«Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы Су.

Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни.

Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22… +24 градуса).

Многие ставят палатки и остаются здесь на целое лето, чтобы набраться сил и здоровья в природных нарзанных ваннах.

Удивительный природный курорт находится на высоте 2380 м над уровнем моря у подножия северного склона легендарной горы Эльбрус - самой высокой точки в Европе.

Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера!

Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России!

И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!

Поэтому, приглашаем вас, друзья, испить целебных источников, сделать умопомрачительные фотографии и увидеть один из самых впечатляющих водопадов на всём Кавказе – водопад Каракая Су!