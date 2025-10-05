-
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 10:30
23 окт в 10:30
от 3825 ₽
4250 ₽ за всё до 25 чел.
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
23 окт в 10:00
24 окт в 14:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна: святыни и святые
Познакомиться с древними храмами и создать собственный символ веры - церковную свечу
23 окт в 11:00
24 окт в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 октября 2025Доброго дня всем!
Экскурсия очень понравилась!
Спасибо большое Екатерине за интересный и познавательный рассказ!
А спецзадания по ходу экскурсии добавили элемент игры.)
Также Екатерина посоветовала нам куда еще сходить в Коломне и где лучше купить сувениры.
Однозначно рекомендую!
- IIuliia2 октября 2025Спасибо Анне за великолепную экскурсию, прекрасно провели время!
- ААндрей11 сентября 2025Великолепная экскурсия от глубоко знающего свой предмет и хорошо умеющего рассказать профессионала. Очень интересно и глубоко увлекает! Побольше бы таких экскурсий во всех других городах! Спасибо!
- ЕЕлена7 сентября 2025Анна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обо всем, и о легенда
- cchristie7821 августа 2025Спасибо Анне за неутомительную и содержательную экскурсию! Не было скучно ни шилопопому 8-летке, ни 14-летней барышне), что по нашему опыту предыдущих экскурсий бывает далеко не всегда.
- ООльга16 августа 2025Все прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметно. Много фактов в интересной форме, интересные, веселые задания. Приятные подарочки в конце путешествия. Обязательно будем рекомендовать Марию знакомым.
- ЕЕлизавета11 августа 2025Мы часто бываем в Коломне, в этот раз захотелось прогуляться со знатоком мест!
Анна оказалась очень приятной, пунктуальной и профессиональной. С удовольствием погуляли (вопреки суровому прогнозу), узнали что-то новое, вспомнили старое.
Замечательная вышла прогулка, большое спасибо!
- ССветлана2 июля 2025Спонтанное путешествие обернулось замечательным знакомством:) экскурсия очень понравилась и мне и дочери (11 лет). Главное, что она была интерактивная и наполнена разными фактами.
От души рекомендую
- ГГалина15 июня 2025Спасибо Анне за интересную экскурсию, было интересно слушать и взрослым, и детям (6 и 9 лет), время пролетело незаментно)
- ММария5 мая 2025Анна - настоящий профессионал. Материал хорошо структуирован, легко усваивается. Было очень интересно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую.
- ММарина3 мая 2025Остались в полном восторге от экскурсии! Забронировали заранее, и с первых минут общения Анна проявила себя как отзывчивый и внимательный
- ААлексей2 мая 2025Даже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки с Анной по улочкам коломенского
- ЛЛариса30 апреля 2025Огромное спасибо Анне от нашей семьи! У нас была очень разновозрастная компания: 9, 16, 36 и 71 год. Интересно было
- ААлександра24 апреля 2025Анна- отличный экскурсовод и очень приятный человек.
- ККсения12 апреля 202503.04.25 были на экскурсии у Анны (с мужем и сыном 12 лет). Очень-очень понравилось всем! Анна - милейшая, очень позитивная
- ЕЕкатерина10 апреля 2025Очень приятная экскурсовод, провела замечательную экскурсию по центру города, ответила на вопросы. Знакомство с Коломной состоялось и оно однозначно положительное! Спасибо)
- ННаталья30 марта 2025Очень приятная и любящая свой город гид Анна! Прекрасная прогулка по Коломенскому кремлю! Взрослым и детям было очень интересно! Спасибо Анне за её труд! Очень рекомендуем этого гида!
- ММария29 марта 2025Спасибо большое за экскурсию, всё очень понравилось, экскурсовод Екатерина очень интересно и разносторонне рассказывала о Коломне и её истории. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
- ТТатьяна26 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходе экскурсии подстраивалась под нас,
- ИИрина23 марта 2025Сегодня посетили данную экскурсию. Мария очень приветливая девушка, грамотный рассказчик, которая увлекла нас интересной экскурсией. Очень понравился темп, рассказ не
