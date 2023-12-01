Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Вы отправитесь в путешествие по одному из самых популярных маршрутов из курортов Кавминод.

Гора Кольцо откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». Затем ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья. Также вас ждёт дегустация чая и варенья из чеснока, клевера и базилика.
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Топовый маршрут: гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
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Что вас ожидает:

  • Гора кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады

Описание

Гора Кольцо Первая остановка на нашем пути — памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведений. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна. Чайный домик Вы продегустируете чай на горных травах, мёд и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек. Медовые водопады Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных сторон. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экологический сбор — 200 руб.
  • Обед в кафе национальной кухни — 300-500 руб.
  • По желанию можно включить в программу активные виды отдыха:
  • Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
  • Конная прогулка — 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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