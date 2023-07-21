Что вас ожидает

Черекская теснина. Это живописный участок горной дороги с видами на скалы и ущелье, на дне которого протекает река Черек. Виды в этих местах открываются ошеломительные!

Голубые озёра. Вы увидите 4 небольших озера: Нижнее, Голубое, Сухое и Секретное. Все они бирюзового цвета. С чем это связано — узнаете на экскурсии.

Заброшенный аул Верхняя Балкария. Здесь вас ждут родовые башни, древняя крепость, водопад и отары барашек. Мы поделимся историей этого таинственного места.

Язык Тролля. Мы покажем вам кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии. Это выступ на скале с панорамными видами на Безенгийскую стену, скалы и ледники Кавказского хребта.

Горячие нарзаны. По дороге домой мы посетим горячие нарзанные источники Аушигера, где расположились оздоровительные комплексы с бассейнами.

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