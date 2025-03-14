Идеальное знакомство с Коломной

Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Зимняя экскурсия по Коломне подарит вам незабываемые впечатления.

Вы пройдете по старинным улицам кремля, увидите Успенский Брусенский монастырь и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. На Соборной площади вас ждут храм Николы Гостинного и Успенский кафедральный собор. Прогулка по Посаду познакомит с кондитерскими и мыльными мануфактурами. Завершите день чаем с коломенской пастилой
4.93
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть исторический кремль
  • 🕌 Посетить уникальные монастыри
  • 🍬 Попробовать коломенскую пастилу
  • 🛍️ Заглянуть в музейные лавки
  • ☕ Насладиться горячим чаем
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по древним улицам
Идеальное знакомство с Коломной
Идеальное знакомство с Коломной
Идеальное знакомство с Коломной
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:15, 15:30

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
  • Храм Николы Гостинного
  • Успенский кафедральный собор
  • Храм Николы на Посаде

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Мы пройдём по старинным улицам кремля и полюбуемся сохранившимися крепостными стенами и башнями. Вы увидите Успенский Брусенский монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь и панораму Богородице-Рождественского Бобренева монастыря.

Рассмотрим схему кремля — я расскажу об особенностях кладки и утраченных башнях. На Соборной площади осмотрим храм Николы Гостинного, храм Воскресения Словущего и зайдём в Успенский кафедральный собор. А в выходные посетим музей истории ЖКХ.

Посад

Мы выйдем в историческую часть Коломны — прогуляемся по древним улочкам, заглянем в кондитерскую и мыльную мануфактуры. Посмотрим на храм Николы на Посаде — жар-птицу подмосковной земли. Я покажу, где продаются самые вкусные калачи и настоящая коломенская пастила и расскажу, чем музей отличается от музейной фабрики пастилы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: музей ЖКХ может быть недоступен даже по выходным по независящим от гида причинам
  • После окончания экскурсии вы сможете выпить чай с коломенской пастилой в кондитерской музейной фабрики
  • В выходные и праздничные дни количество участников в группе может достигать 15 человек. На качество экскурсии это никак не повлияет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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С
14 мар 2025
Были в Коломне в первый раз. Выбрали эту экскурсию и не пожалели: замечательный экскурсовод, хороший маршрут, который позволяет составить впечатление о старом городе. Экскурсия была практически индивидуальная - всего 6
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человек. Единственное чего не хватило - так это посещения соборов изнутри. Но мы не расстроились. После экскурсии сами посетили все, что нас заинтересовало.
Уже много лет пользуюсь этим сервисом для бронирования экскурсий и не разу не пожалела. Спасибо команде Трипстера.

М
14 мар 2025
Хотели высказать благодарность Маргарита за замечатедьную экскурсию,все очень интересно,грамотно,увлекательно,благодарим🥰
Е
13 мар 2025
Прекрасный экскурсовод, Маргарита! Нам с дочкой очень понравилась экскурсия, мы были приятно удивлены эрудицией и подготовленностью экскурсовода, Коломна нам тоже очень понравилась! Обязательно приедем ещё не раз♥️
О
10 мар 2025
Были на экскурсии 2 марта. У нас была замечательная гид Юлия. Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия обладает замечательным навыком рассказчика. Сумела удивить даже местных жителей) Спасибо большое, планируем посетить Коломну ещё раз летом. Благодаря людям влюбленных в свою профессию, открываем много нового и значимого для себя. Юлия от всей души "Спасибо"
Н
2 мар 2025
У нас был экскурсовод Юлия. Очень интересно рассказывает, познавательно и увлекательно. Спасибо)
Марина
17 фев 2025
Гидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифы о Коломне. Посмотрели на Кремль, Маринкину башню, прошли по всей территории Кремля и через
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музей Калача и пятницкую башню дошли до дальнейшего Музея пастилы. Наталья заинтересованно рассказывала, также отлично держала внимание и советовала, куда зайти и покушать и ещё посмотреть. Было прохладно, поэтому погрелись в музее ЖКХ, магазине и потом церкви. Два часа прошли незаметно, рекомендую данную команду, но как понимаю, гиды меняются. В группе было 5 человек, очень комфортно

Гидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифыГидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифыГидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифыГидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифыГидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифыГидом была Наталья. Экскурсия прошла легко и комфортно, прошли по главным местам, послушали историю и мифы
Наталья
17 фев 2025
В целом экскурсия понравилась, по времени проведения и месту встречи гид пошла нам на встречу. Но, она нас не предупредила, что на экскурсию в музей Калача и на мастер класс
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надо заранее записаться и что там бывают большие очереди. Таким образом мы не попали ни в один музей. Не дала рекомендаций по местам, где можно пообедать, где купить пастилу, например. Свернула экскурсию оч быстро, оказалось ее кто то ждал и ей было уже не до нас.

Маргарита
Маргарита
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарю за обратную связь и сожалею, что экскурсия, которая была больше месяца назад, оставила у Вас такое впечатление.
Хочу уточнить
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некоторые моменты: продолжительность экскурсии, которая была только для Вас, составила 2 часа, как и было заявлено в программе, соответственно, я завершила её в установленное время. В ходе прогулки я показала музей и музейную фабрику пастилы, где обратила Ваше внимание на то, что именно там продаётся пастила по рецептам позапрошлого века. Также я рекомендовала несколько заведений питания по пути. Что касается Калачной, там действительно проходят театрализованные программы, и в тот день были свободные места, но мастер-классы там не проводились. Если бы я знала заранее, что Вас интересовали именно мастер-классы, я была бы рада подсказать, когда лучше приехать, чтобы посетить их. Хочется также отметить, что после экскурсий многие гости выражают желание попробовать калачи, что иногда приводит к небольшим очередям в будние дни. Как правило, туристы в течение 3-5 минут приобретают продукцию, хотя кажется, что людей много.

В
15 фев 2025
Супер экскурсия по Коломне, чтобы познакомиться с историей и достопримечательностями города! Кто впервые в Коломне рекомендую! Дмитрий провел экскурсию очень живо и интересно.
Ю
10 фев 2025
Были на экскурсии с гидом Ириной. Остались приятные впечатления от общения. Профессионально, доходчиво и интересно. Следующую встречу запланировали на весну-осень.
Удачи в делах!
Е
27 янв 2025
Были в январе. Отличная неспешная прогулка по уютной исторической части Коломны. Экскурсовод Юлия интересно и душевно рассказывала про исторические памятники города. Не замерзли, осматривали многочисленные храмы. Спасибо за интересно проведенное время.
С
25 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Много узнали об истории города.
Станислав
23 янв 2025
Прекрасный город и не менее прекрасный экскурсовод.)
И
15 янв 2025
Спасибо Маргарите за интересную экскурсию!
А
13 янв 2025
По-моему самая оптимальная экскурсия для тех, кто впервые в городе. Успели за короткое время увидеть все самое интересное, что где находится, и не замерзли
Ольга
12 янв 2025
Всё прекрасно!
Наш "проводник" в Коломну сделал своё дело. Легко, интересно, не перенасыщено датами. Именно то, что нужно.
Но, в Коломну не влюбились… Город, либо переоценен, либо чего-то не хватило…
Экскурсия- очень хорошо!
Но, чего-то не хватало… Город с купеческой историей и архитектурой 19 века, не произвёл впечатление…
В экскурсии не хватило "купеческого духа", и действительно" Отмоленных храмов".
Но, подача-прекрасная!

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