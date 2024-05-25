О Ольга Сладкая жизнь Костромы Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!

О Ольга Костромской кремль. Возрождение Очень интересная экскурсия. Побывали в храме, забрались на колокольню. Узнали много нового про нашу историю. Детям тоже было интересно. Время пролетело незаметно. Спасибо Маргарите, нашему экскурсоводу. Всем рекомендую!

О Олеся Сладкая жизнь Костромы Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))

И Ирина Сладкая жизнь Костромы Чудесная экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.

Т Татьяна Костромской кремль. Возрождение Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Дождь был с лихвой компенсирован чудесным экскурсоводом с прекрасным чувством юмора❤️❤️❤️ в очередной раз убеждаюсь, как важно знание истории своей🙏🏻