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Святыни града Коломны

Елена К.
Елена К. – Гид из Коломны
В 115 километрах от Москвы расположился один из красивейших городов Подмосковья — Коломна.

За долгую историю 📖 на улицах города смешались разные периоды.

Где-то Коломна православная с храмами и монастырями.

Где-то Коломна купеческая со старинными особняками.

История и современность создали неповторимую атмосферу города!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Святыни града Коломны
Святыни града Коломны

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Брусенский монастырь
  • соборная площадь
  • стены и прясла Коломенского кремля
  • Никольский храм
  • Ново-Голутвин монастырь
  • Пятницкие ворота
  • Вознесенский храм
  • Богоявленский храм
В нашем древнем городе действуют 4 монастыря и более 30 храмов. В каждом храме есть свои святыни: чтимые образа, мощи святых. В каждом столетии в Коломне были свои небесные покровители, в тяжелое время ХХ века тоже не стало исключением.
Мы посетим древние храмы Коломенского Кремля, я расскажу о небесных покровителях города, о роли Коломны в истории 📖 Российского государства. Мы проедем по значимым храмам Посада, вспомним купцов-меценатов, познакомимся с древними храмами.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (автомобильная часть экскурсии проходит на транспорте заказчика)
  • по желанию дополнительно можно заказать обед
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул. Лажечникова
Место завершения
🏁 Гончарная 8
Святыни града Коломны
Святыни града Коломны
Святыни града Коломны
Святыни града Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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