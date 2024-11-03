10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Ущелье Гара-ауз — мы побываем возле ледника Шаурту, расположенного на вулкане Тихтенген-тау»
Завтра в 07:00
6 дек в 06:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, вулкан с глубочайшей историей
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
23 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2024Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро ГижгитБрали индивидуальную экскурсию из Кисловодска на Эльбрус и озеро Гижгит. Очень понравилась!!! Комфортное авто. Отдельное спасибо гиду Артемию! Всё рассказал и показал. Экскурсия огонь🔥
- ДДарья6 сентября 2024Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут выглядит примерно так: чегемский
- ККлименко20 августа 2024В отличии от многих предлагаемых экскурсий это настоящее путешествие в горы. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике, но для осмотра заявленных
- EEvg___87 августа 2024Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро ГижгитСамый лучший гид Демьян. Мы с женой запомним эту поездку на всю жизнь. Спасибо вам, здоровья и процветание в вышем деле.
- ААнна17 июля 2024Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о местах, истории и природе.
- ВВасилий11 июня 2023Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро ГижгитБрали частный тур. Замечательно продуман маршрут, незабываемая поездка, озеро Гижгит, чудные виды Кабардино-Балкарии, живописные красоты Приэльбрусья и конечно величественный Эльбрус
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Вулканы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год по теме «Вулканы», 8 ⭐ отзывов, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль