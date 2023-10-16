Что вас ждет

Познакомиться с историческим центром Костромы и ее самыми интересными местами можно всего за 1 час! При этом я не обделю вас никакой информацией и не буду торопить. Я просто немного оптимизировал маршрут.

«Начинается земля, как известно, от Кремля»

Мы начнем прогулку на набережной Волги, в месте, где когда-то стоял костромской кремль. Поднимемся к беседке Островского, увидим, что осталось от некогда крупной крепости, и полюбуемся Волгой от современного «Кремля».

«Ленин великий нам путь озарил»

Мы не сможем пройти мимо одного из самых необычных памятников Ильичу в России: это памятник с весьма курьезной историей возникновения. Пикантности добавит его соседство с соборным ансамблем

«Есть лавки постоянные

Вподобие уездного

Гостиного двора…»

Я бы позволил себе немного перефразировать классика. Ведь торговые ряды (и Гостиный двор) у нас не уездные, а губернские, и их больше всего торговых рядов именно в нашем городе. Заглянем в них и мы

«Куда ты ведешь нас?. . не видно ни зги!»

Сразу после торговых рядов мы пойдем за Иваном Сусаниным (в прямом смысле). Только в Костроме есть памятник знаменитому крестьянину, чье имя здесь уже стало брендом. Был подвиг или нет, судить вам, а я погружу вас в контекст.

«Когда б владел я целым миром,

Хотел бы веером сим быть»

Наконец, мы пришли к самому главному месту в городе — Сусанинской площади. Отсюда начинается Кострома. Да-да, мы начали прогулку «началом» и закончим тоже… в начале. Как так получилось, и почему сегодня именно здесь самый центральный центр Костромы, вы тоже узнаете.