Возможно организовать тур только для вашей компании от 2 человек. Участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице в 2-3-местных номерах в Кисловодске. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице. Остальное питание — в кафе с оплатой по чеку. Попробуем несколько видов нарзана.

Дети. От 5 лет.