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Исторический центр Костромы

4.9
18 отзывов
Александр К.
Александр К. – Гид из Костромы
Познакомлю вас со старой частью Костромы и Вы увидите ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, аллею культуры, беседку Островского и комплекс на месте древнего Кремля.

Открою для Вас местные промыслы и бренды, расскажу, чем город 🏙️ привлекал царей и познакомлю с местными.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Исторический центр Костромы
Исторический центр Костромы

Что вы увидите

  • Сусанинская площадь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Романовский музей
  • Дворянское собрание
  • Торговые ряды
  • Соборный ансамбль
  • Беседка Островского
  • Набережная Волги
История Костромы
В ходе прогулки Вы проследите историю 📖 города от небольшого мерянского поселения до областного центра. Откроем для вас местные промыслы и бренды, а также расскажем. чем город 🏙️ привлекал царей.
Что вы увидите на экскурсии
  • Побываете на Сусанинской площади с её пожарной каланчой.
  • Пройдёте по торговым рядам 18 века и аллее культуры.
  • Полюбуетесь Волгой из беседки Островского
  • Увидите памятники с интересной историей: Ю. Долгорукому, И. Сусанину, В. Ленину.
  • Экскурсия построена в виде живого диалога с туристами. Для более детального знакомства с городом используется богатый иллюстративный материал.

Организационные детали:

  • Экскурсия пешеходная (1, 5 часа)
  • Не подразумевается посещение музеев, театров, церквей
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Что входит
  • Услуги гида
  • Внешний осмотр достопримечательностей
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Советская, 3
Исторический центр Костромы
Исторический центр Костромы
Исторический центр Костромы
Исторический центр Костромы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр К.
Александр К.
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18 отзывов оставили туристы

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