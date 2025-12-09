Это моя авторская программа — в ней исторические факты о древней Коломне переплелись с погодными явлениями, географическим положением города и природными катаклизмами. Давайте разбираться, как же это всё взаимосвязано. Гулять будем по территории кремля и соседним улочкам, поэтому вы познакомитесь с главными достопримечательностями Коломны.

Описание экскурсии

Исторический центр Коломны

Вы пройдёте по территории кремля, посмотрите на семь оставшихся башен и услышите легенду о самой знаменитой из них — о Маринкиной башне. В Успенском соборе я покажу вам список с иконы Донской Божией Матери. А после расскажу о трёхдневной битве под Коломной в 1238 году.

Поговорим о погоде и природе

Как расположение Коломны на берегах двух рек — Москвы и Коломенки — влияло и влияет на её жизнь? Я поделюсь с вами любопытными открытиями в этой теме, расскажу, почему в городе не было питьевой воды, покажу шкалу паводков и открою легенды о необычных природных явлениях в Коломне.

Организационные детали