Зимняя экскурсия по Коломне подарит вам незабываемые впечатления. Вы пройдете по старинным улицам кремля, увидите Успенский Брусенский монастырь и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. На Соборной площади вас ждут храм Николы Гостинного и Успенский кафедральный собор. Прогулка по Посаду познакомит с кондитерскими и мыльными мануфактурами. Завершите день чаем с коломенской пастилой

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Описание экскурсии

Коломенский кремль

Мы пройдём по старинным улицам кремля и полюбуемся сохранившимися крепостными стенами и башнями. Вы увидите Успенский Брусенский монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь и панораму Богородице-Рождественского Бобренева монастыря.

Рассмотрим схему кремля — я расскажу об особенностях кладки и утраченных башнях. На Соборной площади осмотрим храм Николы Гостинного, храм Воскресения Словущего и зайдём в Успенский кафедральный собор. А в выходные посетим музей истории ЖКХ.

Посад

Мы выйдем в историческую часть Коломны — прогуляемся по древним улочкам, заглянем в кондитерскую и мыльную мануфактуры. Посмотрим на храм Николы на Посаде — жар-птицу подмосковной земли. Я покажу, где продаются самые вкусные калачи и настоящая коломенская пастила и расскажу, чем музей отличается от музейной фабрики пастилы.

Организационные детали