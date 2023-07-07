Выясним, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», откуда здесь Ангелы из бутылок, найдём «Дом воеводы» и увидим храм, похожий на пасхальный кулич. Вы узнаете о коломенских балах, о купцах-благотворителях, о необычных свадебных подарках купца Щукина и о яблоках, остановивших улицу города.

Вы увидите

Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаика из бутылок, Английский сад Покровского храма, «скамейка Ахматовой», Дом воеводы, деревянные дома с ручной резьбой, храм Николы на Посаде, музей Пастилы