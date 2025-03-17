Три республики за один день - экскурсия из Кисловодска

Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия в одной насыщенной поездке
В этом путешествии вы увидите три республики Северного Кавказа. Подниметесь на Башню Согласия и полюбуетесь Магасом. В Беслане попробуете осетинские пироги. В Кабардино-Балкарии оцените замок в средневековом стиле и погреетесь в термальных источниках. Насладитесь природой и, конечно, узнаете о культуре, традициях и уникальности местных народов.
Три республики за один день - экскурсия из Кисловодска
Три республики за один день - экскурсия из Кисловодска
Три республики за один день - экскурсия из Кисловодска
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

В Кабардино-Балкарии посетим Шато-Эркен — удивительный современный замок, стилизованный под средневековую цитадель.

В Беслане продегустируем осетинские пироги. А если захотите — заедем в «Город ангелов» и школу № 1.

В Магасе — столице Ингушетии — поднимемся на стометровую Башню Согласия, полюбуемся панорамой города и проникнемся историей этого места.

А на обратном пути заглянем в термальные источники Гедуко, где насладимся уникальными целебными свойствами воды и расслабимся после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Patriot, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры
  • Экскурсия подойдёт детям от трёх лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Термальные источники Гедуко — 500 ₽ за человека
  • Входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за человека
  • Завтрак и обед — по меню
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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