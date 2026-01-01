-
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
8 мая в 09:00
22 мая в 09:00
35 550 ₽
39 500 ₽ за человека
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску...
1 окт в 15:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Посетить Сырные пещеры, увидеть древнее озеро Туманлы-Кёль и Эльбрус, осмотреть храм 10 века
Начало: Кисловодск, 10:00
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
36 600 ₽ за человека
