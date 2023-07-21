Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска

Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день

5
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Верхняя Балкария — особенное место на Северном Кавказе. Исторические артефакты сочетаются здесь с фантастической горной природой. Вы посетите заброшенный аул, увидите древние родовые башни и остатки поселений.

Насладитесь сказочными пейзажами в Черекской теснине, на Голубых озёрах и смотровой площадке Язык Тролля. А в завершение отдохнёте на горячих источниках.
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Черекская теснина. Это живописный участок горной дороги с видами на скалы и ущелье, на дне которого протекает река Черек. Виды в этих местах открываются ошеломительные!
Голубые озёра. Вы увидите 4 небольших озера: Нижнее, Голубое, Сухое и Секретное. Все они бирюзового цвета. С чем это связано — узнаете на экскурсии.
Заброшенный аул Верхняя Балкария. Здесь вас ждут родовые башни, древняя крепость, водопад и отары барашек. Мы поделимся историей этого таинственного места.
Язык Тролля. Мы покажем вам кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии. Это выступ на скале с панорамными видами на Безенгийскую стену, скалы и ледники Кавказского хребта.
Горячие нарзаны. По дороге домой мы посетим горячие нарзанные источники Аушигера, где расположились оздоровительные комплексы с бассейнами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Транспорт включён в стоимость. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках: Mitsubishi Pajero, Toyota 100 или UAZ Патриот.
  • Нарзанные ванны оплачиваются дополнительно — 250 руб.
  • По желанию мы можем заранее договориться и организовать пикник. Стоимость — 500 руб. с человека.
  • Мы не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
21 июля 2023
Великолепная программа, наполненная красивейшими видами и локациями. Природа уникальная. При этом маршрут рассчитан даже на физически не очень подвижных людей).
Наш сопровождающий- Аслан - прекрасный водитель и очень внимательный гид, давал интересную информацию, при этом не было ничего лишнего, особенно болтавни, от которой очень хотелось как раз отдохнуть в отпуске. Все было очень тепло и дружелюбно, за что ему огромное спасибо.
Великолепная программа, наполненная красивейшими видами и локациями. Природа уникальная. При этом маршрут рассчитан даже на физическиВеликолепная программа, наполненная красивейшими видами и локациями. Природа уникальная. При этом маршрут рассчитан даже на физически

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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Водопады
Кавказ
Термальные источники
Аушигер
Смотровые площадки

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