Впервые оказавшись в Щелыково, Островский записал: «Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб речки — очаровательны».
Шли годы, а прелесть здешних мест для писателя не уменьшалась: чем больше времени проводил тут мастер слова, тем ближе и милее становилась ему природа.
Давайте вместе исследуем историю этой земли и увидим то, что многие годы приводило в восторг знаменитого драматурга.
Шли годы, а прелесть здешних мест для писателя не уменьшалась: чем больше времени проводил тут мастер слова, тем ближе и милее становилась ему природа.
Давайте вместе исследуем историю этой земли и увидим то, что многие годы приводило в восторг знаменитого драматурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В краю сказочных дремучих лесов
Александр Николаевич Островский бывал во многих живописных местах: будучи страстным охотником и рыбаком, в своё время он исходил самые потайные уголки. Мастера слова, глубоко проникнувшего в прелесть заповедных рощ, говорливых речек, изумрудных полян и кристальных озер, нелегко было чем-то впечатлить. Для этого нужно было что-то нетривиальное, выдающееся, чудесное. И подобный феномен был найден — Щелыково.
Удивительно, но в усадьбе до сих пор многое осталось как при её первых владельцах. Может показаться, что хозяева вышли ненадолго и вот-вот вернутся, дочь Люба сядет за клавиши, где её уже ждут раскрытые ноты цыганского романса, а рядом в кресле-качалке — жена Мария с вышивкой.
Вы увидите
- Усадебный дом семьи Островских, куда драматург ежегодно приезжал на летний сезон 19 лет подряд
- «Голубой дом» — дом дочери драматурга Марии Шателен
- Дом Соболева — этнографическая эспозиция крестьянского быта
- Верхний и Нижний парки усадьбы — живописные места, будившие вдохновение
- Храм села Николо-Бережки
- Семейный погост Островских
Организационные детали
- Цена актуальна при условии проведения экскурсии на транспорте заказчика. Транспорт гида при необходимости оплачивается дополнительно.
- Также дополнительно оплачиваются входные билеты в усадебный дом: взрослые — 450 руб. /чел., дети до 16 лет — 200 руб. /чел.
- Просьба учитывать, что немалая часть экскурсии проходит по парку, где много спусков и подъёмов
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 110 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.Задать вопрос
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