Познакомиться с историческим центром Костромы и ее самыми интересными местами можно всего за 1 час! При этом я не обделю вас никакой информацией и не буду торопить. Я просто немного оптимизировал маршрут.
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:
- Беседка Островского
- Костромской кремль
- Памятник Ленину
- Гостиный двор
- Торговые ряды
- Памятник Сусанину
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Познакомиться с историческим центром Костромы и ее самыми интересными местами можно всего за 1 час! При этом я не обделю вас никакой информацией и не буду торопить. Я просто немного оптимизировал маршрут.
«Начинается земля, как известно, от Кремля»
Мы начнем прогулку на набережной Волги, в месте, где когда-то стоял костромской кремль. Поднимемся к беседке Островского, увидим, что осталось от некогда крупной крепости, и полюбуемся Волгой от современного «Кремля».
«Ленин великий нам путь озарил»
Мы не сможем пройти мимо одного из самых необычных памятников Ильичу в России: это памятник с весьма курьезной историей возникновения. Пикантности добавит его соседство с соборным ансамблем
«Есть лавки постоянные
Вподобие уездного
Гостиного двора…»
Я бы позволил себе немного перефразировать классика. Ведь торговые ряды (и Гостиный двор) у нас не уездные, а губернские, и их больше всего торговых рядов именно в нашем городе. Заглянем в них и мы
«Куда ты ведешь нас?. . не видно ни зги!»
Сразу после торговых рядов мы пойдем за Иваном Сусаниным (в прямом смысле). Только в Костроме есть памятник знаменитому крестьянину, чье имя здесь уже стало брендом. Был подвиг или нет, судить вам, а я погружу вас в контекст.
«Когда б владел я целым миром,
Хотел бы веером сим быть»
Наконец, мы пришли к самому главному месту в городе — Сусанинской площади. Отсюда начинается Кострома. Да-да, мы начали прогулку «началом» и закончим тоже… в начале. Как так получилось, и почему сегодня именно здесь самый центральный центр Костромы, вы тоже узнаете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2Завершение: Сусанинская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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