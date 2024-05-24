Экскурсии к термальному источник Гедуко

Найдено 4 экскурсии в категории «Источник Гедуко» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Всё отлично,рекомендую!
    Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!
  • К
    Кайсар
    11 апреля 2024
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
  • М
    Мария
    19 августа 2023
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Отлично составлен маршрут, гид замечательно подготовлен, может ответить на любой Ваш вопрос. В дороге рассказывает интересные истории и факты о
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    местах и традициях республики. Машина просторная и комфортная, хорошо работает кондиционер, что немаловажно при температуре на улице около 30. Заезжали в хорошие кафе, где вкусно и недорого кормят. Денис к тому же отличный фотограф: показывал красивые площадки и с удовольствием делал неповторимые фотокарточки. Единственный момент, который вынудил снять одну звезду: один человек из нашей группы прямо перед встречей с гидом заболел и не смог поехать. Гид не предупредил о том, что придется заплатить за всех вместе перед началом поездки. Так что совет тем, кто собирается приобрести данный тур: не болейте))) или сообщайте гиду о том, что не сможете поехать хотя бы за полчаса до встречи, дабы избежать неприятной неожиданности в конце тура. Вопрос в итоге разрешился в нашу пользу благодаря поддержке Трипстера)

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2023
    К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
    Великолепная экскурсия!!! Потрясающие виды. Виктор очень хороший рассказчик, и отлично знает все интересные и необычные места, куда следует заехать. Также
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    он аккуратный водитель, что очень важно! Актопрак это 🔥. Мы остались в восторге от экскурсии и этих фантастически красивых мест. Рекомендую 200%

  • И
    Ирина
    2 мая 2023
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Поездка была чудесная! Экскурсовод замечательный! Я всегда сама обстоятельно готовлю теоретическую часть поездки, поэтому утверждаю: программа Вашего гида была проведена
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    по высшему разряду. Очень доброжелательное и уважительное отношение, ответы на многочисленные вопросы от "молодёжи восьмидесятых". Ещё раз большое спасибо организаторам поездки и экскурсоводу Карену за интересный тур.

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
    Сегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехал вовремя, по пути рассказывал
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    о городах которые мы проезжали, о местных обычаях - все было очень интересно. Очень удобная и комфортная машина. Я ездила с детьми и боялась, что их может укачать или они устанут от длительных переездов. Но мы делали остановки в очень интересных местах, поэтому время в пути прошло незаметно. Сами виды, конечно, просто потрясающие, о них нужно не рассказывать, а показывать. Благодарю Виктора от всей души, буду рекомендовать всем знакомым и сами еще обязательно вернёмся и воспользуемся услугами!

    Сегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехалСегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехалСегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехалСегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехалСегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехал
  • Г
    Григорий
    6 мая 2022
    Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
    Все отлично, спасибо!
  • С
    Сергей
    9 октября 2021
    Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
    Экскурсия понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Источник Гедуко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
  2. К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
  3. Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
  4. Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Источник Гедуко" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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