Коломенский Кремль
Коломенский Кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли.
В квест входит:
- интерактивная программа с загадками, подвижными играми, заданиями на сообразительность, скорость и т. д (в соответствии с возрастом участников). ;
- увлекательные рассказы о легендах и тайнах Коломенского Кремля;
- дегустация Коломенской пастилы и сбитня;
- по ходу квеста гости познакомятся с древними жителями Коломны;
- каждого участника ждет небольшой сладкий подарок в конце Квеста.
Дополнительно можно заказать:
- встречу гостей с хлебом-солью;
- посещение музеев;
- мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов или полезных сладостей;
- дегустацию коломенской пастилы.
Что входит
- Экскурсия-квест
- Услуги гида
Что не входит
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. )
- Встреча гостей с хлебом-солью (по желанию)
- Посещение музеев (по желанию)
- Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов или полезных сладостей (по желанию)
- Дегустация коломенской пастилы (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Коломенский кремль
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
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