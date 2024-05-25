Экскурсии по паркам Костромы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Костроме, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладкая жизнь Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 10 чел.
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Посетить самый красивый парк города и раскрыть его тайны в душевной компании
«раскроете секрет появления в парке трёхглавого дракона»
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
4 800 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Костромской кремль. Возрождение
    Очень интересная экскурсия. Побывали в храме, забрались на колокольню. Узнали много нового про нашу историю. Детям тоже было интересно. Время пролетело незаметно. Спасибо Маргарите, нашему экскурсоводу. Всем рекомендую!
  • О
    Олеся
    5 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Костромской кремль. Возрождение
    Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Дождь был с лихвой компенсирован чудесным экскурсоводом с прекрасным чувством юмора❤️❤️❤️ в очередной раз убеждаюсь, как важно знание истории своей🙏🏻
    Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Дождь был с лихвой компенсирован чудесным экскурсоводом с прекрасным чувством юмора❤️❤️❤️Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Дождь был с лихвой компенсирован чудесным экскурсоводом с прекрасным чувством юмора❤️❤️❤️
  • Н
    Наталья
    10 декабря 2023
    Костромской кремль. Возрождение
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Андрей очень легко, в доступной форме изложил материал. Оптимальное сочетание истории и современных фактов. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Парки»

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  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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