отдельная благодарность и восхищение работой водителя-гида - Владимир. Человек определённо знает свое дело! Этикет, красивая речь, обширные знания истории региона, чувство юмора, планирование времени, учёт интереса гостей и забота!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
  2. Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
  3. Эльбрус, вулкан с глубочайшей историей
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Медовые водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Джилы-су
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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