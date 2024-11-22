3 дня
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
22 ноя в 12:00
6 дек в 12:00
25 000₽ за человека
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
15 000₽ за человека
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В январе»
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