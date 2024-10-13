Туры на 23 февраля – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
На машине
скидка
10%
5 отзывов
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
8490076 410 за всё до 4 чел.
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Джиппинг
На машине
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
28 дек в 08:00
4 янв в 08:00
15 000 за человека
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
На машине
скидка
10%
3 дня
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
6700060 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    13 октября 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы! Организация: на высшем уровне, учитываются любые хотелки, а также погодные условия при планировании маршрута. Проживание:
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    Очаровательный маленький домик со всеми удобствами и безупречным дизайном. Так как нас было трое, то один человек спал на диване. Диван для этого подходящий (кому это важно)))! Сопровождение гида: Виктор с нами был первый день. Прекрасный гид! Следующие два дня с нами был другой гид, нам он понравился меньше, было мало рассказов о истории региона, но зато была возможность побыть наедине с природой и со своими впечатлениями. Для тех, кому принципиален формат экскурсии, могу порекомендовать заранее писать Виктору о пожеланиях и по гидам в том числе. Общее впечатление: Дух захватывает! Эмоции переполняют! Природа необыкновенной красоты! Дорога на Домбай осенью - это яркие краски, праздничный наряд. Горы кажутся вертикальными и очень близкими. По дороге на Джилы Су открывают другие виды, похоже на неровно застеленное плюшевое одеяло. Восторг! Однозначно рекомендую!

    Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!Спасибо большое Виктору за наши прекрасные каникулы!
  • Т
    Тарасова
    8 сентября 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
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    мест, таких как Джилы-Су, Домбай, Кисловодск и его окрестности. Каждое новое утро начиналось с восхитительных пейзажей гор и свежего воздуха, что придавало невероятные силы для предстоящих походов и экскурсий. Гиды прекрасно знали свои места и делились невероятными историями о культуре и традициях региона. Я обязательно рекомендую тур по Северному Кавказу всем любителям природы и приключений. Это место полное магии, где каждый найдет что-то для себя. Огромное спасибо организаторам за незабываемые впечатления и профессионализм!

    Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителейЭто было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
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    его показать во всей красе, а не просто организоваться времяпрепровождение на 4 дня. Спойлер: так и получилось, но обо всем по порядку. Забронировав экскурсию через сайт Виктор вышел на связь очень быстро, сразу задал наводящие вопросы, ответил на мои и далее я уже совершенно расслабилась. Из аэропорта забрали и сразу повезли показывать красоты: Долину Нарзанов, вид на Эльбрус, заехали испробовать кавказские вкусняшки и выслушать изумительные рассказы о том, что перед глазами. Потом нас уставших и довольных привезли в милый домик с террасой, в котором были учтены любые мелочи. Захотел чаю - вот тебе горный чай, захотел освежиться после экскурсии - вот тебе ароматные и чистые полотенца, шампунь и гель для душа ну и так далее. 2 день был выделен под Домбай - у меня не хватит словарного запаса чтобы описать тот восторг, что довелось испытать. Главное, что нужно отметить - было комфортно, быстро, удобно. Нам показали настолько интересные места вдали от основной тропы, что было просто невозможно не быть довольными. На 3 день экскурсии были на выбор и нам, после выслушивания наших запросов, был предложен Актопрак и вот прям в самое сердечко. Еще были водопады, озера и много много красоты! Ну и Пятигорск - прекрасная звезда того дня) 4 день занял Кисловодск - казалось бы, что можно смотреть целый день в одном небольшом городе? Как оказалось - можно, нам даже не хватило времени на все хотелки, но это значит, что прилетим еще раз! Что было важным для меня: Виктор учел абсолютно все пожелания, поменял местами дни экскурсий в связи с погодой (заранее), домик предоставил чистейший, машины удобные (я прекрасно выспалась на заднем сидении), спокойно отреагировал на то, что мы резко поменяли решение не ехать в одно из мест и сразу предложил другое! Итак, если мне предстоит полет в Минеральные Воды - я буду сразу обращаться к Виктору, так как город Кисловодск теперь синоним Виктора для меня) Виктор, спасибо!

    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
  3. Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Медовые водопады
  2. Эльбрус
  3. Нарзанная галерея
  4. Плато Бермамыт
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Голубое озеро
  7. Чегемское ущелье
  8. Тебердинский заповедник
  9. Кисловодский парк
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в декабре 2024
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