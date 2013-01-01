Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 га, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия ⛳ сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом из объектов.
Основные объекты Кремля:
Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в т. ч. легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;
Успенский Брусенский монастырь — основан в честь взятия Казани;
Конькобежный центр «Коломна» проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;
Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и храм Николы Гостинного;
Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях;
многое другое.
Коломенский Посад
Территория за пределами крепостной стены называется Посадом. Так как селиться внутри Кремля до конца XVIII века запрещалось, именно здесь жили ремесленники, купцы, мещане. На Посаде «кипела» торговая жизнь. По улочкам Коломенского Посада прогуливались Анна Ахматова, Борис Пильняк, Марина Цветаева и многие другие писатели, поэты, музыканты, которые посещали Коломну. Кроме того, на Посаде находится большое количество музеев и многое другое.
Основные объекты Посада:
Бывшая торговая площадь, где находятся фрагменты сохранившихся торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели;
Старообрядческая церковь ⛪ Николы на Посаде;
Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь;
Памятник Водовозу;
Уникальный объект современного искусства: «Ангел Венечки Ерофеева»;
Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова;
Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков;
Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы;
музеи и многое другое.
Что входит
Пешеходная экскурсия по Кремлю (1 час)
Пешеходная экскурсия по Посаду (1 час)
Что не входит
Питание
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.