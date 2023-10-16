Экспресс-прогулка по Костроме

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Познакомиться с историческим центром Костромы и ее самыми интересными местами можно всего за 1 час! При этом я не обделю вас никакой информацией и не буду торопить. Я просто немного оптимизировал маршрут.
Экспресс-прогулка по Костроме
Экспресс-прогулка по Костроме
Экспресс-прогулка по Костроме
Экспресс-прогулка по Костроме
Экспресс-прогулка по Костроме
Экспресс-прогулка по Костроме
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Что вас ожидает:

  • Беседка Островского
  • Костромской кремль
  • Памятник Ленину
  • Гостиный двор
  • Торговые ряды
  • Памятник Сусанину
  • Сусанинская площадь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом Борщова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Познакомиться с историческим центром Костромы и ее самыми интересными местами можно всего за 1 час! При этом я не обделю вас никакой информацией и не буду торопить. Я просто немного оптимизировал маршрут.

«Начинается земля, как известно, от Кремля»

Мы начнем прогулку на набережной Волги, в месте, где когда-то стоял костромской кремль. Поднимемся к беседке Островского, увидим, что осталось от некогда крупной крепости, и полюбуемся Волгой от современного «Кремля».

«Ленин великий нам путь озарил»

Мы не сможем пройти мимо одного из самых необычных памятников Ильичу в России: это памятник с весьма курьезной историей возникновения. Пикантности добавит его соседство с соборным ансамблем

«Есть лавки постоянные

Вподобие уездного

Гостиного двора…»

Я бы позволил себе немного перефразировать классика. Ведь торговые ряды (и Гостиный двор) у нас не уездные, а губернские, и их больше всего торговых рядов именно в нашем городе. Заглянем в них и мы

«Куда ты ведешь нас?. . не видно ни зги!»

Сразу после торговых рядов мы пойдем за Иваном Сусаниным (в прямом смысле). Только в Костроме есть памятник знаменитому крестьянину, чье имя здесь уже стало брендом. Был подвиг или нет, судить вам, а я погружу вас в контекст.
«Когда б владел я целым миром,

Хотел бы веером сим быть»

Наконец, мы пришли к самому главному месту в городе — Сусанинской площади. Отсюда начинается Кострома. Да-да, мы начали прогулку «началом» и закончим тоже… в начале. Как так получилось, и почему сегодня именно здесь самый центральный центр Костромы, вы тоже узнаете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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