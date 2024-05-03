Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Посетим Нарзанную галерею, прогуляемся по Кисловодскому парку и встретим рассвет на плато Бермамыт с чашечкой свежесваренного кофе и видом на Эльбрус. Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су. Угостим сусликов, увидим «каменные зубы дракона», причудливую гору Кольцо и Калинов мост.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно организовать тур только для вашей компании от 2 человек. Участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостинице в 2-3-местных номерах в Кисловодске. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).
Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку. Попробуем несколько видов нарзана.
Дети. От 5 лет.
Программа тура по дням
Кисловодск и дегустация нарзанов
Встречаемся в Кисловодске в заранее оговорённое время. Заселяемся в отель и отправляемся гулять по городу. Посетим Нарзанную галерею, под стеклянным куполом которой попробуем целебную воду. Нарзан переводится с кабардинского языка как «напиток богатырей». А всё потому, что содержит в себе высокую концентрацию минералов. Прогуляемся по Кисловодскому парку, увидим каскадную лестницу, цветочный календарь и колоннаду.
Рассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопады
Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на плато Бермамыт с видом на Эльбрус. Сделаем эффектные фотографии, устроим завтрак-пикник и отправимся к горе Кольцо — причудливому скальному образованию. Заедем полюбоваться пятью Медовыми водопадами, высота одного из которых достигает 18-ти метров.
К вечеру вернёмся в отель.
Долина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локации
После завтрака отправимся в долину Нарзанов по самой красивой дороге Кавказа. Наберём полезной воды с собой и доедем до урочища Джилы-Су, где полюбуемся ещё четырьмя водопадами. Здесь с 30-метровой высоты обрушиваются мощные потоки Каракаи-Су, Султана, Эмира и Кызыл-Су. Устроимся с шикарными видами на пикник, с большой вероятностью встретим сусликов и угостим их. Затем отправимся к ещё двум локациям — Калиновому мосту и «каменным зубам дракона».
К вечеру вернёмся в Кисловодск, где завершится наше путешествие.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы
- Посещение всех локаций по программе
- Услуги гида
- Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
- Билеты до Кисловодска и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
- Подъём на канатной дороге
- Сувениры и личные расходы