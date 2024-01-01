История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила

Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города

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За один день можно успеть многое! Побывать в эпохе Возрождения и найти её отражение в очертаниях Коломенского кремля. Перенестись в 19 век и узнать секрет приготовления правильной пастилы. Вернуться в век сегодняшний и распробовать вкус настоящего калача. И даже не устать от впечатлений!
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кремль Коломенский

Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль. Вы узнаете, когда и как возводились его стены, зачем для строительства понадобились итальянские мастера и как эпоха Возрождения отразилась на формах русских крепостей. Поговорим о сходстве Коломенского кремля и защитных сооружений итальянских областей Венето и Ломбардии.

Театрализованная экскурсия в Музее калача

Вас поприветствуют калачник и его подмастерье. Вы узнаете, как пекутся калачи, в чём особенность мучной смеси для их изготовления и почему раньше калач считался самым дорогим хлебом. Разговорами сыт не будешь, поэтому под ароматный чай вам подадут горячий калач с маслом. А калачник объяснит, как его правильно вкушать.

Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы

Вы совершите настоящее путешествие во времени — окажетесь в 19 веке. Типичный интерьер, манера общения барышень и господ — всё заставит вас поверить, что вы отправились в ушедшую эпоху! В ходе театрализованной экскурсии вы узнаете историю создания пастилы. И будете слушать её не просто так, а под чашечку свежезаваренного чая с лакомством.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна (без бронирования отдельного места)
  • Дополнительных расходов не предполагается
  • Экскурсия по Кремлю проходит по открытой территории, без подъёма на стены и башни
  • На экскурсии в музеи вы пройдёте в составе сборной группы. Сколько человек соберётся, заранее сказать невозможно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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