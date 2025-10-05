Е Елена Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный Доброго дня всем!

Экскурсия очень понравилась!

Спасибо большое Екатерине за интересный и познавательный рассказ!

А спецзадания по ходу экскурсии добавили элемент игры.)

Также Екатерина посоветовала нам куда еще сходить в Коломне и где лучше купить сувениры.

Однозначно рекомендую!

I Iuliia Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Спасибо Анне за великолепную экскурсию, прекрасно провели время!

А Андрей Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Великолепная экскурсия от глубоко знающего свой предмет и хорошо умеющего рассказать профессионала. Очень интересно и глубоко увлекает! Побольше бы таких экскурсий во всех других городах! Спасибо!

Е Елена Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд читать дальше и о людях проживающих на территории кремля и его военном назначении и коснулись ещё очень много тем раскрывающих жизнь города, в разные времена. Анна, прекрасный гид, спокойная, вовлеченная, знающая с ней было легко и приятно общаться, задавать вопросы, на которые мы получали развёрнутые и полные ответы. Анна, спасибо за чудесное знакомство с территорией Коломенского Кремля. Экскурсия полностью соответствует своему названию, поговорили обо всем, и о легенда

c christie78 Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Спасибо Анне за неутомительную и содержательную экскурсию! Не было скучно ни шилопопому 8-летке, ни 14-летней барышне), что по нашему опыту предыдущих экскурсий бывает далеко не всегда.

О Ольга Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный Все прекрасно. Экскурсовод Мария очень приятная девушка, с любовью рассказывает о своем городе. Время пролетело незаметно. Много фактов в интересной форме, интересные, веселые задания. Приятные подарочки в конце путешествия. Обязательно будем рекомендовать Марию знакомым.

Е Елизавета Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Мы часто бываем в Коломне, в этот раз захотелось прогуляться со знатоком мест!

Анна оказалась очень приятной, пунктуальной и профессиональной. С удовольствием погуляли (вопреки суровому прогнозу), узнали что-то новое, вспомнили старое.

Замечательная вышла прогулка, большое спасибо!

С Светлана Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный Спонтанное путешествие обернулось замечательным знакомством:) экскурсия очень понравилась и мне и дочери (11 лет). Главное, что она была интерактивная и наполнена разными фактами.

От души рекомендую

Г Галина Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Спасибо Анне за интересную экскурсию, было интересно слушать и взрослым, и детям (6 и 9 лет), время пролетело незаментно)

М Мария Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Анна - настоящий профессионал. Материал хорошо структуирован, легко усваивается. Было очень интересно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую.

М Марина Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд читать дальше гид. Она сразу уточнила, что нам интересно, и дала полезные советы по посещению мест.



Анна не только прекрасно разбирается в истории, легко и интересно подаёт материал, но и искренне любит свой город. Это чувствовалось в каждой детали! Экскурсия прошла в тёплой, почти дружеской атмосфере — будто гуляли со старым другом, шутили, смеялись. Узнали много нового, себе сделали заметочки: куда сходить, что почитать.



Она построила экскурсию так, что даже холод не стал помехой — умело выбирала укрытые от ветра места для остановок, ненавязчиво предлагала согреться чаем и тактично регулировала темп. При этом главным всегда оставался рассказ: глубокий, живой, с любовью к деталям. Благодаря такому балансу мы и узнали массу интересного, и не замёрзли! Спасибо за профессионализм, который чувствуется в каждой мелочи, приятно вспоминать эту экскурсию!



Обязательно в следующий приезд постараемся запланировать ещё экскурсию с Анной! Остались в полном восторге от экскурсии! Забронировали заранее, и с первых минут общения Анна проявила себя как отзывчивый и внимательный

А Алексей Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд читать дальше Кремля. Анна нам и о прошлом рассказала, и современное вполне благополучное состояние показала. Город Коломна хорош и приятен, и что самое ценное - не превратился в застывшую музейную мумию себя. Приезжайте, заказывайте экскурсии у Анны - не пожалеете. Даже гадкая погода 02.05.2025, снег с дождём и ветром, не помешали получить удовольствие от прогулки с Анной по улочкам коломенского

Л Лариса Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд читать дальше всем! И мы ни капельки не устали. Очень много фактов и историй нам рассказывала Анна, все это звучало живо и увлекательно. Мы прошли весь Кремль, погрузились в атмосферу Коломны. От души все рекомендую экскурсии с Анной, она не только великолепный знаток истории, но и очаровательная девушка! Огромное спасибо Анне от нашей семьи! У нас была очень разновозрастная компания: 9, 16, 36 и 71 год. Интересно было

А Александра Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Анна- отличный экскурсовод и очень приятный человек.

К Ксения Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд читать дальше девушка. Великолепный рассказчик! Отлично владеет материалом! Было не скучно, очень познавательно и позитивно! Обязательно вернёмся еще в этой чудесный городок и за экскурсией только к Анне! Отдельное спасибо за дополнительную информацию по другим интересным досугам в городе❤️ 03.04.25 были на экскурсии у Анны (с мужем и сыном 12 лет). Очень-очень понравилось всем! Анна - милейшая, очень позитивная

Е Екатерина Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный Очень приятная экскурсовод, провела замечательную экскурсию по центру города, ответила на вопросы. Знакомство с Коломной состоялось и оно однозначно положительное! Спасибо)

Н Наталья Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Очень приятная и любящая свой город гид Анна! Прекрасная прогулка по Коломенскому кремлю! Взрослым и детям было очень интересно! Спасибо Анне за её труд! Очень рекомендуем этого гида!

М Мария Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный Спасибо большое за экскурсию, всё очень понравилось, экскурсовод Екатерина очень интересно и разносторонне рассказывала о Коломне и её истории. Обязательно буду рекомендовать знакомым!

Т Татьяна Интерактивная экскурсия по Кремлю. Коломна - град соцарственный читать дальше делала интересные акценты. Отвечала на все вопросы, даже на те, которые были "не в тему". Порекомендовала куда ещё сходить после экскурсии, где купить сувениры.

Для знакомства с Коломной - рекомендую. Экскурсия очень понравилась. Мария заранее уточнила особенности нашей группы: наличие детей, откуда мы и в ходе экскурсии подстраивалась под нас,