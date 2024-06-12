Впервые оказавшись в Щелыково, Островский записал: «Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб речки — очаровательны». Шли годы, а прелесть здешних мест для писателя не уменьшалась: чем больше времени проводил тут мастер слова, тем ближе и милее становилась ему природа. Давайте вместе исследуем историю этой земли и увидим то, что многие годы приводило в восторг знаменитого драматурга.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В краю сказочных дремучих лесов

Александр Николаевич Островский бывал во многих живописных местах: будучи страстным охотником и рыбаком, в своё время он исходил самые потайные уголки. Мастера слова, глубоко проникнувшего в прелесть заповедных рощ, говорливых речек, изумрудных полян и кристальных озер, нелегко было чем-то впечатлить. Для этого нужно было что-то нетривиальное, выдающееся, чудесное. И подобный феномен был найден — Щелыково.

Удивительно, но в усадьбе до сих пор многое осталось как при её первых владельцах. Может показаться, что хозяева вышли ненадолго и вот-вот вернутся, дочь Люба сядет за клавиши, где её уже ждут раскрытые ноты цыганского романса, а рядом в кресле-качалке — жена Мария с вышивкой.

Вы увидите

Усадебный дом семьи Островских, куда драматург ежегодно приезжал на летний сезон 19 лет подряд

«Голубой дом» — дом дочери драматурга Марии Шателен

Дом Соболева — этнографическая эспозиция крестьянского быта

Верхний и Нижний парки усадьбы — живописные места, будившие вдохновение

Храм села Николо-Бережки

Семейный погост Островских

Организационные детали