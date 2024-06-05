Тайны древней Балкарии – экскурсии в Кисловодске

Найдено 32 экскурсии в категории «Тайны древней Балкарии» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
52 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 6 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
10 часов
1 отзыв
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000 за всё до 5 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500 за человека
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800 за человека
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
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    истории и современности, отвечал на все наши вопросы, при этом вел машину очень аккуратно, с ним не страшны долгие переезды- профессионал своего дела. При выборе руководствовалась тем, что группа экскурсантов малочисленная- это очень удобно, никого не ждали. Однозначно это одна из лучших экскурсий на которой я была. Искренне благодарю организаторов, а в особенности Артемия, так как от профессионализма гида зависит все в путешествии. Рекомендую всем и сама еще ни раз поеду в путешествие с такими экспертами своего дела.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на
  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Дорога красивая, много интересного узнали от гида про регионы, отведали кавказскую кухню. Сам Эльбрус не захотел показать свои вершины, придется вернуться снова. Это не испортило поездку.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы
  • К
    Константин
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком, но виды на окружающие
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    горы были потрясающие. Посетили долину нарзанов, где попили разные виды нарзанов. Инфраструктура в данном месте очень хорошая, можно вкусно перекусить, отдохнуть, прикупить себе сувениры и местные гастрономические вкусности. Особенно понравилось озеро Гижгит. Виды на озеро с высокого берега были потрясающие своим масштабом. Дорога к нему ведёт настоящая горная, но водитель Вячеслав на своем надёжном и удобном авто доставил нас в целости. Отдельное спасибо Вячеславу за интересные комментарии, позитивное настроение, профессиональное вождение.

    Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тайны древней Балкарии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. Волшебное путешествие на Джилы-Су
  5. Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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