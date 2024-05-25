1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Посетить самый красивый парк города и раскрыть его тайны в душевной компании
«раскроете секрет появления в парке трёхглавого дракона»
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
4 800₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 мая 2024Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
- ООльга11 мая 2024Очень интересная экскурсия. Побывали в храме, забрались на колокольню. Узнали много нового про нашу историю. Детям тоже было интересно. Время пролетело незаметно. Спасибо Маргарите, нашему экскурсоводу. Всем рекомендую!
- ООлеся5 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))
- ИИрина1 мая 2024Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Дождь был с лихвой компенсирован чудесным экскурсоводом с прекрасным чувством юмора❤️❤️❤️ в очередной раз убеждаюсь, как важно знание истории своей🙏🏻
- ННаталья10 декабря 2023Отличная экскурсия. Экскурсовод Андрей очень легко, в доступной форме изложил материал. Оптимальное сочетание истории и современных фактов. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Парки»
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