Маршрут, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаика из бутылок
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаика из бутылок
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Что вас ожидает:
- Пятницкие ворота
- Торговые лавки XIX века
- «живой мост»
- Памятник водовозу
- Уровни подъема воды в реке
- Мозаика из бутылок
- Английский сад Покровского храма
- «скамейка Ахматовой»
- Дом воеводы
- Деревянные дома с ручной резьбой
- Храм Николы на Посаде
- Музей Пастилы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Выясним, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», откуда здесь Ангелы из бутылок, найдём «Дом воеводы» и увидим храм, похожий на пасхальный кулич. Вы узнаете о коломенских балах, о купцах-благотворителях, о необычных свадебных подарках купца Щукина и о яблоках, остановивших улицу города.
Вы увидите
Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаика из бутылок, Английский сад Покровского храма, «скамейка Ахматовой», Дом воеводы, деревянные дома с ручной резьбой, храм Николы на Посаде, музей Пастилы
Каждый день, с 9:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионный рассказ гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Обед и проживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14 - у музея КалачнаяЗавершение: Музей Пастилы (ул. Посадская, д. 13а)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, с 9:00 до 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Рекомендую надеть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 июля 2023
Настоящая коломчанка Анна, очаровательная, организованная и учитывающая интересы двух экскурсанток- педагогов, провела нас по Кремлю, отвечая на вопросы, удовлетворяя наше любопытство.
Ведь Коломна - мой город. Но так хотелось порадовать приехавшую из Ногинска подругу…
Поэтому решила обратиться к индивидуальному экскурсоводу. Ею оказалась Анна.
Она очень чувствовала наши интересы и настроение. Мы были в увлекательном диалоге.
Не хотелось расставаться. Очень рекомендую!!! И благодарю
Ведь Коломна - мой город. Но так хотелось порадовать приехавшую из Ногинска подругу…
Поэтому решила обратиться к индивидуальному экскурсоводу. Ею оказалась Анна.
Она очень чувствовала наши интересы и настроение. Мы были в увлекательном диалоге.
Не хотелось расставаться. Очень рекомендую!!! И благодарю
С
Светлана
6 мар 2023
О
Ольга
7 ноя 2022
Анна замечательный гид! Экскурсия проходила по улочкам исторической части города. Анна показала и рассказала очень много всего интересного, а главное веселое и теплое настроение, которое осталось у нас после экскурсии, не смотря на прохладный день! Понравилось всем не смотря на разный возраст. Рекомендую Анну, как замечательного экскурсовода, любящего свой город и очень позитивного человека. Приходите на ее экскурсии, не пожалеете!
Е
Елена
25 авг 2022
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