Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Авторский тур в Кисловодске

Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»

Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов.

Посетим Нарзанную галерею, прогуляемся по Кисловодскому парку и встретим рассвет на плато Бермамыт с чашечкой свежесваренного кофе и видом на Эльбрус. Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су. Угостим сусликов, увидим «каменные зубы дракона», причудливую гору Кольцо и Калинов мост.
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно организовать тур только для вашей компании от 2 человек. Участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице в 2-3-местных номерах в Кисловодске. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку. Попробуем несколько видов нарзана.

Дети. От 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Кисловодск и дегустация нарзанов

Встречаемся в Кисловодске в заранее оговорённое время. Заселяемся в отель и отправляемся гулять по городу. Посетим Нарзанную галерею, под стеклянным куполом которой попробуем целебную воду. Нарзан переводится с кабардинского языка как «напиток богатырей». А всё потому, что содержит в себе высокую концентрацию минералов. Прогуляемся по Кисловодскому парку, увидим каскадную лестницу, цветочный календарь и колоннаду.

Кисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзановКисловодск и дегустация нарзанов
2 день

Рассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопады

Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на плато Бермамыт с видом на Эльбрус. Сделаем эффектные фотографии, устроим завтрак-пикник и отправимся к горе Кольцо — причудливому скальному образованию. Заедем полюбоваться пятью Медовыми водопадами, высота одного из которых достигает 18-ти метров.

К вечеру вернёмся в отель.

Рассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопадыРассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопады
3 день

Долина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локации

После завтрака отправимся в долину Нарзанов по самой красивой дороге Кавказа. Наберём полезной воды с собой и доедем до урочища Джилы-Су, где полюбуемся ещё четырьмя водопадами. Здесь с 30-метровой высоты обрушиваются мощные потоки Каракаи-Су, Султана, Эмира и Кызыл-Су. Устроимся с шикарными видами на пикник, с большой вероятностью встретим сусликов и угостим их. Затем отправимся к ещё двум локациям — Калиновому мосту и «каменным зубам дракона».

К вечеру вернёмся в Кисловодск, где завершится наше путешествие.

Долина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локацииДолина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы
  • Посещение всех локаций по программе
  • Услуги гида
  • Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Кисловодска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
  • Подъём на канатной дороге
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
г. Кисловодск, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВодопадыПлато БермамытПопулярные местаЭльбрусКавказВыездныеДжилы-суТреккинг и походыМедовые водопадыНарзанная галереяМузеиВсе туры3-дневные турыПриэльбрусьеКисловодский паркГастрономические

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