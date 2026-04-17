Старинные улицы, тенистые аллеи Нижнего парка, Колоннада и многое другое ждут вас на прогулке по Кисловодску.
Вы услышите истории о знаменитых гостях города и казённом саде, первых курсовых и доходных домах — и узнаете, как наслаждались курортной жизнью в прошлом и как это делают сегодня.
Описание экскурсии
Начнём у памятного камня в честь основания города и отправимся к главному храму Кисловодска — Свято-Никольскому собору.
Свернём в Нижний парк и прогуляемся по Стеклянной струи, Зеркального пруда, Дамского каприза, Лермонтовской площадки и других достопримечательностей.
Прямо по курсу — Колоннада, одна из главных визитных карточек города.
Далее — Нарзанная галерея, откуда начинается первый курортный променад.
Пройдём по парадному Курортному бульвару с его историческими фасадами и атмосферными кафе.
Завершим у единственного санатория на бульваре, расположенного в здании памятника архитектуры.
Вы узнаете:
- как появились первые курсовые, откуда появилось такое название и как раньше лечились на Водах
- про первое пристанище водопиец и доходных домах начала 20 века
- как в пустынной местности появился первый казённый сад
- какие великие поэты и писатели восхищались этими землями и сколько кавказских пленников в русской литературе
- чем знаменит первопоселенец Ребров и какой особенной смекалкой он обладал
- как правильно пить минеральную воду
Организационные детали
- Экскурсия проходит по красному маршруту — карта маршрута есть в галерее
- Предусмотрены фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов — вы сможете задать гиду любые вопросы о городе и обменяться впечатлениями
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2755 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
