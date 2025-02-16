Если вы в Костроме и хотите увидеть город, но у вас не так много времени для полноценной экскурсии, приходите на наш экспресс-прогулку! Мы подготовили для вас увлекательную полуторачасовую прогулку, которая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
У памятника Юрию Долгорукому вы узнаете, как появился наш город и почему он так необычно называется. На центральной Сусанинской площади мы поговорим о том, откуда пошло её народное прозвище «скороводка». А ещё вы увидите впечатляющую каланчу, которая даже Николаю I показалась интересной! Кроме того, мы познакомимся с архитектурной жемчужиной Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов. Вы узнаете, какую роль играла торговля в жизни города, какие товары здесь продавались и какие истории случались с костромскими купцами. Ещё один интересный объект на нашем пути — памятник Ленину. Давайте обсудим, почему он стоит не там, где должен был находиться, и что ему «принесли в жертву» в советское время. Когда мы поднимемся по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. А на Волге, возможно, узнаете дебаркадер, который вам уже встречался. Из беседки Островского открывается прекрасный вид на реку. Полюбуемся пейзажами из ажурной белокаменной ротонды и поговорим о том, как жизнь великого драматурга была связана с Костромой. Важная информация:
Экскурсия пешая • Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, сообщите нам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Беседка Островского
- Набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Ул. Советская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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