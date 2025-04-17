В ходе неторопливой прогулки мы прогуляемся по территории старинной крепости XVI века, узнаем её тайны, познакомимся с достопримечательностями и людьми, бывавшими здесь.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Прогулка по старинной крепости
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по территории великолепной крепости XVI века. Это путешествие позволит вам не только насладиться красотой исторических зданий, но и погрузиться в их захватывающую историю.
Что вас ждет на маршруте?
- Величественные стены и башни крепости, хранящие в себе множество тайн.
- Храмы и колокольни, которые являются символами духовного наследия региона.
- Жилые дома и музеи, рассказывающие о жизни людей в разные эпохи.
Откройте для себя Коломну
Во время экскурсии вы сможете увидеть не только современную Коломну, но и её исторические очертания, которые восхищают и вдохновляют. Это отличная возможность для тех, кто только что приехал в город и хочет узнать о его богатом наследии.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Коломны!
В любой день с 11 до 18, при наличии свободного времени.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стены и башни Коломенского кремля
- Все кремлёвские храмы и монастыри
- Шевлягинская бассейка
- Сквер Блюдечко
- Жилые дома
- Торговые лавки и площади
Место начала и завершения?
Ул. Лажечникова, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 11 до 18, при наличии свободного времени.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит по улицам
- В холодное время года с заходами в храмы. Зимой: одевайтесь тепло. Летом: берите с собой воду. Будет интересна детям от 7 лет и старше
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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