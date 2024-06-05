1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ЮЮлия5 июня 2024К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ЛЛариса4 июня 2024Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Дорога красивая, много интересного узнали от гида про регионы, отведали кавказскую кухню. Сам Эльбрус не захотел показать свои вершины, придется вернуться снова. Это не испортило поездку.
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ККонстантин1 июня 2024Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком, но виды на окружающие
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тайны древней Балкарии»
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