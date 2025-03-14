Вы пройдете по старинным улицам кремля, увидите Успенский Брусенский монастырь и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. На Соборной площади вас ждут храм Николы Гостинного и Успенский кафедральный собор. Прогулка по Посаду познакомит с кондитерскими и мыльными мануфактурами. Завершите день чаем с коломенской пастилой
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть исторический кремль
- 🕌 Посетить уникальные монастыри
- 🍬 Попробовать коломенскую пастилу
- 🛍️ Заглянуть в музейные лавки
- ☕ Насладиться горячим чаем
- 🚶♂️ Прогуляться по древним улицам
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Успенский Брусенский монастырь
- Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
- Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
- Храм Николы Гостинного
- Успенский кафедральный собор
- Храм Николы на Посаде
Описание экскурсии
Коломенский кремль
Мы пройдём по старинным улицам кремля и полюбуемся сохранившимися крепостными стенами и башнями. Вы увидите Успенский Брусенский монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь и панораму Богородице-Рождественского Бобренева монастыря.
Рассмотрим схему кремля — я расскажу об особенностях кладки и утраченных башнях. На Соборной площади осмотрим храм Николы Гостинного, храм Воскресения Словущего и зайдём в Успенский кафедральный собор. А в выходные посетим музей истории ЖКХ.
Посад
Мы выйдем в историческую часть Коломны — прогуляемся по древним улочкам, заглянем в кондитерскую и мыльную мануфактуры. Посмотрим на храм Николы на Посаде — жар-птицу подмосковной земли. Я покажу, где продаются самые вкусные калачи и настоящая коломенская пастила и расскажу, чем музей отличается от музейной фабрики пастилы.
Организационные детали
- Обратите внимание: музей ЖКХ может быть недоступен даже по выходным по независящим от гида причинам
- После окончания экскурсии вы сможете выпить чай с коломенской пастилой в кондитерской музейной фабрики
- В выходные и праздничные дни количество участников в группе может достигать 15 человек. На качество экскурсии это никак не повлияет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|875 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Благодарю за обратную связь и сожалею, что экскурсия, которая была больше месяца назад, оставила у Вас такое впечатление.
Хочу уточнить
Удачи в делах!
Наш "проводник" в Коломну сделал своё дело. Легко, интересно, не перенасыщено датами. Именно то, что нужно.
Но, в Коломну не влюбились… Город, либо переоценен, либо чего-то не хватило…
Экскурсия- очень хорошо!
Но, чего-то не хватало… Город с купеческой историей и архитектурой 19 века, не произвёл впечатление…
В экскурсии не хватило "купеческого духа", и действительно" Отмоленных храмов".
Но, подача-прекрасная!