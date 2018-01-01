В нашем древнем городе действуют 4 монастыря и более 30 храмов. В каждом храме есть свои святыни: чтимые образа, мощи святых. В каждом столетии в Коломне были свои небесные покровители, в тяжелое время ХХ века тоже не стало исключением.
Мы посетим древние храмы Коломенского Кремля, я расскажу о небесных покровителях города, о роли Коломны в истории 📖 Российского государства. Мы проедем по значимым храмам Посада, вспомним купцов-меценатов, познакомимся с древними храмами.
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспорт (автомобильная часть экскурсии проходит на транспорте заказчика)
по желанию дополнительно можно заказать обед
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул. Лажечникова
Место завершения
🏁 Гончарная 8
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.