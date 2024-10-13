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его показать во всей красе, а не просто организоваться времяпрепровождение на 4 дня. Спойлер: так и получилось, но обо всем по порядку. Забронировав экскурсию через сайт Виктор вышел на связь очень быстро, сразу задал наводящие вопросы, ответил на мои и далее я уже совершенно расслабилась. Из аэропорта забрали и сразу повезли показывать красоты: Долину Нарзанов, вид на Эльбрус, заехали испробовать кавказские вкусняшки и выслушать изумительные рассказы о том, что перед глазами. Потом нас уставших и довольных привезли в милый домик с террасой, в котором были учтены любые мелочи. Захотел чаю - вот тебе горный чай, захотел освежиться после экскурсии - вот тебе ароматные и чистые полотенца, шампунь и гель для душа ну и так далее. 2 день был выделен под Домбай - у меня не хватит словарного запаса чтобы описать тот восторг, что довелось испытать. Главное, что нужно отметить - было комфортно, быстро, удобно. Нам показали настолько интересные места вдали от основной тропы, что было просто невозможно не быть довольными. На 3 день экскурсии были на выбор и нам, после выслушивания наших запросов, был предложен Актопрак и вот прям в самое сердечко. Еще были водопады, озера и много много красоты! Ну и Пятигорск - прекрасная звезда того дня) 4 день занял Кисловодск - казалось бы, что можно смотреть целый день в одном небольшом городе? Как оказалось - можно, нам даже не хватило времени на все хотелки, но это значит, что прилетим еще раз! Что было важным для меня: Виктор учел абсолютно все пожелания, поменял местами дни экскурсий в связи с погодой (заранее), домик предоставил чистейший, машины удобные (я прекрасно выспалась на заднем сидении), спокойно отреагировал на то, что мы резко поменяли решение не ехать в одно из мест и сразу предложил другое! Итак, если мне предстоит полет в Минеральные Воды - я буду сразу обращаться к Виктору, так как город Кисловодск теперь синоним Виктора для меня) Виктор, спасибо!