1 чел.
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Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
- ККайсар11 апреля 2024Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
- ММария19 августа 2023Отлично составлен маршрут, гид замечательно подготовлен, может ответить на любой Ваш вопрос. В дороге рассказывает интересные истории и факты о
- ЮЮлия1 июня 2023Великолепная экскурсия!!! Потрясающие виды. Виктор очень хороший рассказчик, и отлично знает все интересные и необычные места, куда следует заехать. Также
- ИИрина2 мая 2023Поездка была чудесная! Экскурсовод замечательный! Я всегда сама обстоятельно готовлю теоретическую часть поездки, поэтому утверждаю: программа Вашего гида была проведена
- ООльга20 марта 2023Сегодня ездили в Виктором на экскурсию и остались очень довольны и экскурсией и Виктором. Виктор приехал вовремя, по пути рассказывал
- ГГригорий6 мая 2022Все отлично, спасибо!
- ССергей9 октября 2021Экскурсия понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Источник Гедуко»
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