Маргарита М. – Гид из Коломны

Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля, разгадать загадки и попасть в события тех лет, которые так ревностно хранят от посторонних глаз.



По ходу квеста Вам предстоит осмотреть мощные крепостные стены, башни и узнать легенды, связанные с ними.



Вы увидите, в каком храме венчался Дмитрий Донской и какую тайну он в себе хранит, познаете про церковь ⛪, ушедшую под землю, узнаете что такое Гуляй-город, кто такая Марина Мнишек и почему ее в Коломне так не любят.