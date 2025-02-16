У памятника Юрию Долгорукому вы узнаете, как появился наш город и почему он так необычно называется. На центральной Сусанинской площади мы поговорим о том, откуда пошло её народное прозвище «скороводка». А ещё вы увидите впечатляющую каланчу, которая даже Николаю I показалась интересной! Кроме того, мы познакомимся с архитектурной жемчужиной Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов. Вы узнаете, какую роль играла торговля в жизни города, какие товары здесь продавались и какие истории случались с костромскими купцами. Ещё один интересный объект на нашем пути — памятник Ленину. Давайте обсудим, почему он стоит не там, где должен был находиться, и что ему «принесли в жертву» в советское время. Когда мы поднимемся по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. А на Волге, возможно, узнаете дебаркадер, который вам уже встречался. Из беседки Островского открывается прекрасный вид на реку. Полюбуемся пейзажами из ажурной белокаменной ротонды и поговорим о том, как жизнь великого драматурга была связана с Костромой. Важная информация:

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