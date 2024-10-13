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Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
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Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
8490076 410₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
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Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
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Завтра в 08:00
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- ЕЕкатерина13 октября 2024Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы! Организация: на высшем уровне, учитываются любые хотелки, а также погодные условия при планировании маршрута. Проживание:
- ТТарасова8 сентября 2024Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
- ИИрина7 августа 2024Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В декабре»
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