История Костромы

В ходе прогулки Вы проследите историю 📖 города от небольшого мерянского поселения до областного центра. Откроем для вас местные промыслы и бренды, а также расскажем. чем город 🏙️ привлекал царей.

Что вы увидите на экскурсии

Побываете на Сусанинской площади с её пожарной каланчой.

Пройдёте по торговым рядам 18 века и аллее культуры.

Полюбуетесь Волгой из беседки Островского

Увидите памятники с интересной историей: Ю. Долгорукому, И. Сусанину, В. Ленину.

Экскурсия построена в виде живого диалога с туристами. Для более детального знакомства с городом используется богатый иллюстративный материал.

Организационные детали: