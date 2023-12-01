Вы отправитесь в путешествие по одному из самых популярных маршрутов из курортов Кавминод. Гора Кольцо откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». Затем ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья. Также вас ждёт дегустация чая и варенья из чеснока, клевера и базилика.

Описание

Гора Кольцо Первая остановка на нашем пути — памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведений. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна. Чайный домик Вы продегустируете чай на горных травах, мёд и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек. Медовые водопады Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных сторон. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.