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Квест «Сокровища Коломенского кремля»

Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля, разгадать загадки и попасть в события тех лет, которые так ревностно хранят от посторонних глаз.

По ходу квеста Вам предстоит осмотреть мощные крепостные стены, башни и узнать легенды, связанные с ними.

Вы увидите, в каком храме венчался Дмитрий Донской и какую тайну он в себе хранит, познаете про церковь ⛪, ушедшую под землю, узнаете что такое Гуляй-город, кто такая Марина Мнишек и почему ее в Коломне так не любят.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Квест «Сокровища Коломенского кремля»
Квест «Сокровища Коломенского кремля»

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль
Коломенский Кремль
Коломенский Кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли.

В квест входит:

  • интерактивная программа с загадками, подвижными играми, заданиями на сообразительность, скорость и т. д (в соответствии с возрастом участников). ;
  • увлекательные рассказы о легендах и тайнах Коломенского Кремля;
  • дегустация Коломенской пастилы и сбитня;
  • по ходу квеста гости познакомятся с древними жителями Коломны;
  • каждого участника ждет небольшой сладкий подарок в конце Квеста.

Дополнительно можно заказать:

  • встречу гостей с хлебом-солью;
  • посещение музеев;
  • мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов или полезных сладостей;
  • дегустацию коломенской пастилы.
Что входит
  • Экскурсия-квест
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
  • Встреча гостей с хлебом-солью (по желанию)
  • Посещение музеев (по желанию)
  • Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов или полезных сладостей (по желанию)
  • Дегустация коломенской пастилы (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Коломенский кремль
Квест «Сокровища Коломенского кремля»
Квест «Сокровища Коломенского кремля»
Квест «Сокровища Коломенского кремля»
Квест «Сокровища Коломенского кремля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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