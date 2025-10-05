Мои заказы

Воскресенская церковь – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенская церковь» в Коломне, цены от 3000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
Пешая
1.5 часа
-
10%
40 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 10:30
23 окт в 10:30
от 3825 ₽4250 ₽ за всё до 25 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Пешая
1.5 часа
-
10%
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
23 окт в 10:00
24 окт в 14:00
3001 ₽3334 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна: святыни и святые
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна: святыни и святые
Познакомиться с древними храмами и создать собственный символ веры - церковную свечу
23 окт в 11:00
24 окт в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 октября 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Доброго дня всем!
    Экскурсия очень понравилась!
    Спасибо большое Екатерине за интересный и познавательный рассказ!
    А спецзадания по ходу экскурсии добавили элемент игры.)
    Также Екатерина посоветовала нам куда еще сходить в Коломне и где лучше купить сувениры.
    Однозначно рекомендую!
  • I
    Iuliia
    2 октября 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Спасибо Анне за великолепную экскурсию, прекрасно провели время!
  • А
    Андрей
    11 сентября 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Великолепная экскурсия от глубоко знающего свой предмет и хорошо умеющего рассказать профессионала. Очень интересно и глубоко увлекает! Побольше бы таких экскурсий во всех других городах! Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Анна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обо всем, и о легенда
    читать дальше

    и о людях проживающих на территории кремля и его военном назначении и коснулись ещё очень много тем раскрывающих жизнь города, в разные времена. Анна, прекрасный гид, спокойная, вовлеченная, знающая с ней было легко и приятно общаться, задавать вопросы, на которые мы получали развёрнутые и полные ответы.

    Анна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обоАнна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обоАнна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обо
  • c
    christie78
    21 августа 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Спасибо Анне за неутомительную и содержательную экскурсию! Не было скучно ни шилопопому 8-летке, ни 14-летней барышне), что по нашему опыту предыдущих экскурсий бывает далеко не всегда.
  • О
    Ольга
    16 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Все прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметно. Много фактов в интересной форме, интересные, веселые задания. Приятные подарочки в конце путешествия. Обязательно будем рекомендовать Марию знакомым.
    Все прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметноВсе прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметноВсе прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметно
  • Е
    Елизавета
    11 августа 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Мы часто бываем в Коломне, в этот раз захотелось прогуляться со знатоком мест!
    Анна оказалась очень приятной, пунктуальной и профессиональной. С удовольствием погуляли (вопреки суровому прогнозу), узнали что-то новое, вспомнили старое.
    Замечательная вышла прогулка, большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 июля 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Спонтанное путешествие обернулось замечательным знакомством:) экскурсия очень понравилась и мне и дочери (11 лет). Главное, что она была интерактивная и наполнена разными фактами.
    От души рекомендую
  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Спасибо Анне за интересную экскурсию, было интересно слушать и взрослым, и детям (6 и 9 лет), время пролетело незаментно)
  • М
    Мария
    5 мая 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Анна - настоящий профессионал. Материал хорошо структуирован, легко усваивается. Было очень интересно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую.
  • М
    Марина
    3 мая 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Остались в полном восторге от экскурсии! Забронировали заранее, и с первых минут общения Анна проявила себя как отзывчивый и внимательный
    читать дальше

    гид. Она сразу уточнила, что нам интересно, и дала полезные советы по посещению мест.

    Анна не только прекрасно разбирается в истории, легко и интересно подаёт материал, но и искренне любит свой город. Это чувствовалось в каждой детали! Экскурсия прошла в тёплой, почти дружеской атмосфере — будто гуляли со старым другом, шутили, смеялись. Узнали много нового, себе сделали заметочки: куда сходить, что почитать.

    Она построила экскурсию так, что даже холод не стал помехой — умело выбирала укрытые от ветра места для остановок, ненавязчиво предлагала согреться чаем и тактично регулировала темп. При этом главным всегда оставался рассказ: глубокий, живой, с любовью к деталям. Благодаря такому балансу мы и узнали массу интересного, и не замёрзли! Спасибо за профессионализм, который чувствуется в каждой мелочи, приятно вспоминать эту экскурсию!

    Обязательно в следующий приезд постараемся запланировать ещё экскурсию с Анной!

  • А
    Алексей
    2 мая 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Даже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки с Анной по улочкам коломенского
    читать дальше

    Кремля. Анна нам и о прошлом рассказала, и современное вполне благополучное состояние показала. Город Коломна хорош и приятен, и что самое ценное - не превратился в застывшую музейную мумию себя. Приезжайте, заказывайте экскурсии у Анны - не пожалеете.

    Даже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки сДаже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки с
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Огромное спасибо Анне от нашей семьи! У нас была очень разновозрастная компания: 9, 16, 36 и 71 год. Интересно было
    читать дальше

    всем! И мы ни капельки не устали. Очень много фактов и историй нам рассказывала Анна, все это звучало живо и увлекательно. Мы прошли весь Кремль, погрузились в атмосферу Коломны. От души все рекомендую экскурсии с Анной, она не только великолепный знаток истории, но и очаровательная девушка!

    Огромное спасибо Анне от нашей семьи! У нас была очень разновозрастная компания: 9, 16, 36 и
  • А
    Александра
    24 апреля 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Анна- отличный экскурсовод и очень приятный человек.
  • К
    Ксения
    12 апреля 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    03.04.25 были на экскурсии у Анны (с мужем и сыном 12 лет). Очень-очень понравилось всем! Анна - милейшая, очень позитивная
    читать дальше

    девушка. Великолепный рассказчик! Отлично владеет материалом! Было не скучно, очень познавательно и позитивно! Обязательно вернёмся еще в этой чудесный городок и за экскурсией только к Анне! Отдельное спасибо за дополнительную информацию по другим интересным досугам в городе❤️

    03.04.25 были на экскурсии у Анны (с мужем и сыном 12 лет). Очень-очень понравилось всем! Анна
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Очень приятная экскурсовод, провела замечательную экскурсию по центру города, ответила на вопросы. Знакомство с Коломной состоялось и оно однозначно положительное! Спасибо)
  • Н
    Наталья
    30 марта 2025
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень приятная и любящая свой город гид Анна! Прекрасная прогулка по Коломенскому кремлю! Взрослым и детям было очень интересно! Спасибо Анне за её труд! Очень рекомендуем этого гида!
  • М
    Мария
    29 марта 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Спасибо большое за экскурсию, всё очень понравилось, экскурсовод Екатерина очень интересно и разносторонне рассказывала о Коломне и её истории. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
  • Т
    Татьяна
    26 марта 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Экскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходе экскурсии подстраивалась под нас,
    читать дальше

    делала интересные акценты. Отвечала на все вопросы, даже на те, которые были "не в тему". Порекомендовала куда ещё сходить после экскурсии, где купить сувениры.
    Для знакомства с Коломной - рекомендую.

    Экскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходеЭкскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходеЭкскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходеЭкскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходеЭкскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходеЭкскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходе
  • И
    Ирина
    23 марта 2025
    Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
    Сегодня посетили данную экскурсию. Мария очень приветливая девушка, грамотный рассказчик, которая увлекла нас интересной экскурсией. Очень понравился темп, рассказ не
    читать дальше

    был перегружен, что очень помогло уложить в голове все факты, в том числе и ребенку. Повествование очень легкое, неспешное, максимально комфортное. Нам очень понравилось и однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Воскресенская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный
  2. Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
  3. Коломна: святыни и святые
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Пятницкие ворота
  5. Соборная площадь
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
Сколько стоит экскурсия по Коломне в октябре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Воскресенская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 3825 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2025 год по теме «Воскресенская церковь», 117 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь