5
2 отзыва
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе
На Джилы-Су в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Урочище Джилы Су
  • гора ШатЖатмаз
  • ущелье реки Харбаз со скалами "Аватарами"
  • гора Тузлук
  • гора Сирх
  • водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
«Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы Су.
Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни.
Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22… +24 градуса).
Многие ставят палатки и остаются здесь на целое лето, чтобы набраться сил и здоровья в природных нарзанных ваннах.
Удивительный природный курорт находится на высоте 2380 м над уровнем моря у подножия северного склона легендарной горы Эльбрус - самой высокой точки в Европе.
Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера!
Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России!
И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!
Поэтому, приглашаем вас, друзья, испить целебных источников, сделать умопомрачительные фотографии и увидеть один из самых впечатляющих водопадов на всём Кавказе – водопад Каракая Су!
  • Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Что входит
  • Тур в мини-группе до 8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике с кондиционером
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также вы можете взять перекус с собой.
  • Экологический сбор (50р/чел - оплачивается на въезде к источникам)
Откуда начинаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Важная информация
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок
  • Возьмите с собой:
  • паспорт и свидетельство о рождении (для детей)
  • солнцезащитный крем
  • купальные принадлежности (бассейн с минеральной водой работает не регулярно, но вдруг вам повезёт. )
Время проведения: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Михаил
Михаил
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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