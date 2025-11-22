-
10%
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
89 550 ₽
99 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
62 100 ₽
69 000 ₽ за всё до 4 чел.
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску...
4 июн в 15:00
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Кисловодске в ноябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 89 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2025 год по теме «Комбинированные», 10 ⭐ отзывов, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь