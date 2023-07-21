Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Верхняя Балкария — особенное место на Северном Кавказе. Исторические артефакты сочетаются здесь с фантастической горной природой. Вы посетите заброшенный аул, увидите древние родовые башни и остатки поселений.
Насладитесь сказочными пейзажами в Черекской теснине, на Голубых озёрах и смотровой площадке Язык Тролля. А в завершение отдохнёте на горячих источниках.
Насладитесь сказочными пейзажами в Черекской теснине, на Голубых озёрах и смотровой площадке Язык Тролля. А в завершение отдохнёте на горячих источниках.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Черекская теснина. Это живописный участок горной дороги с видами на скалы и ущелье, на дне которого протекает река Черек. Виды в этих местах открываются ошеломительные!
Голубые озёра. Вы увидите 4 небольших озера: Нижнее, Голубое, Сухое и Секретное. Все они бирюзового цвета. С чем это связано — узнаете на экскурсии.
Заброшенный аул Верхняя Балкария. Здесь вас ждут родовые башни, древняя крепость, водопад и отары барашек. Мы поделимся историей этого таинственного места.
Язык Тролля. Мы покажем вам кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии. Это выступ на скале с панорамными видами на Безенгийскую стену, скалы и ледники Кавказского хребта.
Горячие нарзаны. По дороге домой мы посетим горячие нарзанные источники Аушигера, где расположились оздоровительные комплексы с бассейнами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках: Mitsubishi Pajero, Toyota 100 или UAZ Патриот.
- Нарзанные ванны оплачиваются дополнительно — 250 руб.
- По желанию мы можем заранее договориться и организовать пикник. Стоимость — 500 руб. с человека.
- Мы не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шагабан — ваша команда гидов в Кисловодске
Здравствуйте! Наша команда гидов вот уже 20 лет занимаемся туризмом в КМВ. Мы отлично знаем историю своего края и самые красивые локации. Очень любим путешествовать и наслаждаться горной природой. А делать это с хорошей компанией приятно вдвойне. Присоединяйтесь!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
21 июля 2023
Великолепная программа, наполненная красивейшими видами и локациями. Природа уникальная. При этом маршрут рассчитан даже на физически не очень подвижных людей).
Наш сопровождающий- Аслан - прекрасный водитель и очень внимательный гид, давал интересную информацию, при этом не было ничего лишнего, особенно болтавни, от которой очень хотелось как раз отдохнуть в отпуске. Все было очень тепло и дружелюбно, за что ему огромное спасибо.
Наш сопровождающий- Аслан - прекрасный водитель и очень внимательный гид, давал интересную информацию, при этом не было ничего лишнего, особенно болтавни, от которой очень хотелось как раз отдохнуть в отпуске. Все было очень тепло и дружелюбно, за что ему огромное спасибо.
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Кавказ
Термальные источники
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