Маргарита М. – Гид из Коломны

Экскурсия ⛳ по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну из самых популярных туристических программ по Коломне.



Коломенский кремль — это одна из самых больших и мощных крепостей своего времени, возведенная в XVI веке для обороны от крымских татар.



По результатам голосования 2013 года, Коломенский кремль стал новым символом России, поэтому достоин внимания гостей города.



Коломенский Посад не менее интересен — он лучший по своей сохранности среди других средневековых подмосковных городов, и дошел до наших дней практически неизменным.