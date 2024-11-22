В январе – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Конные прогулки
3 дня
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
22 ноя в 12:00
6 дек в 12:00
25 000 за человека
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Джиппинг
На машине
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
15 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Конные прогулки
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
50 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
  2. Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
  3. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Плато Бермамыт
  4. Кисловодский парк
  5. Нарзанная галерея
  6. Джилы-су
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Чегемское ущелье
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит тур в Кисловодске в ноябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 50 000.
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