Что вы увидите
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Романовский музей
- Дворянское собрание
- Торговые ряды
- Соборный ансамбль
- Беседка Островского
- Набережная Волги
История Костромы
В ходе прогулки Вы проследите историю 📖 города от небольшого мерянского поселения до областного центра. Откроем для вас местные промыслы и бренды, а также расскажем. чем город 🏙️ привлекал царей.
Что вы увидите на экскурсии
- Побываете на Сусанинской площади с её пожарной каланчой.
- Пройдёте по торговым рядам 18 века и аллее культуры.
- Полюбуетесь Волгой из беседки Островского
- Увидите памятники с интересной историей: Ю. Долгорукому, И. Сусанину, В. Ленину.
- Экскурсия построена в виде живого диалога с туристами. Для более детального знакомства с городом используется богатый иллюстративный материал.
Организационные детали:
- Экскурсия пешеходная (1, 5 часа)
- Не подразумевается посещение музеев, театров, церквей
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Что входит
- Услуги гида
- Внешний осмотр достопримечательностей
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Советская, 3
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр К.
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