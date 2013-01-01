  1. Россия
  2. Экскурсии

Коломенский Кремль и Посад

5
12 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Экскурсия ⛳ по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну из самых популярных туристических программ по Коломне.

Коломенский кремль — это одна из самых больших и мощных крепостей своего времени, возведенная в XVI веке для обороны от крымских татар.

По результатам голосования 2013 года, Коломенский кремль стал новым символом России, поэтому достоин внимания гостей города.

Коломенский Посад не менее интересен — он лучший по своей сохранности среди других средневековых подмосковных городов, и дошел до наших дней практически неизменным.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коломенский Кремль и Посад
Коломенский Кремль и Посад

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль и его объекты
  • Коломенский Посад и его объекты
Коломенский Кремль
Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 га, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия ⛳ сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом из объектов.

Основные объекты Кремля:

  • Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в т. ч. легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;
  • Успенский Брусенский монастырь — основан в честь взятия Казани;
  • Конькобежный центр «Коломна» проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;
  • Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и храм Николы Гостинного;
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря;
  • Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях;
  • многое другое.
Коломенский Посад
Территория за пределами крепостной стены называется Посадом. Так как селиться внутри Кремля до конца XVIII века запрещалось, именно здесь жили ремесленники, купцы, мещане. На Посаде «кипела» торговая жизнь. По улочкам Коломенского Посада прогуливались Анна Ахматова, Борис Пильняк, Марина Цветаева и многие другие писатели, поэты, музыканты, которые посещали Коломну. Кроме того, на Посаде находится большое количество музеев и многое другое.

Основные объекты Посада:

  • Бывшая торговая площадь, где находятся фрагменты сохранившихся торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели;
  • Старообрядческая церковь ⛪ Николы на Посаде;
  • Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь;
  • Памятник Водовозу;
  • Уникальный объект современного искусства: «Ангел Венечки Ерофеева»;
  • Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова;
  • Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков;
  • Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы;
  • музеи и многое другое.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по Кремлю (1 час)
  • Пешеходная экскурсия по Посаду (1 час)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Коломенский Кремль и Посад
Коломенский Кремль и Посад
Коломенский Кремль и Посад
Коломенский Кремль и Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита М.
Маргарита М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Маргарита М. проводит ещё 5 экскурсий

Тайны и легенды Коломенского кремля
1 800
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
20 отзывов
Вся Коломна за один день!
4 800
4.5 часов
Вся Коломна за один день!
10 отзывов
Коломна: обзорная экскурсия
1 300
1 час
Коломна: обзорная экскурсия
9 отзывов
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
2 700
2.5 часа
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
6 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
2 400
2.5 часа
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
199 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
165 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников