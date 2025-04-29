Н Наталия Идеальное знакомство с Коломной Дата посещения: 29 апреля 2025 Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!

Н Надежда Идеальное знакомство с Коломной Нам все понравилось)

Т Татьяна Идеальное знакомство с Коломной Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗

С Светлана Идеальное знакомство с Коломной Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.

Е Евгений Идеальное знакомство с Коломной Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)

М Маргарита Идеальное знакомство с Коломной Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.

А Анастасия Идеальное знакомство с Коломной Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍

Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!

М Марина Идеальное знакомство с Коломной Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.

Д Дарья Идеальное знакомство с Коломной Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо

Т Татьяна Идеальное знакомство с Коломной Все очень понравилось, Маргарита очень здорово провела экскурсию!!!

E Ekaterina Идеальное знакомство с Коломной Провела экскурсию Анастасия. Замечательно провели время, познавательно, информативно.

Для первого раза было достаточно.

А Алла Идеальное знакомство с Коломной Зачательная экскурсовод Маргарита и чудесная экскурсия, два часа пролетели незаметно и очень познавательно. Настоятельно рекомендую.

Е Елена Идеальное знакомство с Коломной читать дальше не только знатоком истории города, но и его искренним любителем. Она живет в Коломне с рождения и прекрасно знает ее.

Программа экскурсии была насыщенной и разнообразной.

Юля увлекательно и живо рассказывала нам об истории города, его знаменитых жителях и ключевых событиях. Она умело удерживала наше внимание интересными фактами и личными историями. Экскурсия, которая длилась два часа, от Коломенского кремля до Фабрики пастилы, пролетела незаметно.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и хочет увидеть один из красивейших городов Подмосковья. Мы заранее забронировали экскурсию на Трипстере и не прогадали с выбором — «Идеальное знакомство с Коломной». Наша гид Юля, оказалась

Е Екатерина Идеальное знакомство с Коломной Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за интересную и познавательную прогулку! Коломна - удивительный город, в котором соединились древность и современность, два часа с нашим чудесным гидом пролетели незаметно. Обязательно посоветуем эту экскурсию своим друзьям.

Т Татьяна Идеальное знакомство с Коломной Отличная экскурсия по главным местам Коломны, подробная история Коломенского Кремля и интересные факты

Е Елена Идеальное знакомство с Коломной читать дальше вопросы и Ирина очень подробно и со знанием дела на них отвечала. Начало и окончание экскурсии было в тех местах, где указано, это очень удобно для дальнейшего планирования времени! Экскурсия хорошая и познавательная. У нас был гид Ирина, все во время, много интересных фактов, мы задавали все интересующие нас

К Константин Идеальное знакомство с Коломной Это было великолепно: познавательно и легко! Спасибо всем!

С Светлана Идеальное знакомство с Коломной Спасибо экскурсрводу Юлии за прекрасную прогулку по Коломне!

А Анастасия Идеальное знакомство с Коломной Маргарита очень интересно все рассказывала доступным языком и без монотонности

Экскурсия прошла на одном дыхании

Остались только позитивные впечатления, купили самую вкусную пастилу по совету Маргариты. Однозначно рекомендую!