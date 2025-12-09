Это моя авторская программа — в ней исторические факты о древней Коломне переплелись с погодными явлениями, географическим положением города и природными катаклизмами. Давайте разбираться, как же это всё взаимосвязано.
Гулять будем по территории кремля и соседним улочкам, поэтому вы познакомитесь с главными достопримечательностями Коломны.
Описание экскурсии
Исторический центр Коломны
Вы пройдёте по территории кремля, посмотрите на семь оставшихся башен и услышите легенду о самой знаменитой из них — о Маринкиной башне. В Успенском соборе я покажу вам список с иконы Донской Божией Матери. А после расскажу о трёхдневной битве под Коломной в 1238 году.
Поговорим о погоде и природе
Как расположение Коломны на берегах двух рек — Москвы и Коломенки — влияло и влияет на её жизнь? Я поделюсь с вами любопытными открытиями в этой теме, расскажу, почему в городе не было питьевой воды, покажу шкалу паводков и открою легенды о необычных природных явлениях в Коломне.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсия полностью пешая — важно одеться по погоде. Кремль стоит на возвышенности и окружён реками, поэтому здесь часто ветрено и влажно
в субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить
