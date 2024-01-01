Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
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Описание
Что вас ожидает
Кремль Коломенский
Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль. Вы узнаете, когда и как возводились его стены, зачем для строительства понадобились итальянские мастера и как эпоха Возрождения отразилась на формах русских крепостей. Поговорим о сходстве Коломенского кремля и защитных сооружений итальянских областей Венето и Ломбардии.
Театрализованная экскурсия в Музее калача
Вас поприветствуют калачник и его подмастерье. Вы узнаете, как пекутся калачи, в чём особенность мучной смеси для их изготовления и почему раньше калач считался самым дорогим хлебом. Разговорами сыт не будешь, поэтому под ароматный чай вам подадут горячий калач с маслом. А калачник объяснит, как его правильно вкушать.
Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы
Вы совершите настоящее путешествие во времени — окажетесь в 19 веке. Типичный интерьер, манера общения барышень и господ — всё заставит вас поверить, что вы отправились в ушедшую эпоху! В ходе театрализованной экскурсии вы узнаете историю создания пастилы. И будете слушать её не просто так, а под чашечку свежезаваренного чая с лакомством.
Организационные детали
- Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна (без бронирования отдельного места)
- Дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсия по Кремлю проходит по открытой территории, без подъёма на стены и башни
- На экскурсии в музеи вы пройдёте в составе сборной группы. Сколько человек соберётся, заранее сказать невозможно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Коломенского кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.