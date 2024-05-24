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местах и традициях республики. Машина просторная и комфортная, хорошо работает кондиционер, что немаловажно при температуре на улице около 30. Заезжали в хорошие кафе, где вкусно и недорого кормят. Денис к тому же отличный фотограф: показывал красивые площадки и с удовольствием делал неповторимые фотокарточки. Единственный момент, который вынудил снять одну звезду: один человек из нашей группы прямо перед встречей с гидом заболел и не смог поехать. Гид не предупредил о том, что придется заплатить за всех вместе перед началом поездки. Так что совет тем, кто собирается приобрести данный тур: не болейте))) или сообщайте гиду о том, что не сможете поехать хотя бы за полчаса до встречи, дабы избежать неприятной неожиданности в конце тура. Вопрос в итоге разрешился в нашу пользу благодаря поддержке Трипстера)